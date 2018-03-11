Tối nào cũng đắp mặt nạ dưỡng da tự nhiên này, chơi cả ngày ngoài trời cũng không lo da đen sạm, thâm nám

Chăm sóc da 11/03/2018 11:40

Hoạt động nhiều giờ đồng hồ ngoài trời khiến làn da nhanh chóng sạm đen vô cùng kém sắc. Để khắc phục vấn đề này, đồng thời dưỡng trắng da, hãy áp dụng mặt nạ từ tự nhiên dưới đây mỗi tối.

Đắp mặt nạ là điều cần thiết giúp bạn sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ bất chấp thời tiết. Các công thức mặt nạ dưỡng da tự nhiên dưới đây sẽ giúp bạn vượt da "cơn ác mộng" làn da kém sắc, sạm đen do bắt nắng.

Hiện nay, sử dụng mỹ phẩm từ thiên nhiên là nhu cầu của đại đa số phụ nữ. Vì các dòng sản phẩm tự nhiên luôn mang đến hiệu quả cao, đồng thời an toàn tuyệt đối với mọi làn da, dù là nhạy cảm nhất. Hơn thế, khi sử dụng mặt nạ, kem dưỡng từ thiên nhiên, làn da sẽ trắng mịn và không bắt nắng trở lại. 

Công thức mặt nạ dưỡng da tự nhiên

Mặt nạ từ gel nha đam

Gel nha đam là một trong những nguyên liệu có khả năng làm dịu làn da bỏng rát, kích ứng do ánh nắng mặt trời hiệu quả. Trong loại gel tự nhiên này còn chứa nhiều dưỡng chất có khả năng dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa da vượt trội.

Tối nào cũng đắp mặt nạ dưỡng da tự nhiên này, chơi cả ngày ngoài trời cũng không lo da đen sạm, thâm nám - Ảnh 1
Mặt nạ dưỡng da tự nhiên từ gel nha đam - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh gel nha đam

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng.

Tiếp đó, rửa thật sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp hai thành phần vừa thực hiện lên, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng. Nằm thư giãn thêm 15 - 20 phút nữa thì vệ sinh thật sạch là hoàn thành.

Mặt nạ từ chuối chín

Chuối là nguyên liệu chứa nguồn dưỡng chất phong phú, mang đến nhiều tác dụng dưỡng da vượt trội. Lượng vitamin dồi dào trong loại quả này có khả năng tăng sản sinh tế bào mới, lấp đầy vào lớp da kích ứng, bỏng rát do ánh nắng, từ đó, tạo dựng làn da căng mịn, hồng hào tươi trẻ.

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả chuối chín

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Dùng muỗng nghiền nhuyễn chuối chín vào chiếc bát nhỏ. Thêm mật ong đã chuẩn bị vào rồi trộn thật đều. Sau khi rửa sạch da mặt với nước ấm, thoa đều mặt nạ chuối chín vừa làm lên. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa lại là xong.

Tối nào cũng đắp mặt nạ dưỡng da tự nhiên này, chơi cả ngày ngoài trời cũng không lo da đen sạm, thâm nám - Ảnh 2
Mặt nạ dưỡng da tự nhiên từ chuối giúp xóa mờ các vết đen sạm do bắt nắng hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ từ khoai tây

Khoai tây là nguyên liệu có khả năng tăng sắc tố giúp da bật tông, trở nên trắng hồng nhanh chóng. Đặc biệt, khi kết hợp loại củ này với sữa tươi, sữa chua sẽ mang đến loại mặt nạ tự nhiên vừa dưỡng trắng vừa bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời hiệu nghiệm.

Nguyên liệu cần có:

- Nửa củ khoai tây luộc chín

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh sữa tươi

Cách thực hiện:

Nghiền nát khoai tây đã chuẩn bị cho vào chiếc bát nhỏ. Thêm sữa tươi và mật ong đã chuẩn bị vào, khuấy đều rồi thoa lên khắp da mặt. Mát xa nhẹ nhàng, giữ mặt nạ thêm 20 - 25 phút nữa thì rửa thật sạch với nước mát.

Tối nào cũng đắp mặt nạ dưỡng da tự nhiên này, chơi cả ngày ngoài trời cũng không lo da đen sạm, thâm nám - Ảnh 3
Mặt nạ kết hợp khoai tây và sữa tươi mang đến tác dụng dưỡng trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Với 3 công thức mặt nạ dưỡng da tự nhiên trên, bạn sẽ thoát khỏi mọi vấn đề như nám, sạm đen, bỏng rát do ánh nắng mặt trời gây ra.

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