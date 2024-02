Hậu ly hôn, 2 con Shark Bình và vợ cũ được chăm sóc đủ đầy: Bố đưa đi tiệc, mẹ khoe thành tích học tập xuất sắc của con gái

Dù có sự nghiệp riêng bận rộn, thế nhưng Shark Bình và vợ cũ doanh nhân vẫn ưu tiên dành thời gian cho con để con nhận đủ đầy tình thương của bố mẹ. Trong những dịp đặc biệt của Shark Bình, 2 con là Jin (Minh Quân) và May (Phương Châu) đều có mặt tham dự chung vụ. Điển hình là tiệc cuối năm mới đây của công ty. Trong ảnh, 3 bố con đều cười vui vẻ, cùng chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, cuối năm 2023, bé Jin và May còn được bố cho "lên sóng" trong khoảnh khắc cùng đại gia đình quây quần bên nhau. Hay ngày sinh nhật con gái, Shark Bình còn tổ chức buổi tiệc tưng bừng cho con bên bạn bè. Tiệc được tổ chức trong phòng khách nhà riêng của nam doanh nhân với phần trang trí lung linh với bong bóng đủ sắc, phông nền được thiết kế bắt mắt, in tên của chủ nhân bữa tiệc...

Không chỉ vậy, Phương Oanh còn dành tình thương cho các con riêng của chồng. Ngược lại, Jin và May cũng thoải mái bày tỏ tình cảm với bố và mẹ kế. Mẹ ruột Shark Bình từng cho biết 2 cháu nội cũng rất yêu mến Phương Oanh. Vợ chồng bà ủng hộ con trai "đi bước nữa" sau khi chứng kiến Phương Oanh quan tâm, hòa hợp với Jin và May. Bà từng chia sẻ: "Điều tuyệt vời là Oanh rất hợp với 2 con của Bình. 2 đứa trẻ ủng hộ bố đến với cô, còn thương cô bị đổ oan. Bé May liên tục bày tỏ tình yêu với Oanh, bé Jin vui khi bố và cô thành vợ chồng. Gia đình tôi có 'happy ending' khi Oanh làm dâu con".