Không đắp mặt nạ thải độc cho da, đừng hỏi vì sao tốn cả đống kem dưỡng mà da vẫn xấu

Chăm sóc da 10/01/2018 15:07

Bạn dùng nhiều kem dưỡng cùng các phương pháp làm đẹp nhưng da luôn trong tình trạng sần sùi, xỉn màu rất kém sắc. Đây chính là thời điểm bạn cần phải đắp mặt nạ thải độc cho da, để đảm bảo an toàn, hãy chọn nguyên liệu từ thiên nhiên.

Các tác nhân bên ngoài như ánh nắng, ánh đèn từ các thiết bị điện tử, khói bụi, không khí ô nhiễm... tiếp xúc trực tiếp khiến da xỉn màu và sạm đen. Ngoài ra, việc ăn uống, thói quen sinh hoạt không lành mạnh cũng là nguyên nhân tích tụ độc tố trong da. Lượng độc tố không được loại bỏ dần dần gây nên các dấu hiệu như mụn, viêm, nám, sạm xuất hiện trên bề mặt da. Từ đó, khiến các dưỡng chất, vitamin trong mỹ phẩm thường ngày mất đi tác dụng.

Chính vì vậy, để làn da khỏe đẹp và hấp thụ dưỡng chất tốt nhất, bạn cần phải đắp mặt nạ thải độc tố, đặc biệt là từ nguyên liệu thiên nhiên định kỳ.

Công thức mặt nạ tự nhiên thải độc cho da

Mặt nạ than hoạt tính

Than hoạt tính có tính năng thấm hút cao giúp lấy đi cặn bã, bụi bẩn lẫn độc tố nằm sâu trong lỗ chân lông. Nhờ đó, da sẽ thông thoáng và hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn. 

Cần lưu ý, vì có tính thấm hút mạnh, bạn nên kết hợp than hoạt tính với các nguyên liệu có khả năng làm dịu, dưỡng ẩm cao. Ngoài ra, chỉ cần đắp mặt nạ từ than hoạt tính tối đa 10 phút để tránh làm hư tổn da.

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên than hoạt tính

- 1 muỗng canh nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Cho than hoạt tính và nước hoa hồng vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng nghiền nhuyễn đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Vệ sinh da mặt thật sạch rồi thoa đều mặt nạ vừa hoàn thành lên. Nằm thư giãn khoảng 5 - 7 phút và rửa lại với nước là hoàn thành.

Sau lần thực hiện đầu tiên, bạn sẽ cảm giác làn da trở nên nhẹ nhàng, mướt mịn và tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Không đắp mặt nạ thải độc cho da, đừng hỏi vì sao tốn cả đống kem dưỡng mà da vẫn xấu - Ảnh 1
Than hoạt tính có tính thấm hút cao giúp lấy đi cặn bã, độc tố từ sâu trong lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Mặt nạ rong biển

Rong biển là nguyên liệu tự nhiên lành tính, dịu nhẹ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa, axit tự nhiên cao có tác dụng kháng viêm, thải độc tố rất hiệu quả. Mỗi tuần chỉ cần đắp mặt nạ từ loại thực vật biển này 2 lần, da sẽ sáng mịn, sạch mụn và tươi trẻ bất ngờ.

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh bột rong biển

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều bột rong biển với mật ong rồi thoa lên da mặt, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng để tăng khả năng đào thải độc tố, đồng thời lấy đi tế bào chết.

Không đắp mặt nạ thải độc cho da, đừng hỏi vì sao tốn cả đống kem dưỡng mà da vẫn xấu - Ảnh 2
Rong biển là nguyên liệu có khả năng đào thải độc tố giúp ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa da mặt hữu hiệu - Ảnh: Internet

Ngoài hai công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên trên, còn rất nhiều cách để thải độc tố cho da mặt, chẳng hạn như nước uống detox, xông hơi bằng nước đun các loại lá. Bạn có thể chọn lựa bất kỳ phương pháp thải độc nào phù hợp và thực hiện. 

Chúc bạn thành công!

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