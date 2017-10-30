Chăm sóc da khô tại nhà – Tuyệt chiêu giúp da tươi trẻ khỏe khoắn mỗi ngày

Làn da khô rất khó “chiều” và cần được “quan tâm” mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chăm sóc hiệu quả. Để da luôn tươi trẻ, căng tràn sức sống, bài viết sau đây sẽ bật mí cho bạn những cách chăm sóc da khô tại nhà hiệu quả nhé!
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Làn da khô bị mất nước nhanh chóng nên bị thô ráp, nứt nẻ là điều khó tránh khỏi. Để bù lại lượng nước bị thiếu hụt này, hàng ngày bạn cần uống đủ 2-3 lít nước. Như vậy sẽ đảm bào các tế bào luôn ngậm đủ nước, cân bằng độ ẩm. Bên cạnh đó, bạn cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối để duy trì sức khỏe cho làn da. Đối với làn da khô, bạn nên ưu tiên bổ sung các loại vitamin A, C, B3... từ thực phẩm hoặc viên uống, đây là những loại vitamin cần thiết để giúp da mịn màng, trắng hồng và nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Đồng thời, bạn nên kết hợp với cách chăm sóc da khô tại nhà từ thiên nhiên bằng các nguyên liệu như: mật ong, nha đam, đu đủ, bơ...
Cách chăm sóc da khô tại nhà bằng bơ
Trong quả bơ có chứa loại tinh dầu tự nhiên và hơn 14 loại vitamin, khoáng chất, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Hơn nữa, bơ còn chứa chất chống oxy hóa mạnh tạo ra lớp hàng rào bảo vệ da, chống lại các tác động của môi trường.
Nguyên liệu cần có:
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½ quả bơ.
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1 thìa sữa chua.
Cách thực hiện:
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Bạn hãy lấy phần thịt của quả bơ rồi nghiền nhuyễn.
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Trộn đều bơ với 1 thìa mật ong thành hỗn hợp sánh mịn.
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Tẩy tế bào chết, giúp lỗ chân lông thông thoáng, làm sạch hết lớp bụi bẩn, dầu thừa bám trên da.
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Thoa đều hỗn hợp, sau 15 phút, khi lớp mặt nạ đã khô, bạn hãy rửa sạch bằng nước mát.
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Thực hiện 2-3 lần/tuần để giúp da mịn màng và tươi trẻ hơn.
Chăm sóc da khô tại nhà bằng mật ong
Mật ong là một trong những loại nguyên liệu giúp làm đẹp da hiệu quả cho phái đẹp. Đây là “thần dược” nhanh chóng bổ sung cácloại vitamin A, E, C và B (B1, B2, B5, B6, B7, B9), cùng nhiều các khoáng chất thiết yếu như đồng, sắt, kẽm, canxi, kali, natri, iốt… giúp nuôi dưỡng, cung cấp đủ độ ẩm, tăng sự đàn hồi mền mịn cho da.
Nguyên liệu cần có:
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Mật ong: 2 thìa.
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Nước cốt chanh tươi: ½ thìa.
Cách thực hiện:
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Trộn đều 2 nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.
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Rửa mặt sạch sẽ, để lớp bụi bẩn, lớp dầu thừa không còn bám dính trên da.
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Thoa đều hỗn hợp lên mặt. Để khoảng 20 phút sau đó rửa sạch bằng nước mát.
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Tốt nhất bạn nên thực hiện 2-3 lần/tuần để làn da không còn khô và tróc vảy.
Lưu ý: Trong công thức này, chanh đóng vai trò như 1 dưỡng chất tẩy tế bào chết, để lỗ chân lông thông thoáng, giúp da mịn màng hơn.
Cách chăm sóc da khô tại nhà bằng dầu oliu
Dầu oliu chứa nhiều vitamin A, D, K, cùng chất chống oxy hóa và độ ẩm dồi dào, giúp da hạn chế bị khô và nứt nẻ.
Để chăm sóc da khô toàn thân, mỗi lần tắm bạn hãy cho vài giọt oliu vào sữa tắm, kết hợp massage nhẹ nhàng để các tinh chất thẩm thấu trong, sau đó tắm lại thật sạch bằng nước ấm. Chị em cứ kiên trì thực hiện hàng ngày thì chỉ sau 1 tháng sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt, mịn màng và trắng hồng rạng rỡ.
Khi thực hiện những cách trên, bạn cần phải chăm chỉ thực hiện đều đặn thì mới có thể “hồi sinh” cho da một cách tốt nhất, giúp phái đẹp tự tin dù không trang điểm