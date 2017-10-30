Chăm sóc da khô tại nhà – Tuyệt chiêu giúp da tươi trẻ khỏe khoắn mỗi ngày

Làn da khô bị mất nước nhanh chóng nên bị thô ráp, nứt nẻ là điều khó tránh khỏi. Để bù lại lượng nước bị thiếu hụt này, hàng ngày bạn cần uống đủ 2-3 lít nước. Như vậy sẽ đảm bào các tế bào luôn ngậm đủ nước, cân bằng độ ẩm. Bên cạnh đó, bạn cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối để duy trì sức khỏe cho làn da. Đối với làn da khô, bạn nên ưu tiên bổ sung các loại vitamin A, C, B3... từ thực phẩm hoặc viên uống, đây là những loại vitamin cần thiết để giúp da mịn màng, trắng hồng và nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Đồng thời, bạn nên kết hợp với cách chăm sóc da khô tại nhà từ thiên nhiên bằng các nguyên liệu như: mật ong, nha đam, đu đủ, bơ...

Cách chăm sóc da khô tại nhà bằng bơ

Trong quả bơ có chứa loại tinh dầu tự nhiên và hơn 14 loại vitamin, khoáng chất, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Hơn nữa, bơ còn chứa chất chống oxy hóa mạnh tạo ra lớp hàng rào bảo vệ da, chống lại các tác động của môi trường.