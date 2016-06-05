Thoa thứ này lên mũi 2 phút, mụn đầu đen sạch bay không cần nặn

Với 3 nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể khiến đám mụn đầu đen biến mất mà không cần nặn đau đớn.

Kem đánh răng hàng ngày chúng ta sử dụng có nhiều công dụng hơn bạn nghĩ. Một trong những công dụng đó là làm sạch mụn cám, mụn đầu đen lâu ngày trên mũi bới nó có chất diệt khuẩn rất tốt. Để tăng công dụng này, chúng ta có thể kết hợp kem đánh răng với muối và chanh, giúp làm sạch vùng da mũi mà không gây đau rát hay tổn thương, cách làm cũng cực kỳ dễ dàng.

Nguyên liệu:

- Kem đánh răng

- Muối

- Nửa quả chanh

Cách làm:

B1: Lấy 1 cái chén nhỏ, cho kem đánh răng, muối, vài giọt nước cốt chanh vào, trộn đều.

B2: Rửa mặt sạch

B3: Thoa hỗn hợp lên mũi, massage thật kỹ trong 5 phút liên tục.

B4: Rửa sạch mặt

Làm liệu trình ngày 2 lần sáng tối trong 2 ngày đầu tiên. Sau đó, bạn chỉ cần làm 2-3 lần/ tuần để có chiếc mũi sạch bóng, không có chút mụn đầu đen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/massage-thu-nay-len-mui-mun-dau-den-sach-bay-khong-can-nan-132738.html