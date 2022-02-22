Xử Nữ là người tài năng, tham vọng, dám nghĩ dám làm. Xử Nữ kiên trì, kiên định với mục tiêu và không dễ dàng gì thay đổi ý kiến về những gì bạn chắc chắn. Xử Nữ có lòng tự trọng cao, nhạy cảm và giàu cảm xúc. Xử Nữ giàu lòng trắc ẩn, có trái tim nhân hậu và sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

7 ngày cuối cùng của tháng 2 (22-28/2) là thời điểm tốt để Xử Nữ khai trương, mở hàng. Xử Nữ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, tận tâm nên sẽ được khách hàng, đối tác tin tưởng, hứa hẹn sẽ đạt được thành công trong thời gian sắp tới.

Năm Nhâm Dần, Xử Nữ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí tổng thể đi lên nhanh chóng. Xử Nữ làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, ký được những hợp đồng quan trọng. Trong khi đó, Xử Nữ làm buôn bán nhỏ cũng sẽ được tạo điều kiện thúc đẩy, mở rộng kinh doanh.

Cự Giải (22/6-22/7)

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Cự Giải luôn có khả năng tìm ra cách giải quyết vấn đề khi đối mặt với nhiều áp lực khác nhau. Cự Giải cũng có thể đạt được một số cơ hội mới ở nơi làm việc. Khi gặp phải rắc rối, chỉ cần Cự Giải kiên trì và mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình thì mọi việc sẽ được giải quyết.

Trong 7 ngày sắp tới (22-28/2), Cự Giải có năng lực vượt trội để đạt được những thành công mới, được lãnh đạo chú ý và đồng nghiệp ủng hộ, có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ. Cự Giải sẽ ngày càng có cơ hội phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, dù thành công quá sớm thì Cự Giải cũng đừng quá tự phụ, bạn vẫn nên trau dồi kiến thức và gặp gỡ những người có kinh nghiệm để học hỏi.

Bạch Dương (21/3-20/4)

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy, Bạch Dương rất vô tư. Thời gian qua, Bạch Dương đã phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống, khiến tinh thần của Bạch Dương không được tốt.

Nhưng từ tháng 2, Bạch Dương đã có thể cảm nhận được vận may của mình đã bắt đầu khởi sắc. Trong năm nay, Bạch Dương không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, mạnh dạn đưa ra 1 số ý tưởng và đạt được nguyện vọng ngay trong đầu năm.

Thời gian tới, Bạch Dương tiếp tục khai thác tiềm năng của bản thân, không ngừng nâng cao các yêu cầu và tiêu chuẩn của mình trong quá trình hợp tác với những người khác. Điều này cho phép Bạch Dương nhanh chóng tìm kiếm một số cơ hội phát triển mới, sự nghiệp đương nhiên ngày càng tốt hơn. Bạch Dương có rất nhiều dư địa để phát triển trong tương lai và nhanh chóng đạt được mục tiêu đã định.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử làm việc gì cũng năng nổ. Song Tử luôn tự quản được cuộc sống của mình, không bị tụt hậu so với người khác về bất cứ khía cạnh nào.

Song Tử sẽ đạt được mục tiêu vào đầu năm 2022, với những thành quả to lớn kể cả tình duyên lẫn sự nghiệp.

Trong 7 ngày cuối tháng 2 (22-28/2), về sự nghiệp, Song Tử được quý nhân phù trợ. Về tình duyên cũng bội thu, không chỉ gặp được người yêu lý tưởng mà còn sớm giải quyết được vấn đề độc thân. Song Tử được hưởng khoảng khắc hẹn hò say đắm.

Do đó, nếu Song Tử gặp được người tình trong mộng thì hãy tìm hiểu nhiều hơn nữa nhé. Có thể Song Tử sẽ giải quyết được vấn đề độc thân và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).