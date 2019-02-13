Nếu thực hiện 7 điều này vào mỗi buổi sáng, bạn sẽ sở hữu nhan sắc tươi trẻ vì bị 'thời gian lãng quên'

Dù bận rộn hay lười biếng đến đâu, bạn vẫn nên thực hiện đầy đủ các thói quen sau đây vào buổi sáng để bảo vệ sức khỏe , duy trì làn da căng mịn và đẩy lùi tối đa lão hóa.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh duy trì thực đơn ăn sáng với các món giàu protein cực kỳ tốt để cơ thể tăng cường trao đổi chất, không tích tụ chất béo, thúc đẩy quá trình giảm cân.

Bữa sáng giàu protein rất tốt cho vóc dáng và làn da - Ảnh: Internet

Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài

Chắc chắn bạn đã biết được những tác hại khôn lường của ánh nắng mặt trời gây ra cho làn da. Tiếp xúc thường xuyên, tia UV có thể xâm nhập vào lớp sâu của da, làm gia tăng sản sinh hắc sắc tố gây ra nám, đốm đen, tàn nhang... Hơn nữa, ánh nắng còn khiến da dầu nhờn, dễ nổi mụn, mở rộng lỗ chân lông.

Do đó, để tránh mắc phải những vấn đề trên, bạn phải thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 mỗi ngày.

Tập luyện vào lúc sáng sớm

Vào buổi sáng, dù bận rộn với việc nhà và đến công ty, bạn vẫn nên dành ra khoảng 10 - 20 phút để tập luyện nhẹ như đi bộ, yoga. Thói quen này sẽ góp phần đào thải nhiều độc tố, chất béo ra khỏi cơ thể hơn.

Ngoài ra, tập thể dục vào buổi sáng tốt hơn rất nhiều so với ban đêm.

Thực hiện các bài tập yoga vào buổi sáng sẽ mang đến cho bạn cơ thể dẻo dai, vóc dáng săn chắc và làn da tươi trẻ - Ảnh: Internet

Uống nước

Sau một giấc ngủ dài đến 7 giờ đồng hồ, cơ thể chắc chắn sẽ mất rất thiếu nước. Do đó, khi ngủ dậy, hãy bổ uống ngay 1 đến 2 ly nước ấm. Điều này sẽ tăng cường đào thải chất độc qua đường nước tiểu.

Cấp ẩm cho da mặt

Để duy trì độ đàn hồi, ngậm nước và dẻo dai của làn da, độ ẩm là yếu tố quan trọng nhất. Khi thiếu hụt chúng, hàng rào bảo vệ sẽ trở nên mỏng manh hơn, da sẽ tiếp xúc nhiều với tác nhân xấu từ môi trường. Kết quả là các vấn đề như nếp nhăn, khô nứt, bong tróc và lão hóa sớm sẽ xuất hiện.

Do đó, vào buổi sáng, hãy bổ sung độ ẩm cho da mặt bằng xịt khoáng hoặc kem dưỡng ẩm, toner, lotion.

Để làn da luôn khỏe khoắn, tươi tắn, bạn cần duy trì độ ẩm - Ảnh: Internet

Uống trà xanh

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa cực kỳ cần thiết để cơ thể ngăn ngừa tác hại của gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa da. Bổ sung 1 tách trà xanh ấm vào buổi sáng không chỉ duy trì làn da tươi trẻ mà còn rất tốt cho sức khỏe và vóc dáng.

Để đẩy lùi dấu hiệu lão hóa, phụ nữ nên uống nước trà xanh mỗi ngày - Ảnh: Internet

Mặc dù tuân thủ theo những thói quen sinh hoạt lành mạnh rất tốn thời gian nhưng hiệu quả ngăn ngừa lão hóa, kéo dài tuổi xuân cho làn da và nhan sắc mà bạn nhận được sẽ vô cùng tuyệt vời.