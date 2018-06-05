Để chải răng cho bé đúng cách, bác sĩ Nha khoa lưu ý mẹ những điều này

Chăm sóc con 05/06/2018 15:51

Khi những chiếc răng sữa đầu tiên nhú lên là lúc mẹ nên bắt đầu chải răng cho bé để bảo vệ sức khỏe răng miệng. Tuy vậy, mẹ đã biết dạy trẻ chải răng đúng cách?

Khi nào bắt đầu chải răng cho trẻ?

Từ tháng thứ 6, trẻ bắt đầu nhú những chiếc răng cửa đầu tiên. Ngay từ thời điểm này, cha mẹ hãy giúp con bảo vệ hàm răng được sạch sẽ. Đánh răng thường xuyên là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Chia sẻ với phóng viên, Bác sĩ Nguyễn Phương Như – Khoa Nha chu Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương (TP.HCM) cho biết: “Ngay khi bé mọc răng là cha mẹ đã có thể chải răng cho bé. Đến khi bé có thể cầm bàn chải được thì tập cho bé thao tác tự chải răng dưới sự giám sát của cha mẹ. Nếu để bé chải răng một mình sẽ không đảm bảo độ sạch".

Để chải răng cho bé đúng cách, bác sĩ Nha khoa lưu ý mẹ những điều này - Ảnh 1
Mẹ cần đánh răng cho trẻ khi những chiếc răng sữa đầu tiên nhú lên - Ảnh minh họa: Internet

Việc vệ sinh khoang miệng cho bé cũng nên được thực hiện thường xuyên khi bé chưa mọc răng. Khi vệ sinh vùng nướu cho trẻ, mẹ có thể dùng vải mềm thấm nước ấm lau nhẹ mặt trong và ngoài nướu, chân nướu và lưỡi. Thói quen này nên thực hiện 3 lần/ngày. Giữa các cữ bú sữa, không nhất thiết phải vệ sinh nướu nhưng cần cho bé uống từ 2 – 3 muỗng cà phê nước lọc để làm sạch nướu và lưỡi, ngăn sự phát triển của vi khuẩn.

Hướng dẫn chải răng đúng cách cho trẻ

Để bắt đầu tập cho bé thói quen đánh răng, mẹ cần chuẩn bị đầy đủ bàn chải và kem đánh răng chuyên dành cho trẻ em.

Theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Phương Như, mẹ nên chọn kem đánh răng cho trẻ vị dâu, dùng bàn chải đánh răng có đầu nhỏ, lông mềm để không làm tổn thương răng, lợi trẻ. Hãy bắt đầu một lượng kem nhỏ bằng hạt gạo cho lên bàn chải để trẻ làm quen từ từ.

Nên tập cho bé thói quen chải răng mỗi ngày 3 – 4 lần sau khi ăn và trước khi đi ngủ. Chải răng nhẹ nhàng, lặp lại từ 6 – 10 lần cho mỗi vùng răng. Sau khi đánh răng, cần làm sạch bàn chải, để nơi khô ráo. Mẹ nên cho bé ngồi trên đùi, lưng tựa vào ngực để đánh răng cho trẻ. Sau 3 tuổi, trẻ có thể tự ngồi một mình trên ghế để tự mình chải răng.

Để chải răng cho bé đúng cách, bác sĩ Nha khoa lưu ý mẹ những điều này - Ảnh 2
Mẹ nên tập cho bé đánh răng đúng cách ngay từ nhỏ - Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Phương Như

Định kỳ 6 tháng/lần, mẹ đưa trẻ đến nha sĩ để kiểm tra răng miệng. Thỉnh thoảng, mẹ nên vạch môi bé lên để quan sát những dấu hiệu bất thường trên răng và nướu để kịp thời can thiệp.

Cách chọn kem đánh răng và bàn chải đánh răng cho trẻ

Trong việc chọn kem đánh răng cho trẻ, cha mẹ cần lưu ý, trẻ từ 0 – 6 tuổi nên chọn kem đánh răng chứa không quá 1000ppm ﬂuoride. Trẻ từ 6 tuổi trở lên nên chọn kem đánh răng chứa 1350 - 1500ppm.

Để chải răng cho bé đúng cách, bác sĩ Nha khoa lưu ý mẹ những điều này - Ảnh 3
Tùy theo độ tuổi mà mẹ lựa chọn các sản phẩm kem đánh răng và bàn chải đánh răng phù hợp với con - Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn bàn chải cho bé, mẹ cần lưu ý, đối với trẻ dưới 5 tuổi nên chọn bàn chải có đầu tròn nhỏ, lông mềm, tay cầm mềm hoặc có thể dùng bàn chải tự động. Bé lớn hơn mẹ có thể chọn loại bàn chải mềm, đầu vuông hoặc tròn để bé dễ sử dụng. Ngoài việc chọn bàn chải phù hợp, mẹ cũng đừng quên thay bàn chải cho bé 3 tháng/lần.

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