Nếu bạn vẫn dùng nhíp nhổ lông nách, hãy đọc ngay bài này kẻo hối không kịp

Khi bạn nhìn thấy 1 sợi lông không như ý, việc đầu tiên bạn nghĩ tới là tìm một cái nhíp và nhổ nó ngay lập tức, phải không? Nhổ lông là quá trình loại bỏ 1 sợi lông bằng cách sử dụng lực bứt nó ra khỏi nang lông. Chính điều này khiến cho lỗ chân lông và nang lông bị tổn thương. Hiện nay, cho dù có bao nhiêu phương pháp để loại bỏ lông nách, thì việc dùng nhíp nhổ vẫn là cách phổ biến nhất. Ưu điểm của nó là đơn giản, rẻ tiền, dễ làm và loại bỏ lông cả thân lẫn gốc nên được rất nhiều phụ nữ lựa chọn. Thế nhưng ít ai biết được rằng việc nhổ lông nách bằng nhíp lại ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm với làn da và sức khỏe .

Hãy đối mặt với nó: việc nhổ lông nách chắc chắn sẽ khiến bạn bị đau. Giật một sợi lông ra khỏi gốc là một điều không dễ dàng vì tạo hóa sinh ra đã cho lông một liên kết vô cùng bền chắc với phần nang lông bên dưới. Ngoài sự đau đớn, nhổ lông nách còn dẫn đến kích ứng và làm mẩn đỏ da. Từ đó, những vết thương này sẽ để lại "sẹo", đó là những chấm đem gây mất thẩm mỹ mà bạn nhìn thấy ở vùng da dưới cánh tay nếu nhổ trong thời gian dài.

2. Lông mọc ngược vào

Nếu lông cứng và dày, việc nhổ lông nách có thể dẫn đến sự hình thành các sợi lông mọc ngược vào trong, gây tổn thương da. Điều này có thể dẫn đến chứng mẩn đỏ, sưng, ngứa hoặc nhiễm trùng và bạn sẽ thấy phần da dưới cánh tay của mình sần sùi thô ráp. Để ngăn ngừa lông mọc ngược, bạn nên cố gắng nhổ lông hết gốc để tránh nguy cơ lông bị đứt ngang.

3. Viêm nang lông

Phần quan trọng nhất của việc nhổ lông là kỹ thuật. Nếu thực hiện không đúng, hành động này có thể dẫn đến việc các mạch máu quanh nang lông bị vỡ gây ra viêm nang lông. Khi nang lông bị viêm và nhiễm trùng, nó sẽ xuất hiện các mụn giống như các chấm trắng trên da, gây ngứa và đau. Nếu bị nặng, bạn sẽ cần phải đi đến bác sỹ da liễu để có liệu trình điều trị phù hợp.

4. Khiến da thâm sạm

Một tác dụng phụ đặc biệt khó chịu của việc nhổ lông nách là tăng sắc tố da. Điều này là do melanin trong da tăng cao khi tình trạng tổn thương kéo dài. Vì thế sau 1 thời gian nhổ lông nách, bạn có thể thấy nách thâm sạm đi thấy rõ. Nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ, độ tự tin của phụ nữ khi mặc trang phục hai dây, ngắn tay.

Để khắc phục các điều trên, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

- Nên nhổ lông nách sau khi tắm vì lúc này da mềm, lỗ chân lông mở ra, lông sẽ bị lấy đi dễ dàng, không đau đớn.

- Dùng nhíp riêng, không dùng chung với người khác để tránh lây nhiễm bệnh ngoài da.

- Tẩy tế bào chết vùng da nách thường xuyên để tránh viêm nang lông và loại bỏ tế bào chết khiến da thâm đen.

(Nguồn: WellorDie)