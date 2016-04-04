Lông chân tay và nách biến mất vĩnh viễn chỉ nhờ 1 nguyên liệu duy nhất

Để điều trị triệt lông tay, chân, nách bằng mỡ trăn, bạn cần tuân theo 1 quy trình cụ thể.

Mỡ trăn là lượng chất béo lấy trực tiếp từ mỡ của con trăn trưởng thành, mỡ trăn có rất nhiều ứng dụng trong đời sống , trong đó nổi tiếng nhất là trị bỏng, trị nứt da mùa hanh khô hoặc trị da khô đến mức bong tróc. Mỡ trăn khá lành tính và thích hợp với nhiều loại da. Trước đây, một số nhà sư vẫn thường dùng mỡ trăn để giúp xuống tóc cho các chú tiểu mới tu tập vì mỡ trăn khiến cho tóc mọc chậm và ít hơn rất nhiều.

- Sáp wax (với vùng chân tay, bạn có thể mua sáp wax lạnh hoặc nóng)

Hoặc có thể dùng nhíp (với vùng nách)

- Mỡ trăn nguyên chất (có thể mua tại các trại nuôi trăn, hoặc nơi bán mỡ trăn trị bỏng), để tủ lạnh cho mỡ trăn đông lại sẽ không có mùi khó chịu và khi dùng sẽ dễ hơn.

- Quần áo dài tay (để mặc khi thoa mỡ trăn qua đêm tránh dính ra giường chiếu)

Quy trình:

B1: Đầu tiên, bạn phải nhổ tận gốc lông bằng wax hoặc nhíp tùy chọn. Để giúp lông và da mềm hơn, dễ nhổ, nhổ hoặc wax không đau, bạn nên thực hiện quy trình này sau khi tắm với nước ấm. Trong lúc tắm, nên kỳ cọ, tẩy tế bào chết kỹ bằng xơ mướp hoặc bông tắm để loại bỏ tế bào chết già cỗi trên da. Khi đó, da và lông sẽ mềm, lỗ chân lông mở rộng.

Chuẩn bị sáp wax, dùng que dẹt hoặc que kem quét sáp lên vùng cần wax, đắp miếng vải hoặc giấy A4 lên, miết nhẹ, giật nhanh và mạnh ngược chiều lông. Nếu bạn làm đúng kỹ thuật trong điều kiện da mềm sau tắm, sẽ không cảm thấy quá đau.

Nếu dùng nhíp, nhổ lần lượt hết số lông hiện có, chú ý nhổ cả gốc lông.

B2: Sau khi wax hoặc nhổ xong, bạn lấy lọ mỡ trăn, khi này đang ở dạng dẻo do để tủ lạnh, thoa đều lên vùng lông vừa wax hoặc nhổ, vừa thoa vừa massage cho mỡ thấm vào lỗ chân lông. Nên thoa 1 lớp vừa phải, không quá dày, quá mỏng. Mỡ trăn cần giữ trên da 5-8 tiếng, vì thế nên thoa trước giờ đi ngủ buổi tối.

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B3: Mặc quần áo dài tay và đi ngủ để tránh dây bẩn ra giường chiếu.

B4: Sáng dậy, bạn tắm lại bình thường với sữa tắm, tiếp tục dùng bông tắm chà rửa kỹ vùng lông mọc để tẩy tế bào chết.

B5: Lặp lại quy trình trên hàng ngày trong 5-7 ngày liên tục.

Sau 20-30 ngày kể từ khi wax hoặc nhổ, bạn sẽ thấy lông mọc trở lại, tuy nhiên lông lúc này chỉ còn mọc khá ít và yếu ớt, sợi mảnh, không dày cứng. Khi lông mọc được khoảng 2cm, bạn tiếp tục lặp lại 7 ngày wax và thoa mỡ trăn theo các bước như trên. Khi lông tiếp tục mọc lại, lông sẽ cực kỳ ít và thưa, mảnh và khó thấy nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Thời gian lông mọc sẽ ngày càng dài hơn, có thể lên đến 2-3 tháng lông mới nhú một chút nếu bạn kiên trì dùng đúng các bước như trên. Bên cạnh đó da sẽ mềm mướt hơn vì mỡ trăn có tính làm ẩm da khá tốt. Khi lông mọc lại, bạn có thể wax khá dễ dàng vì lông lúc này khá yếu, tiếp tục thoa mỡ trăn 5 ngày để thời gian lông mọc lại càng dài cho đến khi không còn thấy lông mọc hoặc mọc cực ít.

Chúc bạn thành công!