Da toàn thân bật tông trắng mịn, căng mướt như Ngọc Trinh chỉ sau 1 tuần vò nát vài lá diếp cá để tắm theo cách này

Chăm sóc da 13/08/2017 10:50

Chỉ cần vò nát vài lá diếp cá rồi thực hiện theo cách dưới đây, làn da toàn thân sẽ trắng mướt căng mịn mà chẳng cần đến loại mỹ phẩm đắt tiền nào.

Lợi ích của rau diếp cá đối với da

Ngoài công dụng giải nhiệt, thanh lọc và đào thải độc tố trong cơ thể, rau diếp cá còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi đối với da.

Vitamin, khoáng chất từ nước ép rau diếp cá có khả năng cải thiện sắc tố giúp da trở nên trắng mịn nhanh chóng. Hơn nữa, loại rau này còn chứa lượng lớn chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ các dấu hiệu như nám, tàn nhang và đốm nâu vô cùng hữu hiệu.

Áp dụng phương pháp tắm trắng với rau diếp cá thường xuyên còn giúp da chống lại các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời một cách toàn diện.

Da toàn thân bật tông trắng mịn, căng mướt như Ngọc Trinh chỉ sau 1 tuần vò nát vài lá diếp cá để tắm theo cách này - Ảnh 1
Rau diếp cá không chỉ giúp dưỡng trắng da toàn thân mà còn có tác dụng điều trị mụn lưng rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Với vô số lợi ích trên, vì vậy chị em hãy áp dụng ngay phương pháp tắm trắng với rau diếp cá dưới đây để sở hữu làn da đáng mơ ước.

Công thức tắm trắng với rau diếp cá

Nguyên liệu cần có:

- 250gr rau diếp cá

- 2 muỗng canh muối mịn

- 1 muỗng canh mật ong (có thể thay thế bằng dầu dừa, dầu ô liu)

Cách thực hiện hỗn hợp tắm trắng:

Rau diếp cá sau khi sơ chế cần ngâm với một ít nước muối pha loãng để loại bỏ hết độc tố và bụi bẩn.

Tiếp đó, cho rau diếp cá và mật ong vào máy xay sinh tố, xay đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn mịn thì lọc lấy phần nước cho vào chiếc bát nhỏ.

Da toàn thân bật tông trắng mịn, căng mướt như Ngọc Trinh chỉ sau 1 tuần vò nát vài lá diếp cá để tắm theo cách này - Ảnh 2
Trong nước ép rau diếp cá chứa rất nhiều dưỡng chất có khả năng dưỡng trắng da toàn thân - Ảnh: Internet

Cách dùng:

Bạn nên dùng vào buổi tối vì đây là khoảng thời gian da thực hiện quá trình tái tạo tế bào mới và ít tiếp xúc với bụi bẩn, ánh nắng mặt trời.

Bước 1: Pha loãng 1 muỗng canh muối với nước ấm rồi làm sạch toàn cơ thể.

Bước 2: Dùng rau diếp cá sau khi xay chà xát lên da để loại bỏ lớp tế bào chết, bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông.

Bước 3: Vệ sinh da với nước mát.

Bước 4: Dùng hỗn hợp nước ép rau diếp cá và mật ong thoa đều lên da. Kết hợp vài động tác mát xa nhẹ nhàng giúp dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong. Thư giãn khoảng 20 – 25 phút thì tắm sạch lại với nước mát.

Mỗi tuần, bạn nên áp dụng phương pháp tắm trắng này 2 lần để nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, không tì vết. 

* Lưu ý trước khi sử dụng:

- Đối với làn da đang bị mẩn ngứa, nổi mụn nhọt sưng đỏ, chị em cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng phương pháp này.

Chúc bạn thành công!

Từ khóa:   tắm trắng với rau diếp cá dưỡng trắng da toàn thân bằng rau diếp cá phương pháp dưỡng trắng da

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 41 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 41 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