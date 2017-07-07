Đó là công thức làm đẹp , trị sẹo thâm và sẹo rỗ gồm có bột nhục đậu khấu, chanh, quế và mật ong. Đây là những nguyên liệu bạn có thể tìm thấy ở rất nhiều cửa hàng mỹ phẩm tự nhiên.

Trong cuộc đời mỗi chúng ta, không ai là không ít nhất một lần bị mụn tấn công. Có rất nhều nguyên nhân gây ra mụn như thay đổi hoocmon lúc dậy thì, ô nhiễm không khí, chăm sóc da không đúng cách hoặc thay đổi thời tiết. Thế nhưng cho dù có nặng đến đâu, thì vấn đề mụn vẫn dễ trị hơn sẹo thâm sau đó. Sẹo thâm, sẹo rỗ là những hậu quả để lại của mụn, xuất hiện và tồn tại trên da trong 1 thời gian khá dài mà khó có phương pháp nào chữa khỏi. Thật may là vẫn có cách giúp bạn thoát khỏi vấn đề này mà không cần can thiệp của laser hay việc sử dụng mỹ phẩm hóa chất độc hại.

Bột hạt nhục đậu khấu: 1/2 muỗng cà phê

Nước chanh: 1 muỗng cà phê

Bột quế: 1/2 muỗng cà phê

Mật ong: 1 muỗng cà phê

Cách làm:

Trong một bát nhỏ, bạn trộn tất cả các thành phần với nhau thành một hỗn hợp bột nhão màu nâu sẫm. Tiếp theo, rửa mặt thật sạch với nước ấm để các lỗ chân lông nở ra. Nếu có thể, hãy xông mặt với một chút tinh dầu.

Dùng tay hoặc cọ mặt nạ bôi hỗn hợp lên toàn bộ khuôn mặt tránh phần mắt. Để khô tự nhiên trong 20 phút. Trong vài phút đầu, bạn có thể cảm nhận độ nóng của hỗn hợp tác dụng lên da. Tuy nhiên sau đó nó sẽ dịu dần và bạn không còn thấy khó chịu nữa.

Những người có làn da nhạy cảm có thể bỏ nguyên liệu chanh ra khỏi công thức. Làm liệu trình này 2 lần mỗi tuần, và bạn sẽ có một làn da căng mịn không còn dấu vết của sẹo thâm.

Mật ong là một chất dưỡng ẩm tự nhiên và giúp nuôi dưỡng làn da, có đặc tính chống viêm. Bột nhục đậu khấu của giảm nguy cơ phát triển của mụn và sẹo mụn, kháng khuẩn và làm sạch lỗ chân lông bị tắc do dầu thừa. Mặt khác, quế trong mặt nạ có các đặc tính chống vi khuẩn mà giảm nguy cơ nhiễm trùng, và rất giàu chất chống oxy hóa, giúp phục hồi tế bào da bị tổn thương, làm sáng da tự nhiên.

Chỉ cần 2 tuần và một số thành phần rất đơn giản trên, các đốm đen, sẹo thâm, sẹo rỗ sẽ biến mất khỏi khuôn mặt bạn thật khó tin!

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