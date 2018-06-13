Hướng dẫn cách nấu canh cua mồng tơi chuẩn vị ăn mùa hè cực mát và ngon cơm

Chuẩn bị nguyên liệu là một bước quan trọng giúp cách nấu canh cua mồng tơi thơm và ngon. Cùng đi chợ mua những nguyên liệu tươi ngon nhất, đặc biệt là cua bạn nên chọn mua cua đồng tươi sống cho canh được thơm và ngậy nhé.

Nguyên liệu nấu món canh cua mồng tơi cho gia đình 4 người gồm có:

Canh cua mồng tơi rất ngon và dễ ăn ngày hè - Ảnh: Internet

- Cua đồng: 400g

- Mồng tơi: 1 mớ

- Mướp hương: 1 trái

- Hành khô: 1 củ

- Các loại gia vị: bột canh, mì chính, nước mắm

Chọn cua đồng tươi để canh cua thơm ngon và ngậy - Ảnh: Internet

Hướng dẫn nấu canh cua mồng tơi ngon

Công thức nấu canh cua mồng tơi không có gì quá khó, chỉ hơi cầu kỳ một chút ở công đoạn sơ chế cua ban đầu. Nếu bạn biết cách làm cua để nấu món canh cua mồng tơi thì đừng bỏ qua các bước dưới đây:

Phần 1: Sơ chế gạch cua

- Cua sống sau khi mua từ chợ về thì bạn cho vào 1 cái nồi lớn, xả đầy nước rồi dùng đũa khoắng sạch vài lần cho bùn đất, cặn bẩn rơi ra ngoài

- Xé mai cua, bỏ yếm cua rồi lọc lấy phần gạch cua ra 1 cái bát con để riêng.

Gạch cua để riêng - Ảnh: Internet

Phần 2: Lọc nước cua

- Phần thịt cua còn lại bạn cho vào máy xay, đổ vào xâm xấp nước rồi xay nhuyễn

- Đổ cua xay ra nồi, đợi khoảng 10 phút cho vỏ cua lắng xuống thì bạn chắt từ từ nước sang 1 cái tô lớn khác

- Tiếp tục đổ thêm nước vào phần thịt và vỏ cua lúc nãy, khoắng mạnh sau đó đợi thêm khoảng 10 phút rồi lại chắt lấy nước là xong.

Phần 3: Chuẩn bị các loại rau

- Bước này bạn có thể làm đồng thời trong thời gian đợi cua lắng xuống. Nhặt rau và rửa sạch, mướp cũng gọt vỏ rồi đem rửa và ngâm với nước muối loãng.

- Thái nhỏ rau mồng tơi để khi nấu ngọt nước hơn. Mướp xắt các miếng nhỏ vừa ăn.

Phần 4: Tiến hành nấu canh cua mồng tơi

- Đối với phần gạch cua ở bát, bạn bóc 1 củ hành khô, đập dập rồi băm nhỏ. Đổ vào xong 1 thìa dầu ăn, sau đó phi thơm hành khô rồi đổ gạch vào, đảo đều tay, cho thêm vào ½ thìa bột canh rồi bỏ ra bát.

- Đổ nước cua vừa lọc vào nồi, đun sôi đến khi mực nước trong nồi dâng lên thì bạn lập tức vặn nhỏ lửa, cho rau vào để tránh nước trào ra ngoài. Bỏ vào nồi 2 thìa bột canh.

Không khuấy đũa khi thịt cua đã đóng tảng trên bề mặt - Ảnh: Internet

- Lưu ý trong quá trình đun, thỉnh thoảng bạn dùng đũa khuấy đều để thịt cua không bị đóng lại dưới đáy nồi. Ngược lại, khi nồi nước bắt đầu sôi, bạn không khuấy đũa vào nữa để thịt cua có thể đóng tảng to nổi lên trên bề mặt.

- Sau khi đun nhỏ lửa khoảng 3 phút cho rau chín, bạn cho phần gạch cua vừa chưng vào nồi, khuấy nhẹ. Thêm vào nồi canh ½ thìa mì chính và 1 xíu nước mắm cho thơm rồi tắt bếp, bắc nồi ra ngoài là có thể ăn ngay.

Canh cua mồng tơi với mướp hương cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và giúp cơ thể thanh mát - Ảnh: Internet

Cách làm món canh cua mồng tơi không hề khó, nếu bạn ngại công đoạn sơ chế cua thì có thể bảo người bán hàng xay luôn cua giúp hoặc mua các gói cua đồng tinh chế bán sẵn ngoài siêu thị. Chúc các bạn thành công!