Tuần mới, những con giáp ngồi không thị phi cũng 'đổ bộ', cẩn thận mất trắng

12 con giáp tử vi 06/05/2022 07:30

Chỉn chu hơn trong công việc, kĩ càng hơn trong cách chọn bạn, đó là lời nhắc nhở dành cho 3 con giáp này trong tuần mới để tránh xui xẻo.

Tuổi Sửu

Tuần mới, những con giáp ngồi không thị phi cũng 'đổ bộ', cẩn thận mất trắng - Ảnh 1
Tuổi Sửu buồn vì phát hiện người bạn tri kỉ của mình đã thay lòng. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu buồn vì phát hiện người bạn tri kỉ của mình đã thay lòng. Cần phải tìm hiểu kĩ nguyên nhân vì sao, chuyện tình cảm hay là do tiền bạc nhé. Có nhiều người vì cùng thích một người mà tình cảm bạn bè rạn nứt đó.

Trong 7 ngày tới đây công việc kinh doanh xuống dốc. Có vẻ như bạn và người ấy không thực sự ăn ý trong công việc. Người ấy chỉ muốn lợi dụng vốn liếng của bạn thôi còn đến lúc không thấy lợi là thay lòng, quay đi tìm người khác. Đúng là bạn đã sai lầm khi quá tin người rồi nên việc cần làm là vững vàng, vượt lên khó khăn để khẳng định mình. 

Tuổi Thìn

Tuần mới, những con giáp ngồi không thị phi cũng 'đổ bộ', cẩn thận mất trắng - Ảnh 2
Thìn là người sáng tạo, cần cù, tuy nhiên trong tuần này con giáp này lại gặp đúng họa thị phi từ sự cần cù của mình. - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là người sáng tạo, cần cù, tuy nhiên trong tuần này con giáp này lại gặp đúng họa thị phi từ sự cần cù của mình. Bạn bị đồng nghiệp hiểu lầm cố tình hớt tay trên của họ. Công việc lẽ ra bạn không mong muốn thì cuối cùng lại phải làm nhưng lại bị hiểu lầm. Phải giải thích cho người ấy hiểu và chắc chắn rằng người ấy phải hiểu bạn không có ý tranh giành nhé.

Tình yêu không như ý, bạn phát hiện người ấy bắt cá hai tay. Có thể đây là một người thực dụng và bạn chưa thực sự hiểu người này. Nên chấm dứt thứ tình cảm giả dối này ngay nhé.

Tuổi Thân

Tuần mới, những con giáp ngồi không thị phi cũng 'đổ bộ', cẩn thận mất trắng - Ảnh 3
Tuổi Thân tình yêu có vẻ không được tốt cho lắm nhưng việc đó không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn nhiều. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân tình yêu có vẻ không được tốt cho lắm nhưng việc đó không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn nhiều. Bạn là người mạnh mẽ nên vẫn vững vàng đi lên phía trước.

Chỉ là tiền bạc từ công việc kinh doanh không được tốt. Tìm đối tác không hợp khiến cho bạn mất đi nhiều cơ hội kiếm tiền thậm chí bị lừa gạt. Cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ nhé. Người mà luôn xưng hô là bạn tốt nhưng rất có thể sẽ đâm sau lưng bạn đó.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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