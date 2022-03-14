Vận đào hoa nở rộ, những con giáp sắp gặp được CHÂN ÁI, tình duyên lận đận mấy cũng có người yêu khi bước sang tháng 4

12 con giáp tử vi 14/03/2022 22:10

Top 4 con giáp này không lo “ế” vào đầu tháng 4 vì va phải vận đào hoa.

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu đang lên. Những người độc thân có khả năng gặp được đối tác tiềm năng và bắt đầu một mối tình mới.

Những người đã gắn bó cũng sẽ hòa hợp với đối tác của mình. Nếu bạn đã kết hôn nhưng cảm thấy cô đơn, đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình với người bạn đời. Giao tiếp cởi mở có thể mang các bạn đến gần nhau hơn.

Vận đào hoa nở rộ, những con giáp sắp gặp được CHÂN ÁI, tình duyên lận đận mấy cũng có người yêu khi bước sang tháng 4 - Ảnh 1

Tuổi Hợi

Bước sang tháng 4 vận đào hoa của người tuổi Hợi khởi sắc mạnh mẽ, đồng nghĩa bạn sẽ bước vào giai đoạn tình yêu bùng cháy, tin vui đến với cả người độc thân lẫn người có đôi, bản mệnh trở thành con giáp đào hoa bậc nhất trong tháng này.

Những người đã có đôi có cặp tình yêu đủ chín, thăng cấp cho mối quan hệ hiện tại và tương lai không xa sẽ về chung một nhà. Bạn hãy lên kế hoạch chuẩn bị xây dựng tổ ấm cho riêng mình đi nhé. Bên cạnh đó, người độc thân cũng dễ tìm được một nửa cho mình nhờ đào hoa vượng. Bạn được người khác phái để mắt, dù là qua mai mối giới thiệu cũng đừng từ chối, biết đâu đó lại là định mệnh của bạn thì sao.

Tuổi Thìn

Tháng 4 cho thấy dường như mọi ưu ái trong đường tình duyên tháng này đều dành cho những người độc thân thì phải. Tình cảm của vợ chồng người tuổi Thìn không mấy tươi sáng bởi áp lực cuộc sống khiến mối quan hệ hai người có nhiều khúc mắc, rối ren.

Song với những người tuổi Thìn chưa có đôi thì mọi sự trái ngược hoàn toàn. Vận đào hoa khởi sắc vô cùng, lại thêm quý nhân phù trợ nên tình duyên rộng mở. Bạn được người quen giới thiệu làm quen với nhiều người khác phái, lại thêm bản thân cũng rất tích cực tìm kiếm nên sẽ sớm đạt được ước nguyện.

Vận đào hoa nở rộ, những con giáp sắp gặp được CHÂN ÁI, tình duyên lận đận mấy cũng có người yêu khi bước sang tháng 4 - Ảnh 2

Tuổi Tý

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Bạn được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hoặc nhận ra có những người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình.

Chuyện tình cảm của người đã lập gia đình cơ bản là bình ổn, dù khúc mắc có xảy ra, song may mắn đến vào đầu tháng 4, mọi chuyện có dấu hiệu được giải quyết ổn thỏa. Vợ chồng bạn biết trân trọng nhau hơn sau mỗi hiểu lầm, đồng thời càng thêm hiểu về người bạn đời của mình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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