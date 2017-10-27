Mách bạn cách chăm sóc da khô nhạy cảm “đánh bại nỗi lo” nếp nhăn và lão hóa da

Chăm sóc da 27/10/2017 08:29

Chăm sóc da khô nhạy cảm không hề đơn giản, cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình mới mang lại hiệu quả tốt. Do đó muốn loại da này luôn sáng màu, khỏe mạnh và hạn chế tối đa hiện tượng mẫn cảm, dị ứng, ngày từ bây giờ bạn hãy “lập kế hoạch” chăm sóc cho phù hợp.

Da khô nhạy cảm sinh ra là để “cưng chiều”. Chỉ cần chăm sóc không đúng cách, bị tác động nhẹ từ môi trường cũng khiến da bị dị ứng, viêm sưng nặng nề, dẫn đến tính trạng hư tổn bề mặt da, quá trình lão hóa da diễn ra nhanh hơn.

Hơn nữa, loại da này có tuyến bã nhờn hoạt động khá kém, hàng rào bảo vệ da rất yếu. Chính vì vậy, khi bạn chăm sóc da khô nhạy cảm thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọn loại kem dưỡng, mỹ phẩm trang điểm rất kén loại thức ăn để bổ sung cho cơ thể… Vì vậy, da khô nhạy cảm cần được quan tâm và chăm sóc kỹ lưỡng hơn bất cứ loại da nào khác. Chỉ cần một chút tỉ mỉ, quan sát và “lắng nghe” những thay đổi trên da thì chắc chắn rằng bạn sẽ có cách chăm sóc hiệu quả, nâng cao thẩm mỹ bạn.

Hướng dẫn chăm sóc da khô nhạy cảm đúng cách

Chăm sóc da khô nhạy cảm là vấn đề “đau đầu” của rất nhiều chị em, để “yêu chiều” loại da này thì bạn không thể bỏ qua các bước hướng dẫn sau đây:

Vệ sinh da sạch sẽ

 

Vệ sinh sạch sẽ để giúp da khô nhạy cảm hạn chế hình thành mụn.
Vệ sinh sạch sẽ để giúp da khô nhạy cảm hạn chế hình thành mụn. Ảnh internet

Đối với da khô nhạy cảm, bạn tuyệt đối không được bỏ qua bước làm sạch da. Đây là bước đầu tiên cũng là yếu tố quyết định giúp da thẩm thấu hết được các dưỡng chất của kem dưỡng da, đồng thời giúp lỗ chân lông không bị bít tắc hình thành mụn. Bạn chỉ nên rửa mặt 2 lần/ngày là đủ với loại da này. Khi rửa mặt nên nhẹ nhàng, tránh tình trạng chà quá mạnh gây tổn thương cho da.

Chọn loại sữa rửa mặt phù hợp

Da khô nhạy cảm khô thể tiếp xúc quá nhiều với những thành phần hóa học của sữa rửa mặt. Nên những sản phẩm nào chứa chất tẩy rửa, chất tạo mùi nhiều thì khiến loại da này bị kích ứng và nổi mụn càng nhiều.

Chính vì vậy, bạn nên dùng những loại sản phẩm sữa rửa mặt có thành phần từ thiên nhiên là dầu trà, oliu, trà xanh... sẽ đảm bảo an toàn cho làn da. Nếu da bạn có quá nhiều mụn thì bước này rất quan trọng, góp phần làm giảm mụn nhanh chóng và an toàn cho da.  

Dưỡng ẩm và cung cấp dinh dưỡng cho da từ thiên nhiên

 

Dưỡng ẩm và cung cấp dinh dưỡng cho da từ thiên nhiên
Dưỡng ẩm và cung cấp dinh dưỡng cho da từ thiên nhiên. Ảnh internet

Làm đẹp từ thiên nhiên là cách mà các nàng nên ưu tiên lựa chọn để chăm sóc cho da khô nhạy cảm, vừa tiết kiệm lại đảm bảo an toàn cao. Thay vì “săn lùng” các loại kem dưỡng đắt tiền thì bạn hãy sử dụng các loại mặt nạ bằng nha đam, sữa chua, mật ong, bơ… để bổ sung dinh dưỡng và cung cấp độ ẩm cho da hiệu quả.

Chống nắng bảo vệ da toàn diện

Da khô nhạy cảm dễ bị kích ứng bởi các tác động của nắng mặt trời. Do đó, bạn tuyệt đối không được bỏ qua việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày cho da.

Bạn cần chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn để bảo vệ các tế bào da khỏi tia độc hại. Ưu tiện sử dụng các loại kem chống nắng có chứa kẽm, titanium dioxide… vì ít hoặc không gây kích ứng cho da hơn kem chống nắng hóa học chứa các thành phần là oxybenzone, octocrylene và octinoxate.

Khi chăm sóc da khô nhạy cảm cần tuyệt đối tránh các thao tác sau

Khi chăm sóc da khô nhạy cảm bạn cần tránh các điều sau để hạn chế không gây tổn thương cho da:

- Nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ những vật dụng như điện thoại, chăn, gối, khẩu trang… để hạn chế việc đưa vi khuẩn đến gần làn da của bạn.

Nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chăn, gối, khẩu trang… để hạn chế việc đưa vi khuẩn đến gần làn da của bạn.
Nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chăn, gối, khẩu trang… để hạn chế việc đưa vi khuẩn đến gần làn da của bạn. Ảnh internet

- Không chạm tay vào da mặt vì đây là bộ phận ẩn chứa nhiều vi khuẩn. Với một làn da khô nhạy cảm thì thường xuyên chạm tay vào mặt có thể gây ra hiện tượng kích ứng.

- Chú ý đến việc cải thiện làn da từ bên trong. Do đó, bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý và mỗi ngày nên uống đủ 2 lít nước để tránh tình trạng da bị “thoát hơi” nước. Ngoài ra, trong các bữa ăn, bạn nên ưu tiên sử dụng các thực phẩm giải độc gan như cà rốt, lê, táo, cam, chanh, tỏi… để cải thiện sức khỏe cho làn da.

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