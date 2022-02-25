Cuối tháng 2 hoan hỉ, đầu tháng 3 may mắn, đây là những cung hoàng đạo có nhiều lộc lá nhất trong những ngày tới

Nhắc đến may mắn tiền nong, ứng cử viên đầu tiên trong những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 này chính là Sư Tử. Sự hào phóng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong thời gian vừa qua cuối cùng cũng được đền đáp. Bạn sẽ nhận được một khoản tiền hậu hĩnh cho những cố gắng của bạn trong thời gian vừa qua. Không chỉ thế, còn có một “thần tài” xuất hiện và đầu tư cho Sư Tử để bạn tiếp tục phát triển các đam mê và sự nghiệp của mình.

Những người thuộc cung này làm việc rất tận tâm tận lực, nhưng không phải lần nào bỏ sức cũng được kết quả tốt. Thường thì những người thuộc chòm sao Sư Tử làm rất nhiều, nhưng đạt được thì lại không nhiều. Nhưng bước sang tháng 3, Sư Tử chỉ cần bỏ ra chút sức lực và thời gian là đã có thể gặt hái được thành quả tốt rồi. Năm nay là năm may mắn với Sư Tử! Nhưng Sư Tử nên nhớ đừng quá mải mê chăm lo cho sự nghiệp của mình mà bỏ bê gia đình đấy nhé!

Những ngày cuối tháng 2 này, các bạn Thiên Bình độc thân có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và đối tượng thầm mến. Nếu đã có đôi, tình cảm tăng tiến khiến bạn ngày càng trở nên lệ thuộc hơn vào người ấy. Bạn hy vọng có thể nhận được sự che chở và quan tâm của người ta mọi lúc mọi nơi.

Trên lĩnh vực công việc, những người đã đi làm sẽ tìm ra được hứng thú để hăng hái làm việc hơn, nhờ vậy nên tháng này bạn có thể làm ra không ít thành tích đáng nể.

Các bạn học sinh dần tập trung hơn cho việc học tập của mình, nhất là trong những ngày đầu tháng 3, dù hoàn cảnh học tập của bạn có bị thay đổi đi chăng nữa. Bạn hiểu rằng thái độ chểnh mảng, học đối phó sẽ khiến bạn phải trả giá không nhỏ.

Đáng mừng hơn, tài chính của bạn đang rất ổn định. Dù là nguồn thu nhập từ công việc chính hay nghề tay trái, bạn cũng đều có thể nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng nhất định.

Bảo Bình

Điều đáng mừng nhất đối với Bảo Bình trong những ngày tới là chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đặc biệt, các bạn độc thân biết sức hút của mình nằm ở đâu và mình nên làm gì để gây sự chú ý của người mà bạn đang thầm mến. Chòm sao này sẽ không ngần ngại thể hiện mặt quyến rũ của mình trước đối phương.

Với những người đã đi làm, bạn có thể nhận được sự tán thưởng và ủng hộ của cấp trên, nhờ đó bạn sẽ được giao cho không ít công việc quan trọng. Đây chính là cơ hội để bạn thể hiện và chứng minh năng lực của mình, hãy nắm chắc cơ hội quý giá này nhé.

Với các bạn học sinh, nhờ những cố gắng trong thời gian qua, bạn có thể nhận được kết quả tiến bộ không nhỏ ở các môn vốn không phải sở trường của mình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).