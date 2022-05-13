3 chòm sao may mắn từ nay tới cuối tháng 5, chỉ thành công không bao giờ thất bại

12 cung hoàng đạo 13/05/2022 11:36

Từ nay tới cuối tháng 5, 3 chòm sao này làm gì cũng thuận lợi, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, chỉ thành công chứ không bao giờ thất bại.

Thiên Bình

Thiên Bình có đời sống nội tâm phong phú. Họ hay tưởng tượng ra những chàng hoàng tử, nàng công chúa như trong câu chuyện cổ tính và khao khát có được một tình yêu lãng mạn.

Thiên Bình là một người bạn tốt. Họ nhiệt tình đáp ứng lời đề nghị của những người khác. Họ có nhiều sở thích khác nhau và muốn chia sẻ với những người bạn của mình. 

3 chòm sao may mắn từ nay tới cuối tháng 5, chỉ thành công không bao giờ thất bại - Ảnh 1

Thiên Bình luôn thích tổ chức những hoạt động tập thể với bạn bè và mang lại bầu không khí thư giãn, không căng thẳng.

Từ nay tới cuối tháng 5, Thiên Bình sẽ sử dụng tài giao tiếp của mình để củng cố các mối quan hệ vốn có. Từ đó sự nghiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội mới với sự ủng hộ của mọi người xung quanh.

Ma Kết

Người cung Ma Kết không bao giờ hài lòng với vị trí hiện tại của bản thân. Họ biết bản thân mình là ai, cần gì, muốn gì vì thế nên luôn có những mục tiêu, những định hướng cao hơn trong tương lai và họ nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được.

Ma Kết là người tuyệt đối giữ bí mật và kín đáo, họ biết điều gì nên nói và không nên nói. Nếu ai đó nhờ giữ bí mật, Ma Kết sẽ đồng ý và không mấp máy nửa lời.

3 chòm sao may mắn từ nay tới cuối tháng 5, chỉ thành công không bao giờ thất bại - Ảnh 2 

Họ cũng thường giữ kín những mục tiêu và kế hoạch của mình, dù ai có cố gắng nhòm ngó cũng không thể khai thác được thông tin gì.

Vào cuối tháng 5, vận trình của Ma Kết sẽ thêm phần thuận lợi, hanh thông. Trong công việc, họ luôn tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, thấu tình đạt lý làm cho bên đối tác phải nể phục.

Cự Giải

Người thuộc cung Cự Giải có những nét tinh nghịch, đáng yêu như những đứa trẻ. Đôi khi họ giả vờ mình là những người khó tính với mọi người xung quanh.

3 chòm sao may mắn từ nay tới cuối tháng 5, chỉ thành công không bao giờ thất bại - Ảnh 3

Cự Giải là những người có trí nhớ tốt và họ thích tìm hiểu lịch sử loài người. Họ thích chiêm ngưỡng những vật xưa cũ và hay tìm đến những bảo tàng. Cự Giải rất trọng chữ tín, họ kín đáo và không bao giờ để lộ những bí mật.

Chòm sao này sẽ nhận thêm nhiều sự yêu thương từ mọi người. Khi gặp phải khó khăn, họ sẽ có quý nhân phù trợ, giúp đỡ tai qua nạn khỏi. Vì thế, cuộc sống của Cự Giải sẽ thêm phần vui vẻ, hạnh phúc.

 Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Từ khóa:   cung Cự Giải Thiên Bình cung Ma Kết

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