Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 10/10/2023 của 12 cung hoàng đạo

Về mặt tiền bạc, bạn sẽ có đủ tiền để trả khoản vay. Giác quan thứ sáu sẽ giúp bạn tránh mắc sai lầm trong công việc. Làm tốt trong học tập là có thể với nhiều người. Bạn có thể tiếp tục thói quen tập thể dục để giữ sức khỏe tốt. Sự hỗ trợ và quan tâm của gia đình sẽ là điều đáng khích lệ nhất. Một chuyến công tác có thể là một sự may mắn. Việc sở hữu một tài sản có thể đến với bạn.

Tình yêu: Người yêu có thể tỏ ra lạnh lùng ngày hôm nay vì những điều bạn đã nói hoặc làm.

Màu may mắn: Xám

Kim ngưu (21/4-20/5)

Bạn có thể sẽ thích có ai đó ở bên cạnh hôm nay. Một thành viên trong gia đình có thể sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc nhà. Một số lời đề nghị tốt có thể đến với bạn trên mặt trận học tập, vì vậy hãy cẩn thận khi lựa chọn. Quản lý tài chính tốt sẽ giúp tiết kiệm tiền để chi tiêu cho những nhu cầu lớn khác. Đưa ai đó thân thiết đi du lịch là điều có thể đoán trước được. Một số người có thể chuyển đổi chỗ ở.

Tình cảm: Bạn có thể buộc phải đưa ra một số quyết định mạnh mẽ về mặt tình cảm.

Con số may mắn: 7

Màu sắc may mắn: Màu nghệ tây

Song Tử (21/05 - 21/06)

Đây là thời điểm tuyệt vời để bắt tay vào công việc cải tạo ngôi nhà mà bạn đã mong muốn từ lâu. Một nỗ lực có ý thức từ phía bạn sẽ giúp tăng thu nhập. Sức khỏe tốt sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày hôm nay. Vợ/chồng có thể sắp xếp một điều gì đó đặc biệt cho bạn ngày hôm nay. Bạn có thể xung phong đi cùng ai đó trong một chuyến đi. Học sinh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để ghi dấu ấn trong học tập. Những mối quan hệ tốt sẽ giúp bạn nâng cao sự thích thú về mặt chuyên môn, nhưng đừng đặt cược quá nhiều vào chúng.

Tình yêu: Những lời hứa với người yêu về mặt lãng mạn có khả năng sẽ được thực hiện.

Con số may mắn: 2

Màu sắc may mắn: Hồng

Cự giải (22/6 - 22/7)

Bạn sẽ mở rộng vòng kết nối bạn bè của mình bằng cách gặp gỡ những người mới. Một cuộc khủng hoảng tài chính mà một số người đang trải qua sẽ sớm kết thúc. Một kỳ nghỉ tới điểm đến yêu thích là nằm trong kế hoạch đối với một số người. Những người cảm thấy không khỏe mạnh có thể phải bắt đầu vào con đường rèn luyện sức khỏe. Đối với một số người, việc sắp xếp một bữa tiệc hoặc một hoạt động tại nhà là điều có thể xảy ra. Bạn có khả năng chủ động xây dựng hoặc cải tạo một cái gì đó. Hiệu suất tốt và sự chăm chỉ của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng bước vào lộ trình thăng tiến.

Tình yêu: Hôm nay, đừng phạm phải những điều mà bạn không thể thực hiện được về mặt tình yêu.

Con số may mắn: 22

Màu sắc may mắn: Cam

Sư tử (23/07 - 23/08)

Lo lắng một cách không cần thiết về sức khỏe sẽ không mang lại ích lợi gì. Những lo lắng về tài chính sẽ trở thành quá khứ khi vấn đề tiền tệ được quyết định theo hướng có lợi cho bạn. Có thể không có gì nhiều xảy ra ở nơi làm việc ngày hôm nay, nhưng bạn sẽ cần phải có mặt ở bên. Một khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình đã được dự đoán trước và hứa hẹn sẽ tăng cường sự gắn kết với nhau. Nếu bạn được yêu cầu phải lựa chọn, hãy chọn bằng trái tim, thay vì bằng lý trí. Một kỳ nghỉ ngắn dành cho những người có ngân sách tiết kiệm. Đây là một ngày tốt để đàm phán một thỏa thuận tài sản.

Tình yêu: Mối quan hệ với ai đó ở cơ quan có dấu hiệu trở thành mối quan hệ lãng mạn, vì vậy hãy vui mừng!

Con số may mắn: 17

Màu sắc may mắn: Trắng

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Việc tham gia vào một sự kiện có uy tín trên mặt trận xã hội là điều được một số người dự đoán trước. Những người lựa chọn nghề nghiệp sẽ cần phải tham khảo ý kiến ​​của những người đã làm việc trong lĩnh vực này. Một khoảng thời gian thú vị trong chuyến đi đã được dự kiến. Bạn có khả năng chi tiêu quá mức vào những thứ mà bạn không thực sự cần. Vợ/chồng có thể mong muốn có một sự thay đổi trong gia đình, vì vậy hãy giúp đỡ họ. Tránh đồ ăn vặt vì lợi ích sức khỏe, vì những người không chú ý có thể phải gánh chịu hậu quả. May mắn có thể sẽ đến với những người nộp đơn xin mua nhà hoặc lô đất.

