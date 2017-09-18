Nha đam tốt 1 nhưng nếu đông lạnh theo cách này sẽ tốt 10, da đen bẩm sinh cũng trắng bóc, căng mịn như em bé

Loại cây này rất giàu vitamin C, beta carotene cùng nhiều dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào mới, tạo dựng làn da trắng mướt, căng mịn.

Ngoài những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nha đam còn là “thần dược” giúp dưỡng trắng da nhanh chóng.

Ngoài ra, gel nha đam chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp da ngăn ngừa quá trình lão hóa một cách tối ưu.

Tuy nhiên, nếu bạn đông lạnh nha đam theo công thức dưới đây, hiệu quả đạt được sẽ tăng lên gấp bội.

Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ:

- 1 nhánh nha đam

- 1 muỗng canh muối mịn

- 1 muỗng canh mật ong

- Khay làm đá viên

Sơ chế nguyên liệu:

Nha đam sau khi cắt bỏ gai nhọn, gọt sạch vỏ thì mang ngâm với nước muối pha loãng khoảng 3 – 5 phút để dịch nhờn gây kích ứng tiết ra.

Sau đó, thái nha đam thành từng lát mỏng, rửa sạch với nước lạnh. Cuối cùng, vớt chúng ra rổ để ráo nước.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho nha đam đã sơ chế vào cối xay sinh tố, xay nhuyễn.

Bước 2: Thêm 1 muỗng canh mật ong và ½ muỗng canh muối mịn vào cối xay. Tiếp tục xay thêm 1 phút thì tắt máy.

Bước 3: Cho hỗn hợp vừa thực hiện vào khay làm đá, cho vào ngăn đông tủ lạnh 6 – 8 tiếng thì lấy ra sử dụng.

Cách sử dụng:

Đầu tiên, cần vệ sinh thật sạch da mặt, nếu có thời gian bạn có thể tẩy tế bào chết để làm lỗ chân lông thông thoáng giúp dưỡng chất dễ thẩm thấu vào sâu bên trong.

Tiếp theo, lau khô da mặt bằng bông tẩy trang. Dùng viên đá nha đam chà nhẹ lên da mặt theo chuyển động tròn. Thực hiện đến khi viên đá tan hết thì dừng lại.

Nên thực hiện phương pháp này 2 lần mỗi ngày, tốt nhất là vào hai buổi sáng và tối.

*Lưu ý:

- Khi chà đá nha đam không nên để đá liên tục trên da quá 1 phút.

- Đối với da nhạy cảm, bạn chỉ nên thực hiện 1 lần mỗi ngày.

Chúc bạn thành công!