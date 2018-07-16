Cách chữa mụn bằng rau mồng tơi nghiền với muối đắp mặt cực hiệu quả

dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe

Kết quả nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rau mồng tơi có nhiều giá trị

Rau mồng tơi có tính mát, giúp giải độc, làm mát và bổ sung vitamin. Đây là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao và nhiều dược tính có lợi cho sức khỏe như giúp nhuận tràng, hữu ích cho bệnh thiếu máu, béo phì.

Rau mồng tơi có tên khoa học là Basella alba L. Đây là một loại rau rất phổ biến ở Việt Nam. Rau mồng tơi là một loại thực phẩm rất quen thuộc, được chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon trong bữa cơm của nhiều gia đình.

Dùng rau mồng tơi giúp chữa mụn, chống lão hóa da hiệu quả, dưỡng da trắng mịn

Rau mồng tơi có nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt là bổ sung hàm lượng cao các yếu tố vi lượng thiết yếu giúp da mịn màng và căng mịn trắng sáng gồm chất sắt, canxi, vitamin A, vitamin C và B.

Ưu điểm của lá mồng tơi là rất lành tính, ít khả năng gây kích ứng như các loại nguyên liệu khác.

Dùng mặt nạ từ rau mồng tơi hoặc kết hợp rau mồng tơi với các nguyên liệu khác là cách chữa mụn, chống lão hóa hiệu quả, dưỡng da trắng mịn như bông bưởi.

Sau đây là 2 cách chữa mụn bằng rau mồng tơi được nhiều chị em áp dụng:

Cách 1: “Tống cổ” mụn cám, mụn đầu đen, mụn ẩn bằng rau mồng tơi

Dùng rau mồng tơi và muối sẽ giúp bạn cải thiện được tình trạng mụn cám, mụn đầu đen trên da và giúp làn da tươi sáng hơn. Bên cạnh đó, dùng mồng tơi còn giúp loại bỏ mụn ẩn cực hay.

Dùng mồng tơi giúp loại bỏ mụn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

5 đọt rau mồng tơi xanh

1 chút xíu muối

Muối

Cách thực hiện:

Chọn những lá mồng tơi thật non rửa sạch rau mồng tơi. Vệ sinh sạch sẽ đồ để giã bằng bông tẩy trang hoặc khăn sạch.

Chọn những lá mồng tơi thật non

Cho lá mồng tơi đem giã nhuyễn cho tới khi nào thấy chất nhớt chảy ra. Thêm một chút muối trắng vào giã cùng mồng tơi.

Cho nước ra bát sạch, chắt bỏ bã lá.

Mặt nạ lá mồng tơi, muối

Dùng bông gòn thấm chất dung dịch muối mồng tơi thoa đều lên mặt, nhất là những vùng da bị mụn đầu đen và mụn cám.

Khi dung dịch này khô lại thì bạn rửa mặt sạch lại với nước ấm.

Thấm nước cho một chiếc khăn mỏng rồi chà nhẹ lên vùng bị mụn cám và mụn đầu đen để các nốt mụn này bong ra.

Ngoài ra, nếu, bạn cũng có thể đắp hỗn hợp rau mồng tơi và muối lên một số vùng da trên cơ thể như ngực, lưng, mông… bị mụn tấn công để trị mụn nhé.

Làm đều đặn 1 lần mỗi ngày, sau vài lần áp dụng bạn sẽ thấy bất ngờ với làn da ngày càng căng bóng, mịn màng, trắng sáng và giảm hẳn các vết mụn.

Cách 2: Mặt nạ rau mồng tơi kết hợp lá diếp cá trị mụn chữa mụn bọc

Chữa mụn bọc bằng mặt nạ mồng tơi, rau diếp cá và muối trắng

Công thức: Rau mồng tơi + Rau diếp cá + Muối trắng giúp loại bỏ những nốt mụn bọc “xấu xí” đang làm phiền các nàng.

Cách thực hiện như sau:

Rửa sạch rau mồng tơi và lá diếp cá.

Loại sạch mụn bằng rau mồng tơi

Vệ sinh sạch sẽ đồ giã.

Cho lá mồng tơi và lá diếp cá vào giã nát cá theo tỉ lệ 1:1.

Đến khi nước 2 loại lá này chảy ra thì bạn cho thêm muối trắng vào giã chung. Chắt bỏ bã lá.

Kiên trì đắp mặt nạ rau mồng tơi chỉ sau vài hôm nốt mụn bọc sẽ xẹp và biến mất hoàn toàn

Sau đó dùng bông tẩy trang thấm dung dịch thu được lên bôi lên nốt mụn bọc của bạn.

Chị em cũng có thể dùng cả bã rau để đắp cùng. Kiên trì thực hiện bạn sẽ thấy chỉ sau vài hôm nốt mụn bọc sẽ xẹp và biến mất hoàn toàn.

Bí quyết dùng rau mồng tơi nghiền muối đắp mặt trên rất hiệu quả. Chị em có thể áp dụng để các loại mụn không còn nơi "trú ngụ" và dễ dàng sở hữu làn da sáng khỏe, đẹp mịn màng mà không cần sử dụng mỹ phẩm đắt tiền.

Thực hiện ngay và cảm nhận khả năng tri mụn thần kỳ của rau mồng tơi chị em nhé!