Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 11/10/2023

Hãy bày tỏ sự quan tâm và lo lắng tới người đặc biệt của bạn ngay hôm nay. Điều quan trọng là phải thể hiện cảm giác của bạn thay vì giữ sự tức giận và thất vọng trong lòng. Cùng nhau thực hiện sở thích yêu thích của bạn, chẳng hạn như nấu ăn hoặc nghe nhạc vào buổi tối. Hãy đảm bảo rằng cả hai bạn đều tránh nhận được những bình luận tiêu cực từ các thành viên trong gia đình vào lúc này. Nửa kia sẽ hoàn toàn hỗ trợ bạn bằng mọi cách có thể.

Đây là thời điểm thuận lợi để bày tỏ tình yêu với người bạn yêu. Nếu đó là sự say nắng nhất thời, bạn cần cho bản thân thời gian cho đến khi bạn chắc chắn về cảm xúc của mình. Những người đã ở trong một mối quan hệ cam kết sẽ tận hưởng khoảng thời gian yên bình với sự ổn định về tài chính và các hoạt động nhàn nhã. Nếu gần đây bạn đã kết hôn, hãy nói chuyện với bố mẹ bạn về việc thiếu giao tiếp với bạn đời hoặc bất kỳ sự thiếu quyết đoán nào khác.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Hãy chắp cánh cho những tình cảm thân thiết và sâu sắc nhất của bạn trước mặt đối phương. Người kia sẽ hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ và đáp lại tương ứng. Bạn phải cẩn thận nếu ai đó cố gắng tiếp cận bạn quá mức vì những lý do không mong muốn. Tránh xa những cuộc trò chuyện nảy lửa với người ấy của bạn và tránh thảo luận về các vấn đề tài chính ngày hôm nay.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Bạn sẽ tận hưởng một cuộc sống tình yêu hạnh phúc chỉ khi bạn có thể tin tưởng vào người ấy của mình. Không có gì sai trong mối quan hệ của bạn, vì vậy hãy cố gắng đừng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Bạn sẽ có người đặc biệt bên cạnh bất cứ khi nào bạn cần bày tỏ sự thất vọng. Cùng nhau lên kế hoạch cho điều gì đó thú vị, chẳng hạn như tham quan một địa điểm du lịch hoặc lái xe đường dài. Bạn xứng đáng nhận được tất cả hạnh phúc sau bao nỗ lực mà bạn đã bỏ ra cho mối quan hệ của mình.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Bạn có thể sẽ biết được về chấn thương thời thơ ấu của người bạn đời của mình. Hãy suy nghĩ và thấu hiểu sâu sắc để hỗ trợ nửa kia của mình trong thời điểm khó khăn. Công việc hàng ngày của bạn sẽ khiến bạn có một ngày bận rộn, nhưng ít nhất hãy cố gắng dành buổi tối cùng nhau nghe một bản nhạc lãng mạn. Nếu cả hai cùng làm việc trong cùng một công ty, bạn nên cẩn thận về việc đồng nghiệp đang cố gắng gây ra hiểu lầm giữa hai người.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Mọi chuyện sẽ rõ ràng khi bạn ngồi với đối phương và thảo luận các vấn đề trong mối quan hệ của mình. Cố gắng đừng giả định mọi thứ vì hầu hết chúng có thể sai và cuối cùng bạn sẽ nghi ngờ người ấy của mình một cách không cần thiết. Hãy cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội và gắn kết gia đình của bạn lại gần nhau hơn. Bạn có thể tổ chức một lễ kỷ niệm như bữa tối sinh nhật để có thể dành chút thời gian với bạn bè và gia đình của mình.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Có thể có một số vấn đề không mong muốn trong mối quan hệ của bạn, vì vậy hãy kiên nhẫn. Có nhiều khả năng bạn sẽ vô tình làm tổn thương cảm xúc của đối phương. Hãy gạt cái tôi sang một bên và thẳng thắn nói chuyện với đối phương về những vấn đề tiêu cực. Người thứ ba có thể cố gắng xâm nhập nhầm vào giữa hai bạn, vì vậy hãy cố gắng thực hiện hành động nghiêm khắc. Hãy quan tâm đến sức khỏe của người ấy.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Hãy cố gắng lạc quan về một cuộc sống tốt đẹp hơn với người bạn đời của bạn. Đừng tập trung vào những điều tiêu cực; tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ với người đặc biệt của bạn. Nếu bạn đang gặp vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình, bạn nên cân nhắc ngay việc lùi lại một bước. Bạn không được sợ hãi và bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại. Việc tự làm hại bản thân và trầm cảm không phải là lựa chọn của bạn lúc này, vì vậy hãy lên kế hoạch cẩn thận.

Nhân mã (23/11-21/12)

Bạn sẽ tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người ấy, nơi bạn có thể chia sẻ những mối quan tâm của mình mà không sợ bị phán xét. Hãy biết ơn những điều nhỏ nhặt mà người đặc biệt của bạn làm để khiến bạn hạnh phúc và tự hào. Con cái sẽ là nguồn vui và tiếng cười lớn nhất của bạn, vì vậy hãy cố gắng dành thời gian cho nhau như một gia đình. Cha mẹ bạn có thể đến thăm bạn vào buổi tối, vì vậy hãy lên kế hoạch đi chơi cùng họ.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hãy theo dõi hành vi thay đổi của đối phương và tìm ra nguyên nhân thực sự ngay hôm nay. Bạn sẽ có lịch trình làm việc bận rộn nên không thể thường xuyên nói chuyện với đối phương qua điện thoại. Hãy bù đắp bằng cách trở về nhà sớm và gây ngạc nhiên cho đối phương bằng điều gì đó đặc biệt. Hãy hiểu rõ khả năng của bạn để cải thiện mối quan hệ và đừng để bản thân cô đơn lúc này.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn sẽ có những cuộc trò chuyện ý nghĩa với người ấy, điều này cuối cùng sẽ giúp bạn thoát khỏi những phức tạp trong cuộc sống. Tránh những hiểu lầm bằng cách thường xuyên nói chuyện với nhau, bất kể bạn ở xa đến đâu. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian thuận lợi khi ở bên đúng người, vì vậy hãy cố gắng giao lưu xã hội nhiều nhất có thể. Bạn có thể tìm thấy nửa kia của mình vào thời điểm bất ngờ nhất ngày hôm nay.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Tình yêu và sự quan tâm của bạn sẽ được chú ý vì đối tác của bạn sẽ bắt đầu đáp lại tương tự. Hãy giữ vững ngựa khi bạn sắp dấn thân vào một điều gì đó ngoạn mục ngày hôm nay. Dù đã kết hôn đã lâu nhưng hãy cố gắng xích lại gần nhau để xây dựng lại mối quan hệ. Cùng nhau hoàn thành các hoạt động gia đình của bạn. Nếu gần đây bạn mới có một mối quan hệ, tốt hơn hết là đừng nói chuyện với gia đình về điều đó.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.