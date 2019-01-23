Tết gần đến, học phụ nữ Hàn bí kíp chăm sóc này để làn da tái tạo trở nên trắng hồng và mướt mịn sau vài ngày

Nhằm giúp phụ nữ sở hữu làn da hoàn hảo hơn, Theklog đã đăng tải quy trình chăm sóc hàng ngày từ Hàn Quốc có khả năng phục hồi kết cấu da cực kỳ nhanh chóng.

Tẩy trang là bước không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da . Dầu tẩy trang sẽ làm tan bã nhờn và tạp chất dư thừa, đồng thời làm sạch hiệu quả, giữ cho làn da sạch sẽ.

Để làn da hấp thụ dưỡng chất một cách tốt nhất, bạn cần phải làm sạch cẩn thận - Ảnh: Internet

Hãy làm sạch khuôn mặt bằng các loại dầu thường xuyên để giữ cho làn da sạch sẽ, ngăn ngừa xuất hiện nhược điểm giúp làn da mịn màng hơn.

Sữa rửa mặt gốc nước

Dùng sữa rửa mặt gốc nước để làn da sạch sẽ nhất có thể. Vì bạn đã dùng dầu tẩy trang trước nên hãy chọn sản phẩm tẩy rửa dịu nhẹ để vừa làm sạch vừa giữ cho da ẩm mịn.

Toner

Không chỉ làm săn chắc da, toner còn loại bỏ bất kỳ tạp chất nào còn sót lại, đồng thời cũng cân bằng độ pH tự nhiên.

Bạn nên chọn các dung dịch cân bằng chứa AHA và BHA để nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào chết và bụi bẩn còn tích tụ. Ngoài ra, toner còn có tác dụng làm dịu tình trạng kích ứng và thu nhỏ lỗ chân lông.

Tinh chất

Sử dụng tinh chất là bước rất quan trọng trong thói quen chăm sóc da hàng ngày vì chúng cung cấp một lớp hydrat hóa giúp da hấp thụ nhiều độ ẩm và dưỡng chất hơn.

Hơn nữa, loại mỹ phẩm này bao gồm các thành phần nuôi dưỡng tự nhiên có tác dụng giảm kích ứng, xóa nếp nhăn, thậm chí là điều trị mụn trứng cá.

Tẩy tế bào chết

Thay vì dùng các chất hóa học, bạn nên dùng tẩy tế bào chết vật lý, sản phẩm này chứa các hạt đường mịn và các thành phần giữ ẩm như tinh dầu không làm da bị mài mòn. Sau khi tẩy tế bào chết, làn da sẽ sáng mịn và mềm mại hơn hẳn.

Tẩy tế bào chết giúp làn da mềm mịn, căng mướt và tái tạo tốt - Ảnh: Internet

Huyết thanh

Mặc dù các sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý đều dịu nhẹ nhưng bất kỳ hình thức tẩy da nào cũng gây ra hiện tượng bào mòn. Vì vậy, bạn cần phải sử dụng serum để làm dịu và cân bằng lại các chỉ số tự nhiên trên làn da.

Kem mắt

Tốt nhất là nên chọn một loại kem mắt dạng gel dịu nhẹ vì vùng da này rất nhạy cảm. Sử dụng kem dưỡng thường xuyên sẽ hạn chế tình trạng thâm xỉn, nếp nhăn, bọng mắt hay mệt mỏi.

Mặt nạ giấy

Mặt nạ chắc chắn là món mỹ phẩm là hầu hết mọi phụ nữ đều sử dụng thường xuyên vì chúng giúp nuôi dưỡng và phục hồi sâu sắc làn da, lại vô cùng tiện lợi. Phụ nữ Hàn Quốc thường sử dụng các loại mặt nạ giấy vì chúng vừa cấp dưỡng chất vừa duy trì độ ẩm trên da suốt thời gian dài.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc tính của làn da mà bạn cần chọn loại mặt nạ sao cho phù hợp.

Đắp mặt nạ giấy là cách phục hồi làn da nhanh chóng và hiệu quả - Ảnh: Internet

Kem dưỡng ẩm

Nếu đang gặp phải tình trạng kết cấu da không đều màu, bạn có thể đang dùng kem dưỡng ẩm sai cách. Điển hình như sử dụng quá nhiều chất dưỡng ẩm, da sẽ có xu hướng bị tắc và thô ráp. Để khắc phục, hãy sử dụng một loại kem giữ ẩm dịu nhẹ hơn.

Kem chống nắng

Không chống nắng đúng cách cũng là một lý do lớn khiến làn da xuống cấp vì tiếp xúc lâu với tia UV làm da trở nên sần sùi, tăng các dấu hiệu lão hóa. Điều này dẫn đến tăng nếp nhăn, đốm đen và các vấn đề về sắc tố khác.

Do đó, sử dụng kem chống nắng mỗi ngày là điều cần thiết để bảo vệ làn da khỏi tác động từ môi trường.

Có thói quen chăm sóc phù hợp và khoa học, bạn hoàn toàn có thể đối phó được với tất cả mọi vấn đề, cuối cùng là sở hữu làn da hoàn hảo, trắng hồng không tì vết.