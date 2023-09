[Review] Kem dưỡng tay Institus Karité So In Love

Bàn tay là nơi tố cáo tuổi tác của phụ nữ rất rõ rệt. Vì thế bạn cần phải chú ý dưỡng ẩm để đôi tay luôn mềm mại, trẻ trung. Và Institus Karité So In Love là sản phẩm tôi chọn để chăm sóc da tay mình.

Thông tin tổng quan

Tên sản phẩm: Institus Karité Hand Cream

Xuất xứ: Pháp

Dung tích: 30ml

Giá bán: 150.000VND

Mua tại: Các shop mỹ phẩm Pháp xách tay

Đánh giá chi tiết

Institus Karité là một hãng mỹ phẩm bình dân của Pháp được thành lập từ năm 2004. Institus Karité chủ trương sản xuất các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, đặc biệt là bơ Shea.

Kem dưỡng tay Institus Karité So In Love là tuýp kem dưỡng tay thứ 3 của tôi sau một vài hãng mỹ phẩm thiên nhiên của Anh và Pháp. Kem dưỡng tay Institus Karité So In Love có 3 mùi: mật ong, lily và hoa hồng.

Kem có thiết kế bao bì dạng tuýp nhôm, kiểu thiết kế phổ biến của các loại kem dưỡng tay. Tuýp kem nhỏ xinh, 30ml, dễ dàng mang theo trong túi xách. Kem có chứa 20% bơ shea, một loại nguyên liệu thiên nhiên có công dụng dưỡng ẩm tuyệt vời. Kem có kết cấu khá đặc, phù hợp để dưỡng da tay, móng tay trong điều kiện không khí khô lạnh ở văn phòng. Mùi thơm hoa hồng khá nhẹ nhàng và dễ chịu. Đây là một trong những điều tôi thích nhất ở Institus Karité So In Love. Về thành phần, kem chứa các loại dầu tự nhiên như dầu hạnh nhân, dầu shea. Tuy nhiên tôi vẫn thấy thành phần dầu khoáng (mineral oil). Đây là một chất còn đang gây tranh cãi về khả năng gây dị ứng da. Tuy nhiên vị trí của dầu khoáng trong bảng thành phần khá thấp, nên cũng có thể chấp nhận điều này.

Khi thoa lên tay, kem thấm khá nhanh và không nhờn dính. Độ dưỡng ẩm của kem được duy trì khoảng 3-4 tiếng trên da tay.

Ưu điểm:

- Mùi thơm hoa hồng tự nhiên nhẹ nhàng

- Kem dưỡng tốt, thấm nhanh

- Giá rẻ

Nhược điểm:

- Tuýp kem khó lấy khi gần hết

- Còn chứa thành phần dầu khoáng (mineral oil)

Chấm điểm: 4/5

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/review-kem-duong-tay-institus-karite-so-in-love-5223.html