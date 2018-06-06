Mách mẹ những tuyệt chiêu giúp trẻ hứng thú với việc đánh răng hàng ngày

Bài học làm mẹ 06/06/2018 11:18

Làm gì khi trẻ không thích đánh răng là vấn đề thường gặp ở nhiều gia đình có con nhỏ. Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bé cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong việc chăm sóc răng miệng.

Nhiều trẻ em luôn tỏ thái độ không hợp tác với cha mẹ trong việc đánh răng. Trẻ có thể sợ chải răng, sợ kem đánh răng hoặc không thích trong miệng có quá nhiều bọt…. Tập cho trẻ thói quen đánh răng thường xuyên là hành trình gian nan đối với nhiều bậc cha mẹ. Những bí kíp dưới đây có thể giúp các bậc phụ huynh giúp trẻ thích thú với việc đánh răng.

Cách hay giúp trẻ thích đánh răng

Sử dụng thuật phân tâm

Mách mẹ những tuyệt chiêu giúp trẻ hứng thú với việc đánh răng hàng ngày - Ảnh 1
Khi trẻ không chịu ngồi yên để chải răng, mẹ hãy cầm món đồ chơi ưa thích đặt ngang tầm nhìn để thu hút sự chú ý của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bé hiếu động, không chịu ngồi yên khi đánh răng, mẹ hãy yêu cầu bố hoặc người thân trong nhà cầm giữ món đồ chơi ngang tầm mắt để thu hút ánh nhìn của con. Bé sẽ chịu ngồi yên trong khoảng vài phút, lúc này, mẹ có thể dễ dàng chải răng cho con.

Trò chuyện hoặc hát cho trẻ nghe

Mách mẹ những tuyệt chiêu giúp trẻ hứng thú với việc đánh răng hàng ngày - Ảnh 2
Trò chuyện hoặc hát trong khi đánh răng cho trẻ sẽ giúp bé ngồi yên  - Ảnh minh họa: Internet

Khi mẹ chuẩn bị đánh răng cho trẻ, hãy nhìn thẳng vào mắt rồi trò chuyện hoặc hát cùng con. Bé sẽ giữ thẳng đầu giao tiếp và tương tác cùng mẹ trong khi mẹ chải răng cho bé.

Để trẻ tự khám phá bàn chải 

Mách mẹ những tuyệt chiêu giúp trẻ hứng thú với việc đánh răng hàng ngày - Ảnh 3
Bé sẽ cực kỳ hứng thú với chiếc bàn chải đánh răng ngộ nghĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho bé cầm chiếc bàn chải phù hợp độ tuổi với hình thù ngộ nghĩnh để bé tự khám phá. Khi mẹ đã thu hút sự chú ý của bé, hãy bắt đầu công cuộc chải răng cho con.

Chưa cần bắt đầu bằng kem đánh răng

Mách mẹ những tuyệt chiêu giúp trẻ hứng thú với việc đánh răng hàng ngày - Ảnh 4
Để bé không sợ hãi việc đánh răng, mẹ nên cho bé tập chải răng bằng bàn chải ẩm trước - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu tập cho trẻ thói quen đánh răng, mẹ có thể chỉ cần dùng nước lọc hoặc nước muối loãng làm ẩm bàn chải và đánh răng cho trẻ. Cách làm này sẽ khiến trẻ không cảm thấy sợ hãi khi chải răng. Sau khi trẻ đã quen với việc đánh răng, mẹ hãy dùng kem đánh răng dành cho trẻ em, loại có thể nuốt được. 

Cho trẻ tự đánh răng

Hãy tập cho trẻ thói quen đánh răng ngay từ nhỏ bằng việc cho con học theo thói quen tốt của mẹ. Đặt trẻ ngồi đối diện mẹ, mẹ bôi kem vào bàn chải rồi thực hiện thao tác đánh răng trước, trẻ sẽ chăm chú nhìn mẹ và thích được làm theo. Lúc này, hai mẹ con hãy chải răng cùng nhau dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Mách mẹ những tuyệt chiêu giúp trẻ hứng thú với việc đánh răng hàng ngày - Ảnh 5
Mẹ và bé nên ngồi đối diện với nhau khi đánh răng để con có thể học được thao tác chải răng từ mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm này thường áp dụng với những trẻ lớn hơn khi khả năng quan sát, học hỏi và giao tiếp đã phát triển ở mức nhất định.

Kết hợp những cách tạo hứng thú để trẻ thích đánh răng nói trên, bé nhà bạn sẽ ngoan ngoãn hợp tác cùng cha mẹ.

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