Khi các sản phẩm làm trắng da ngày càng phát triển, thì vẫn còn rất nhiều bạn ưa thích cách làm trắng da mặt ở nhà với những nguyên liệu từ thiên nhiên vì vừa rẻ tiền, an toàn lại rất hiệu quả của các công thức làm đẹp này. Các chị em đừng ngại dành mấy phút đọc bài, đọc xong là tự có ngay bí kíp làm đẹp da tuyệt vời cho bản thân đấy.

Trên thị trường tràn ngập các loại kem dưỡng da hay các sản phẩm làm đẹp đắt tiền. Nhưng bạn có biết những sản phẩm như vậy lại có thể chứa những hóa chất độc hại có thể gây tổn hại cho làn da của bạn không? Và thay vì tốn rất nhiều tiền cho các sản phẩm làm trắng da bạn hoàn toàn có thể làm trắng da mặt tại nhà với những sản phẩm từ thiên nhiên với hiệu quả cao. Hãy cùng tham khảo các cách làm trắng da mặt tại nhà sau nhé.

Sữa chua, một sản phẩm phụ của sữa, có rất nhiều chất dinh dưỡng cho da. Nó cũng chứa axit lactic có tính tẩy trắng. Các cách làm trắng da mặt tại nhà với sữa chua sau đây phù hợp cho tất cả các loại da:

Nhẹ nhàng thoa sữa chua lên da mặt. Để yên trong vài phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện mỗi ngày một lần trong vài tuần để nhận thấy sự thay đổi đáng kể của làn da.

Ngoài ra, trộn một thìa sữa tươi với một nửa muỗng canh mật ong. Áp dụng hỗn hợp trên mặt và cổ. Để nó trong 10 đến 15 phút và sau đó rửa nó bằng nước. Kiên trì làm hàng ngày để cải thiện làn da của bạn.

Bạn cũng có thể thêm một ít nước chanh và bột yến mạch vào sữa chua, thoa một lớp dày trên mặt, để trong 15-20 phút thì rửa sạch. Công thức này giúp giữ cho làn da của bạn mềm mại và dưỡng ẩm.

Bật mí cách làm trắng da mặt tại nhà hiệu quả nhất với nước cam

Thành phần quan trọng nhất trong chăm sóc da, làm trắng da là vitamin C, thứ mà bạn có thể tìm thấy rất nhiều trong cam. Thêm vào đó, cam có tính tẩy trắng có thể làm sáng tông da của bạn. Người ta thấy rằng uống nước cam ép tươi thường xuyên có thể cải thiện rất nhiều kết cấu của da cũng như độ đàn hồi của nó. Để làm sáng da của bạn, có thể áp dụng hai cách làm trắng da mặt tại nhà bằng cam như sau:

Kết hợp hai muỗng canh nước ép cam và một chút bột nghệ. Dùng hỗn hợp này lên mặt và cổ, cũng có thể áp dụng nó trên tay và chân của bạn. Rửa sạch sau 20 đến 30 phút. Thực hiện hàng ngày mỗi tối để trắng da, da đẹp nhanh chóng.

Mài vỏ cam khô thành bột. Trộn một muỗng canh bột vỏ cam với một muỗng canh sữa chua thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều lên mặt và cổ, để nó trên trong 15 đến 20 phút. Rửa sạch lại bằng nước ấm. Công thức này sẽ giúp làm sáng từng vùng da bị sẫm màu trên khuôn mặt của bạn. Thực hiện một hoặc hai lần một tuần để có kết quả làm trắng da tại nhà tốt nhất.

Giới thiệu cách làm trắng da mặt đơn giản tại nhà với đu đủ

Đu đủ thường được sử dụng trong các liệu pháp làm đẹp khác nhau và cũng có thể được sử dụng để làm sáng làn da của bạn. Đu đủ được cho là chứa các tính chất tẩy trắng tự nhiên và các chất dinh dưỡng khác nhau trong nó sẽ làm cho da mặt bạn sáng lên mà không có tác dụng phụ.

Bạn có thể ăn đu đủ để làm trắng da. Các tính chất làm sạch chung của đu đủ sẽ làm sạch các tạp chất có thể gây ra tối màu da.

Dùng phần bên trong da của đu đủ thoa lên trên khuôn mặt của bạn một cách nhẹ nhàng và để khô. Rửa mặt bằng nước lạnh và vỗ nhẹ lên. Điều này sẽ cho làn da của bạn một ánh sáng tốt đẹp. Làm điều này hàng ngày.

Một cách làm trắng da mặt đơn giản bằng đu đủ nữa là trộn chuối chín, ruột đu đủ với một cốc nước chanh tươi. Massage hỗn hợp trên mặt và cổ. Để yên trong ít nhất 30 phút trước khi rửa bằng nước lạnh. Làm điều này ít nhất mỗi tuần một lần để nhận thấy sự thay đổi màu da của bạn.

Đọc xong, các nàng hãy áp dụng ngay các cách làm trắng da mặt nhanh nhất tại nhà từ các nguyên liệu thiên nhiên ở trên để thấy làn da thay đổi đẹp diệu kì thế nào nhé.