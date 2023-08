Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 28/6/2023

Sự tin tưởng là nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh và phát triển. Tin tưởng người ấy và cho phép đối phương có không gian và sự tự do riêng là rất quan trọng để duy trì một mối quan hệ hài hòa. Thay vì cố gắng kiểm soát hoặc hạn chế hành động của đối phương, hãy tập trung vào việc nuôi dưỡng cảm giác tin tưởng và giao tiếp cởi mở giữa hai người. Bạn sẽ ít cảm thấy bị đe dọa trong mối quan hệ của mình hơn khi bạn có ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Khả năng giao tiếp tự nhiên và quyến rũ của bạn sẽ là tài sản quan trọng nhất của bạn ngày hôm nay. Cho dù bạn đang ở trong một mối quan hệ đã cam kết hay chỉ mới bắt đầu khám phá một mối tình lãng mạn mới chớm nở, lời nói của bạn sẽ có tác dụng kỳ diệu đối với đối phương. Bạn sở hữu những từ ngữ có thể làm tan chảy trái tim và tạo ra một kết nối cảm xúc vững chắc. Hãy tận dụng năng lượng này và cố gắng thể hiện cảm xúc của bạn một cách cởi mở.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Cho phép người ấy của bạn đưa ra quyết định ngày hôm nay không có nghĩa là bạn thụ động hay phục tùng. Thay vào đó, nó phản ánh sự sẵn sàng cộng tác của bạn và tìm ra những điểm chung có lợi cho cả hai bên. Bằng cách thể hiện sự tin tưởng và đánh giá của họ, bạn có thể củng cố mối quan hệ giữa hai bạn và tạo nên cảm giác cùng hỗ trợ. Cách tiếp cận này có thể mang lại sự năng động mới mẻ cho mối quan hệ của bạn, cho người ấy của bạn cảm thấy có giá trị.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Một cuộc trò chuyện kỳ quặc với người bạn đời có thể khiến bạn khó chịu ngày hôm nay. Tuy nhiên, điều cần thiết là không phân tích quá mức hoặc đi đến kết luận vội vàng. Dành thời gian để hiểu quan điểm và ý định của người ấy, ngay cả khi ban đầu chúng có vẻ khó hiểu. Thay vì trở nên phòng thủ hoặc đối đầu, hãy duy trì phong thái tự tin và nhân ái của bạn. Cho phép nửa kia của bạn không gian để chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của họ, ngay cả khi chúng khác với bạn.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Trong đời sống tình cảm, bạn có thể nhận thấy rằng sự tập trung của bạn vào công việc và trách nhiệm được ưu tiên hơn các mối quan hệ lãng mạn. Yêu cầu của sự nghiệp có thể khiến bạn bỏ bê thời gian chất lượng với người yêu hoặc không có mặt trọn vẹn trong các mối quan hệ của mình. Đã đến lúc đánh giá lại các ưu tiên của bạn và tìm sự cân bằng cho phép bạn tập trung vào các cam kết công việc và những người thân yêu của mình. Cân nhắc sắp xếp thời gian dành riêng cho người bạn đời của bạn.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Nếu bạn cảm thấy choáng ngợp hoặc nặng gánh bởi những áp lực bên ngoài, nửa kia của bạn sẽ ở bên bạn, cung cấp một không gian an toàn để bạn chia sẻ những mối quan tâm của mình. Sự hiểu biết và đồng cảm của đối phương sẽ mang lại sự nhẹ nhõm rất cần thiết, giúp bạn giải tỏa căng thẳng và được an ủi khi có mặt họ. Người ấy sẽ là hòn đá tảng của bạn, mang đến những lời trấn an và giúp bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. Quan điểm và sự hướng dẫn của đối phương sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Bản chất sôi nổi và đam mê của bạn sẽ hữu ích trong việc tạo ra một bầu không khí vui vẻ và thú vị trong cuộc sống tình yêu của bạn. Với sự quyến rũ từ tính, bạn có khả năng khơi dậy tia lửa trong mối quan hệ của mình. Người ấy sẽ bị thu hút bởi năng lượng của bạn và phản ứng tích cực với những cử chỉ trìu mến của bạn. Đây là thời điểm tuyệt vời để bày tỏ tình yêu và dành tặng cho đối phương những lời khen ngợi và cử chỉ đánh giá cao.

Nhân mã (23/11-21/12)

Đối với những người đã có một mối quan hệ cam kết, hãy dành một chút thời gian để đánh giá cao những thói quen mà bạn đã thiết lập với người ấy của mình. Những thói quen này có thể đơn giản như có một buổi tối hẹn hò được chỉ định mỗi tuần hoặc cùng uống cà phê buổi sáng trước khi bắt đầu ngày mới. Những nghi thức như vậy tạo cảm giác thân thuộc và củng cố mối quan hệ của hai bạn. Hôm nay, hãy trân trọng những thói quen này và để chúng nhắc nhở bạn về tình yêu thương và sự an toàn mà bạn đã chia sẻ.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hôm nay, hãy thận trọng khi thảo luận các vấn đề cá nhân trong đời sống tình cảm với gia đình. Mặc dù việc tìm kiếm sự an ủi và hướng dẫn từ những người thân yêu là điều tự nhiên, nhưng việc bạn phàn nàn quá mức có thể không hiệu quả. Phàn nàn quá mức với gia đình về bạn đời hoặc các vấn đề trong mối quan hệ của bạn có thể dẫn đến căng thẳng không cần thiết. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp thiết thực và duy trì cái nhìn tích cực.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Hôm nay, bạn có thể cảm thấy một sự bảo vệ mãnh liệt đối với một người thân yêu. Bản năng nuôi dưỡng của bạn được nâng cao, và bạn muốn đảm bảo sự an lành và hạnh phúc cho người ấy. Điều này có thể biểu hiện như mong muốn bảo vệ họ khỏi tác hại tiềm tàng hoặc ảnh hưởng tiêu cực. Bạn có thể thấy mình đang cố gắng hết sức để mang đến cho họ sự thoải mái. Bản chất quan tâm của bạn được đánh giá cao và người thân của bạn có thể sẽ cảm thấy biết ơn vì sự hiện diện của bạn trong thời gian này.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Nếu bạn còn độc thân, đây là một ngày để bạn khám phá và mở rộng tầm nhìn. Đừng giới hạn bản thân trong các thói quen hoặc sở thích thông thường của bạn. Tham gia vào các cuộc trò chuyện, thực sự quan tâm đến người khác và để trí tò mò dẫn đường cho bạn. Nếu đã ở trong một mối quan hệ cam kết, hãy lặn xuống dưới bề mặt và khám phá suy nghĩ và cảm xúc của nửa kia của bạn. Tham gia vào những cuộc trò chuyện chân thành và thực sự lắng nghe những gì họ nói.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.