Con gái khóc lóc kể tội người giúp việc vì không được ăn cơm, mẹ không bênh vực mà đã làm một việc khiến ai cũng nể phục này

Bài học làm mẹ 07/04/2020 05:00

Dưới đây là câu chuyện về cô bé 8 tuổi ở Trung Quốc không tôn trọng người giúp việc và cách dạy con thông minh của người mẹ trẻ khiến ai cũng nể phục.

Được biết, Jin Xing - một vũ công, người dẫn chương trình nổi tiếng đã nhận nuôi 3 đứa trẻ. Tuy công việc bận rộn nhưng cô vẫn dành thời gian dạy dỗ, chăm sóc con một cách khoa học khiến ai cũng nể phục. Dưới đây là cách dạy con thông minh của cô đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các bậc phụ huynh.

Cô chia sẻ, ngày hôm đó, cô có việc phải ra ngoài và cô con gái 8 tuổi ở nhà với người giúp việc. Căn phòng của cô bé rất bừa bộn nên người giúp việc nhẹ nhàng nhắc nhở phải dọn dẹp phòng gọn gàng trước khi mẹ trở về.

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Căn phòng của bé rất bừa bộn với nhiều loại đồ chơi - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, cô bé đã phản ứng khá gay gắt và không làm theo lời nhắc nhở đó. Cô bé lớn tiếng cho rằng việc dọn dẹp phòng là của người giúp việc và mẹ cô trả tiền cho bà chỉ để làm việc đó. Người giúp việc thấy cô bé không tôn trọng mình nên không nói gì  thêm đành rời khỏi phòng và cũng không nấu cho cô bé bữa trưa.

Buổi chiều, Jin Xing trở về nhà con gái của cô đã khóc lóc, nũng nịu và lăn ra ăn vạ. Cô bình tĩnh hỏi đầu đuôi câu chuyện. Khi biết được nguyên nhân của việc con gái mình bị phạt, cô đã không đứng về phía con gái. Ngược lại, Jin Xing xin lỗi người giúp việc vì đã không dạy bảo con tốt hơn và kiên quyết yêu cầu con gái mình nói lời xin lỗi bà.

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Người mẹ đã giảng giải cho con và kiên quyết yêu cầu con xin lỗi người giúp việc - Ảnh: Internet

Lúc đầu, cô bé phản kháng, không nghe lời. Nhưng dưới sự cứng rắn của mẹ, cũng như những lời giải thích thấu đáo, cô bé đã ngoan ngoãn nói lời xin lỗi và nhận ra lỗi lầm của mình.

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội, các bậc phụ huynh đã rất khâm phục cách xử lý tình huống cũng như cách dạy con thông minh của Jin Xing. Rõ ràng, cô đã đủ tỉnh táo và lý trí để hiểu câu chuyện và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

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Người mẹ cần tỉnh táo và lý trí để xử lý các tình huống khi nuôi dạy con - Ảnh: Internet

Từ câu chuyện này, các bậc phụ huynh nên dạy con phản ứng đúng mực trong những hoàn cảnh khác nhau. Không chỉ quan tâm kết quả học tập, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến cách hành xử dù là nhỏ nhất của con với những người lớn tuổi hơn. Có như vậy, con mới trở thành một người có nhân cách tốt trong tương lai.

Việc dạy con không phải một sớm một chiều, cha mẹ cần phải uốn nắn từ khi còn nhỏ để đến lúc lớn lên trẻ sẽ trưởng thành và khôn ngoan hơn. Đặc biệt là biết được cách đối xử đúng đắn với người lớn tuổi hơn mình.

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