Ngoài công dụng giải nhiệt, thanh lọc và đào thải độc tố trong cơ thể, rau diếp cá còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi đối với da.

Áp dụng phương pháp tắm trắng với rau diếp cá thường xuyên còn giúp da chống lại các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời một cách toàn diện.

Vitamin, khoáng chất từ nước ép rau diếp cá có khả năng cải thiện sắc tố giúp da trở nên trắng mịn nhanh chóng. Hơn nữa, loại rau này còn chứa lượng lớn chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ các dấu hiệu như nám, tàn nhang và đốm nâu vô cùng hữu hiệu.

Với vô số lợi ích trên, vì vậy chị em hãy áp dụng ngay phương pháp tắm trắng với rau diếp cá dưới đây để sở hữu làn da đáng mơ ước.

Công thức tắm trắng với rau diếp cá

Nguyên liệu cần có:

- 250gr rau diếp cá

- 2 muỗng canh muối mịn

- 1 muỗng canh mật ong (có thể thay thế bằng dầu dừa, dầu ô liu)

Cách thực hiện hỗn hợp tắm trắng:

Rau diếp cá sau khi sơ chế cần ngâm với một ít nước muối pha loãng để loại bỏ hết độc tố và bụi bẩn.

Tiếp đó, cho rau diếp cá và mật ong vào máy xay sinh tố, xay đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn mịn thì lọc lấy phần nước cho vào chiếc bát nhỏ.

Cách dùng:

Bạn nên dùng vào buổi tối vì đây là khoảng thời gian da thực hiện quá trình tái tạo tế bào mới và ít tiếp xúc với bụi bẩn, ánh nắng mặt trời.

Bước 1: Pha loãng 1 muỗng canh muối với nước ấm rồi làm sạch toàn cơ thể.

Bước 2: Dùng rau diếp cá sau khi xay chà xát lên da để loại bỏ lớp tế bào chết, bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông.

Bước 3: Vệ sinh da với nước mát.

Bước 4: Dùng hỗn hợp nước ép rau diếp cá và mật ong thoa đều lên da. Kết hợp vài động tác mát xa nhẹ nhàng giúp dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong. Thư giãn khoảng 20 – 25 phút thì tắm sạch lại với nước mát.

Mỗi tuần, bạn nên áp dụng phương pháp tắm trắng này 2 lần để nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, không tì vết.

* Lưu ý trước khi sử dụng:

- Đối với làn da đang bị mẩn ngứa, nổi mụn nhọt sưng đỏ, chị em cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng phương pháp này.

Chúc bạn thành công!