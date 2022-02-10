Phụ nữ nhất định phải cẩn trọng khi yêu người thuộc những cung hoàng đạo này

12 cung hoàng đạo 10/02/2022 16:00

Bản thân những cung hoàng đạo này luôn có những khía cạnh biểu hiện khá độc hại, không tốt người phụ nữ trong mối quan hệ với họ.

Bạch Dương

Đàn ông thuộc cung hoàng đạo này luôn thách thức và thú vị. Tuy nhiên, họ có một mặt ích kỷ, đó là có thể thường xuyên khiến bạn khóc. Họ luôn muốn có những gì họ muốn và ý kiến ​​của bạn cuối cùng cũng không quan trọng với họ vì họ không thích ai can thiệp vào chuyện của mình. Họ có xu hướng giữ mặt nhạy cảm của mình ở sâu bên trong lòng và họ chắc chắn có thể trở thành một trong những người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn xúc phạm hoặc làm tổn thương bạn. Hành vi độc hại của họ là nọc độc tuyệt đối!

Phụ nữ nhất định phải cẩn trọng khi yêu người thuộc những cung hoàng đạo này - Ảnh 1

Kim Ngưu

Ngoài việc rất quan tâm săn sóc, đàn ông Kim Ngưu có ý thức rất mạnh về địa vị và lãnh thổ. Họ tự miêu tả mình là người tốt bụng và kiên nhẫn nhưng thực tế, họ lại có một mặt kiểm soát và thống trị mãnh liệt. Họ có thể trở nên rất bất an và điều này khiến họ muốn kiểm soát mọi thứ.

Phụ nữ nhất định phải cẩn trọng khi yêu người thuộc những cung hoàng đạo này - Ảnh 2

Song Tử

Song Tử thích sử dụng trí thông minh của họ. Họ có một mặt thân thiện và linh hoạt nhưng tính hai mặt của họ lại giống như một chiếc mặt nạ đáng sợ có thể khiến bạn cảm thấy mình là người tồi tệ nhất trên thế giới. Khi họ tức giận, “suy nghĩ từ trái tim” họ sẽ đá bay khoá lồng sắt và họ trở nên siêu chiếm hữu. Đây là lúc họ có xu hướng theo dõi mọi động thái của bạn một cách cực đoan và làm bạn ngạt thở bằng cách lấy đi không gian riêng tư của bạn.

Phụ nữ nhất định phải cẩn trọng khi yêu người thuộc những cung hoàng đạo này - Ảnh 3

Bảo Bình

Đàn ông thuộc cung hoàng đạo này là những nhà cách mạng! Họ cứng rắn, lạnh lùng và có thể phát triển rất xa. Họ không tin tưởng bất cứ ai một cách dễ dàng nên việc khiến họ khuất phục bản thân trước bạn có thể vô cùng khó khăn. Họ là những người không đáng tin nhất khi họ đang ở trong chế độ độc hại của mình, vào những lúc đó, ngay cả thành viên trong gia đình hay bạn bè của bạn đến thăm hỏi cũng sẽ bị kiểm tra một lượt.

Phụ nữ nhất định phải cẩn trọng khi yêu người thuộc những cung hoàng đạo này - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Top 4 cung Hoàng đạo có mệnh phượng hoàng, tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh hơn người

Top 4 cung Hoàng đạo có mệnh phượng hoàng, tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh hơn người

Những người thuộc 4 cung Hoàng đạo này sinh ra với trái tim mạnh mẽ, bản lĩnh đầy mình nên đi đến đâu cũng có thể gặt hái thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo tử vi tình yêu 12 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 27 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai