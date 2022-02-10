Phụ nữ nhất định phải cẩn trọng khi yêu người thuộc những cung hoàng đạo này

Đàn ông thuộc cung hoàng đạo này luôn thách thức và thú vị. Tuy nhiên, họ có một mặt ích kỷ, đó là có thể thường xuyên khiến bạn khóc. Họ luôn muốn có những gì họ muốn và ý kiến ​​của bạn cuối cùng cũng không quan trọng với họ vì họ không thích ai can thiệp vào chuyện của mình. Họ có xu hướng giữ mặt nhạy cảm của mình ở sâu bên trong lòng và họ chắc chắn có thể trở thành một trong những người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn xúc phạm hoặc làm tổn thương bạn. Hành vi độc hại của họ là nọc độc tuyệt đối!

Ngoài việc rất quan tâm săn sóc, đàn ông Kim Ngưu có ý thức rất mạnh về địa vị và lãnh thổ. Họ tự miêu tả mình là người tốt bụng và kiên nhẫn nhưng thực tế, họ lại có một mặt kiểm soát và thống trị mãnh liệt. Họ có thể trở nên rất bất an và điều này khiến họ muốn kiểm soát mọi thứ.

Song Tử

Song Tử thích sử dụng trí thông minh của họ. Họ có một mặt thân thiện và linh hoạt nhưng tính hai mặt của họ lại giống như một chiếc mặt nạ đáng sợ có thể khiến bạn cảm thấy mình là người tồi tệ nhất trên thế giới. Khi họ tức giận, “suy nghĩ từ trái tim” họ sẽ đá bay khoá lồng sắt và họ trở nên siêu chiếm hữu. Đây là lúc họ có xu hướng theo dõi mọi động thái của bạn một cách cực đoan và làm bạn ngạt thở bằng cách lấy đi không gian riêng tư của bạn.

Bảo Bình

Đàn ông thuộc cung hoàng đạo này là những nhà cách mạng! Họ cứng rắn, lạnh lùng và có thể phát triển rất xa. Họ không tin tưởng bất cứ ai một cách dễ dàng nên việc khiến họ khuất phục bản thân trước bạn có thể vô cùng khó khăn. Họ là những người không đáng tin nhất khi họ đang ở trong chế độ độc hại của mình, vào những lúc đó, ngay cả thành viên trong gia đình hay bạn bè của bạn đến thăm hỏi cũng sẽ bị kiểm tra một lượt.

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