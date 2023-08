9 mẹo chống lão hóa mà bác sĩ da liễu khuyên bạn NÊN BỎ để giữ làn da khỏe mạnh

Có thể bạn đã biết rằng việc thoa kem chống nắng là vô cùng quan trọng để có một làn da trẻ, khỏe. Nhưng bao nhiêu là đủ? Theo các nhà khoa học, mọi người chỉ bôi 40% lượng kem chống nắng được khuyến cáo trên da. Một cách đơn giản để biết lượng kem chống nắng cần dùng là sử dụng phương pháp “2 ngón tay” - 2 dải kem chống nắng từ gốc đến đầu ngón tay giữa và ngón trỏ là vừa đủ.

3. Rửa mặt càng nhiều càng tốt.

Rửa mặt kỹ lưỡng và liên tục sẽ loại bỏ ô nhiễm bụi bặm dư thừa và giữ cho da trông tươi trẻ có phải không? Không hẳn vậy đâu. Rửa quá nhiều sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da và thậm chí có thể gây kích ứng. Theo các chuyên gia, rửa mặt 2 lần một ngày là tốt và tối đa 3 lần là lý tưởng.

4. Chỉ mỹ phẩm đắt tiền mới mang lại kết quả chống lão hóa tốt.

Mỹ phẩm đắt tiền không nhất thiết có nghĩa là sẽ thu được kết quả tốt. Tất nhiên, công nghệ mới đòi hỏi bạn phải đầu tư một chút, điều này có thể dẫn đến giá cao hơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Giá cao cũng có thể có nghĩa là công ty đã chi cho quảng cáo, bao bì hoặc thành phần. Biết được điều đó, bạn cũng có thể mua mỹ phẩm với giá hợp lý mà vẫn đạt được kết quả như mong muốn.

5. Bạn có một thói quen chăm sóc da chống lão hóa phức tạp.

Để chăm sóc da, bạn không nhất thiết phải sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp hay phải có một thói quen chăm sóc da phức tạp. Theo các chuyên gia y tế, bạn chỉ cần một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, tẩy tế bào chết cho da mặt, kem dưỡng ẩm cho loại da của bạn, kem retinoid và tất nhiên kem chống nắng ít nhất là 30 SPF.

6. Nếu bạn còn trẻ thì không cần dưỡng da chống lão hóa.

Một điều sai lầm khác mà mọi người thường làm là chỉ chăm sóc da sau khi các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, chúng ta nên tập trung vào việc phòng ngừa ở tuổi hai mươi và sau đó “sửa chữa” làn da lão hóa ở tuổi sáu mươi. Điều đó nói lên rằng, chất chống oxy hóa hàng ngày và việc sử dụng kem chống nắng là rất quan trọng cho làn da trẻ trung.

7. Nhiều retinol hơn sẽ có kết quả tốt hơn.

Giả sử bạn đang thực hiện quy trình chăm sóc da ban đêm và bạn cảm thấy làn da của mình cần được trợ giúp một chút. Trong trường hợp này, những gì bạn cần làm là thoa một lượng lớn kem retinol, đúng không? Sai rồi. Nếu thoa quá nhiều có thể dẫn đến bong tróc và khô da.

Vậy bạn nên sử dụng bao nhiêu là tốt? Một giọt cỡ hạt đậu cho toàn bộ khuôn mặt của bạn là đủ nhé.

8. Những người có làn da sẫm màu không cần kem chống nắng.

Đây là một suy nghĩ huyền thoại dẫn đến sự nhầm lẫn. Mặc dù những người có làn da sẫm màu hơn có thể được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời nhiều hơn so với những người có làn da sáng hơn, nhưng họ vẫn dễ bị cháy nắng, nhìn bằng mắt thường không rõ ràng được. Do đó, một số người trong chúng ta có thể mang cảm giác an toàn sai lầm này. Bất kể ai cũng nên được bảo vệ bằng kem chống nắng ít nhất 30 SPF để có làn da khỏe mạnh, trẻ trung.

9. 8 ly nước mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa các nếp nhăn.

Nước có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Da khô cũng khiến khuôn mặt bạn già đi, nhưng tình trạng mất nước sẽ không gây ra nếp nhăn vĩnh viễn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, điều quan trọng là phải uống đủ nước, sử dụng mỹ phẩm dịu nhẹ và tất nhiên là hạn chế các thói quen xấu để ngăn ngừa nếp nhăn.

Theo Brightside