Tình yêu: Triển vọng lãng mạn chưa bao giờ tươi sáng hơn thế, vì vậy hãy tiến tới và kết đôi ngay khi có thể!

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Xanh lam

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Quyết định kịp thời và đúng đắn sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đồ uống tốt cho sức khỏe có thể không cung cấp như những gì được hứa hẹn. Đối với một số người, một chuyến công tác có vẻ là một khả năng xa vời. Một thương vụ bất động sản hứa hẹn mang lại số tiền lớn. Một số bạn có thể đang chuẩn bị bước vào một lĩnh vực mới trong nghề nghiệp. Gia đình tỏ sẽ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn. Những lời chúc tốt đẹp của bạn có thể sẽ làm tăng thêm uy tín và danh tiếng của bạn trong vòng tròn xã hội.

Tình yêu: Những người có khuynh hướng lãng mạn có thể mong đợi một ngày tuyệt vời!

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Tím

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Những tính toán của bạn có thể trở nên sai lầm trong công việc và khiến bạn rơi vào thế khó. Bạn có thể bắt đầu một chế độ tập thể dục để chống lại căng thẳng tại nơi làm việc. Vấn đề tài sản được giải quyết. Những trở ngại không lường trước được có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của bạn trong lĩnh vực chuyên môn ngày hôm nay. Những quyết định tiền tệ đúng đắn có thể giúp bạn an toàn về mặt tài chính. Khoảng thời gian vui vẻ được dự đoán trước khi một thành viên trong gia đình trở về sau một chuyến đi.

Tình yêu: Những người độc thân có khả năng sẽ bị trúng mũi tên của thần tình yêu.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Kem

Nhân mã (23/11-21/12)

Một đề xuất kinh doanh do ai đó đưa ra có vẻ thú vị nhưng cần được xem xét kỹ lưỡng. Tình hình tài chính sẽ bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. Sức khỏe vẫn tốt khi bạn điều chỉnh tốt chế độ ăn uống của mình. Bạn có thể sẽ lên kế hoạch gì đó cùng gia đình trong ngày hôm nay. Việc sở hữu một ngôi nhà mới có thể trở thành hiện thực với một số người. Bạn sẽ có cơ hội kể câu chuyện của mình trong một buổi họp mặt giao lưu. Đừng thực hiện một cuộc hành trình chưa được lên kế hoạch hợp lý.

Tình yêu: Gặp gỡ một người dành cho bạn sự quan tâm đặc biệt có thể sẽ gợi lại những kỷ niệm lãng mạn ngày xưa.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Nâu

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Bạn sẽ vượt qua được những cám dỗ để giữ được sức khỏe tốt. Một công việc ở quê nhà sẽ có thể thực hiện được vì hiện tại bạn đã có tiền. Bạn sẽ có thể giải quyết những phiền nhiễu và gián đoạn trong công việc. Hãy tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính quan trọng nào ngay hôm nay. Những người đi xa thành phố cần mang theo đủ tiền. Về mặt xã hội, điều đó sẽ có lợi cho bạn nếu bạn vẫn giữ liên lạc với những người khác. Việc xây dựng một ngôi nhà mới là việc nằm trong kế hoạch của một số người.

Tình yêu: Đời sống tình cảm có vẻ cằn cỗi và cần được chú trọng trở lại.

Con số may mắn: 7

Màu sắc may mắn: Đỏ tươi

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn có thể đăng ký tập luyện thể hình chỉ để lấy lại vóc dáng. Một số bạn có thể chủ động làm cho mặt tiền ngôi nhà trở nên đẹp mắt về mặt thẩm mỹ. Hãy học cách quý trọng tiền bạc, vì việc phung phí dường như là bản chất thứ hai của bạn. Vấn đề tài sản có thể sẽ được giải quyết một cách thân thiện. Mong muốn thay đổi của bạn có khả năng trở thành hiện thực. Lập kế hoạch nghề nghiệp có thể là điều bạn quan tâm hàng đầu. Mong muốn du lịch đang sục sôi, vì vậy hãy bắt đầu đóng gói hành lý của bạn!

Tình yêu: Tình yêu dành cho bạn có thể không đơn giản như “anh ấy yêu tôi, anh ấy không yêu tôi”, vậy nên hãy lắng nghe những gì trái tim bạn muốn nói.

Con số may mắn: 5

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây

Song ngư (20/02 - 20/03)

Sức khỏe vẫn tốt vì bạn vẫn tập luyện đều đặn. Không thể loại trừ khả năng đi nghỉ qua đêm ở một địa điểm xa lạ với người ở gần. Đây là một ngày tốt lành và bạn sẽ làm việc tốt về mặt chuyên môn. Một số người có thể sẽ nắm bắt được một cơ hội kiếm tiền mới. Gia đình có thể đặt nhiều kỳ vọng vào bạn, vì vậy đừng khiến họ thất vọng. Sự hướng dẫn chuyên môn tốt sẽ giúp học sinh tạo được dấu ấn trên mặt trận học tập. Đừng vội vàng trong giao dịch tài sản.

Tình yêu: Bạn có thể sẽ nỗ lực cải thiện khía cạnh mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn to lớn trong mối quan hệ của mình.

Con số may mắn: 4

Màu sắc may mắn: Bạc

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.