Mẹ vô tình gây bệnh 'người lớn' cho con chỉ vì giặt quần áo không sạch. Vậy nguyên nhân do dâu?

Vừa qua, một bé trai được chẩn đoán mắc bệnh 'người lớn' bởi thói quen giặt đồ vô ý của mẹ. Căn bệnh được phát hiện sau khi người mẹ thấy con có những biểu hiện lạ như quần ố vàng, có nhiều mảng bám, phần dưới bốc mùi hôi,... Từ trường hợp trên, có thể thấy bệnh 'người lớn' tức viêm âm đạo ở trẻ ngày càng xuất hiện nhiều. Nguyên nhân chính là do mẹ thường có thói quen thay đồ bẩn cho trẻ rồi để ngay vào máy giặt, đợi đến khi gom đủ đồ mới giặt một lần hay giặt chung với đồ người lớn, vệ sinh sai cách,...

Đối với trẻ nhỏ, sức đề kháng còn rất yếu do đó mẹ nên giặt quần áo trẻ riêng. Bởi vi khuẩn trong quần áo người lớn lợi dụng lúc giặt chung lây lan qua đồ của trẻ nhỏ, dù giặt nhiều như thế nào vẫn không thể loại trừ hẳn các mầm móng gây bệnh, nhất là đối với những áo quần trong gia đình có người mắc bệnh truyền nhiễm. Những dấu hiệu viêm âm đạo thường gặp ở trẻ

- Khi mắc bệnh trẻ thường ngứa phần âm đạo, đặc biệt là sau những hoạt động sôi nổi ở trường. - Âm đạo thường đau và rát, gây cảm giác khó chịu khiến trẻ quấy khóc. - Bộ phận sinh dục sưng đỏ, tiết dịch màu vàng, bốc mùi hôi nặng. - Mỗi khi tiểu tiện trẻ đái dắt, buốt gây đau cho trẻ. Cách phòng tránh bệnh 'người lớn' ở trẻ - Theo các bác sĩ, vi khuẩn gây nấm âm đạo xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Nếu trường hợp người lớn mắc bệnh này thì mẹ cần phải đặc biệt chú ý khi tiếp xúc với trẻ, vì không khéo sẽ khiến trẻ bị nhiễm bệnh. - Nên giặt quần áo trẻ riêng và tốt nhất là vò bằng tay để quần áo sạch hơn. - Đối với gia đình có người bị viêm âm đạo, trước khi vệ sinh cho trẻ nên sát khuẩn tay thật kỹ để mầm bệnh không bị phát tán. - Hạn chế cho trẻ xài giấy vệ sinh, vì đây cũng là nguyên nhân gây nhiễm trùng phần phụ hàng loạt. - Không nên chọn đồ bó sát, không thoáng khí dẫn đến khó thoát mồ hôi, rất dễ bị viêm nhiễm và mắc bệnh. Lưu ý chữa viêm âm đạo cho trẻ: - Không nên dùng thuốc fluconazol cho trẻ vì hàm lượng dược quá cao so với số cân đồng thời khả năng bài tiết của trẻ nhỏ rất yếu, nếu dùng thuốc sẽ gây ngộ độc cho trẻ. - Không dùng thuốc bôi clotrimazol để tránh gây phát ban, kích thích, nóng âm đạo, co rút bụng,... - Không dùng thuốc sát trùng nhiều vì dễ gây kích thích hóa chất và làm bệnh thêm phần nghiêm trọng hơn.

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