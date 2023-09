Phải làm gì khi da mặt bị khô sần và ngứa?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng da bị khô sần và ngứa. Có thể là do tác động từ bên ngoài cũng có thể là sự ảnh hưởng của cơ thể. Tuy nhiên, chị em cần biết được nguyên nhân do đâu để sớm tìm cách khắc phục.

Bổ sung Vitamin C

Vitamin C là một trong những thành phần rất tốt cho da, đặc biệt là cải thiện da sần sùi và lỗ chân lông to. Không những thế, vitamin C còn là một trong những nhân tố giúp đẩy lùi quá trình lão hóa và oxy hóa da. Bạn có thể bổ sung trực tiếp qua các loại hoa quả như kiwi, cam, bưởi, dâu tây, việt quất,... Hiện nay, trên thị trường cũng có nhiều loại thực phẩm chức năng dạng viên bổ sung vitamin C cực kỳ tiện lợi.

Đừng quên bước dùng kem dưỡng ẩm hoặc serum

Để cải thiện làn da khô thiếu ẩm, việc sử dụng kem dưỡng ẩm và serum là một bước không thể bỏ qua. Sau khi trải qua các bước tẩy tế bào chết, tẩy trang và rửa mặt, làn da sẽ bị mất cân bằng độ ẩm. Chính vì thế, bạn cần chuẩn bị cho mình serum hoặc kem dưỡng ẩm để khóa ẩm, duy trì làn da căng bóng, mịn màng. Tuy nhiên, cần lưu ý chọn mua những sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, tránh hiện tượng kích ứng, dị ứng da.

Sử dụng kem dưỡng ẩm giúp cân bằng độ ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết cho da thường xuyên

Tế bào chết lâu ngày sẽ khiến cho làn da trở nên kém sắc, sần sùi và có khi còn đóng thành vảy. Chính vì thế, việc loại bỏ tế bào chết phải được thực hiện thường xuyên. Nếu da mặt của bạn khỏe mạnh thì hãy thực hiện 2 lần/tuần, còn nếu da mặt của bạn mỏng thì chỉ nên thực hiện 1 lần/tuần mà thôi. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết của các hãng mỹ phẩm, hoặc cũng có thể dùng những nguyên liệu từ thiên nhiên đơn giản dễ tìm như bột yến mạch, bột cám gạo, bột cà phê hoặc muối,...

Tẩy da chết thường xuyên giúp loại bỏ các tế bào chết trên da - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm

Mặt nạ dầu dừa

Cách trị da mặt bị khô sần sùi và ngứa bằng dầu dừa cũng là một cách hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Với khả năng cấp ẩm tuyệt vời, dầu dừa sẽ làm dịu ngay tình trạng khô ráp. Không chỉ thế, lượng axit béo bão hòa và vitamin E có trong dầu dừa cũng sẽ giúp làn da của các nàng được nuôi dưỡng, tái tạo một cách tốt nhất.

Cách sử dụng dầu dừa làm mặt nạ dưỡng ẩm rất đơn giản. Bạn chỉ cần làm sạch mặt rồi thoa đều dầu dừa lên, kết hợp massage để dưỡng chất thấm sâu. Sau đó, bạn thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm giúp giảm tình trạng da khô - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ dầu oliu

Trong dầu oliu có chứa một lượng lớn Omega – 3 giúp da được nuôi dưỡng hiệu quả. Đây cũng là một loại dầu dưỡng ẩm cực tốt đến từ thiên nhiên cho chị em có làn da khô. Hơn nữa, các Vitamin E trong dầu dừa giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa da.

Để dầu oliu phát huy hiệu quả, bạn nên hâm ấm dầu sau đó thoa một ít lên da mặt và massage nhẹ nhàng cho các tinh chất thấm sâu vào da. Sau đó, để khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch với nước.

Bạn nên thực hiện biện pháp này khoảng 3 lần/tuần để cải thiện hiệu quả tình trạng da khô ngứa.

Da mặt bị khô sần và ngứa vừa khiến cho chúng ta khó khăn trong việc vệ sinh hàng ngày cũng như trang điểm. Đặc biệt là khiến cho khuôn mặt trở nên mất thẩm mỹ. Chính vì thế, hãy luôn giữ đủ ẩm cho da, tẩy tế bào chết thường xuyên và đừng quên duy trì thói quen uống đủ 2l nước mỗi ngày để cho da luôn đẹp và tươi sáng hơn.