Hết mẩn ngứa da, nổi mề đay chỉ với 1 nắm rau kinh giới

Chăm sóc da 03/06/2016 11:10

Với loại rau quen thuộc này, chứng mẩn ngứa, mề đay sẽ biến mất nhanh chóng mà không cần uống viên thuốc tây nào.

Mẩn ngứa, mề đay là bệnh ngoài da thường gặp trong thời điểm giao mùa. Biểu hiện của nó là những mảng đỏ xuất hiện dày đặc trên da ở nhiều vùng trên cơ thể. Mẩn ngứa không quá nguy hiểm nhưng gây khó chịu cho người mắc bệnh vì gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu đeo bám cả ngày. Mẩn ngứa có nhiều nguyên nhân như nóng trong, dị ứng thức ăn hay nước.

Hỗn hợp rau kinh giới sẽ giúp da dịu lại, hết ngứa và nhanh lành.

Nguyên liệu:

- 1 bó rau kinh giới tươi

- Rượu gạo trắng

- Bông gòn

Cách làm:

B1: Rau kinh giới mua về nhặt rửa sạch, cho vào cối hoặc một cái chén nhỏ, dùng chày giã nát cho ra nước

B2: Cho một chút rượu vào hỗn hợp rau kinh giới vừa giã, trộn đều

B3: Dùng bông thấm hỗn hợp, thoa lên vùng da bị mẩn ngứa nhiều lần trong ngày cho đến khi cơn ngứa dịu đi và da lành dần.

Hỗn hợp rau kinh giới sau khi dùng còn thừa có thể để tủ lạnh và dùng trong 1 ngày. Hôm sau bạn nên lấy rau mới và làm tiếp các bước tương tự. Hỗn hợp nên dùng cho người trên 3 tuổi.

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