Tử vi thứ Sáu, ngày 24/9/2021 của 12 con giáp: Tý - Dậu công danh thăng cấp, Mão - Thìn cẩn trọng vì dễ gặp tiểu nhân quấy phá

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, cục diện Tam Hợp thúc đẩy vận trình công danh của người tuổi Tý thăng cấp, có khởi sắc rõ rệt. Mệnh chủ năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể.

Lại thêm Chính Ấn độ mệnh, nhờ năng lực, những chú Chuột vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng trong tập thể. Bạn được mọi người xung quanh chú ý, nhất là cấp trên, vì những biểu hiện xuất sắc của mình trong suốt thời gian qua, cơ hội thăng tiến nhờ thế cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều.

Thìn Sửu Tương Phá gây ra những tác động xấu nhắc nhở người tuổi Sửu phải hết sức cẩn thận trong công việc vào ngày hôm nay. Có thể có kẻ tiểu nhân đã ghen ghét và theo dõi bạn từ lâu, chỉ đợi bạn sơ suất để thừa cơ ném đá giấu tay.

Bù lại, có Chính Tài che chở nên đường tài lộc của những chú Trâu có khởi sắc vô cùng rõ ràng. Bản mệnh đã vất vả nhiều trong khoảng thời gian vừa qua, hôm nay là lúc mà bạn nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Dù tiền bạc dồi dào nhưng bản mệnh cũng cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh hoang phí.

Tuổi Dần

Tỷ Kiên xuất hiện mang thêm cho người tuổi Dần sự quyết đoán và tự tin trong những tình huống khó khăn nguy cấp. Nhờ vậy, vận trình trong ngày của bản mệnh không quá tồi tệ. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn về bước đường tương lai và không ngừng nỗ lực làm việc để đạt mục tiêu đã đề ra.

Mối quan hệ của con giáp này và người nhà chưa chắc đã được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thìn Mão Tương Hại là điềm báo tiểu nhân đe dọa vận trình ngày hôm nay của người tuổi Mão khiến bạn gặp không ít chuyện rắc rối. Tiểu nhân làm đủ trò xấu xí khiến cho bản mệnh không khỏi mệt mỏi vì những cạm bẫy giăng ra khắp mọi nơi, tiến độ công việc cũng bị suy giảm rõ rệt, chất lượng công việc đi xuống.

Chẳng những công việc, đường tài lộc của những chú Mèo cũng bị đe dọa nghiêm trọng khi có sự xuất hiện của Kiếp Tài. Hung thần này ngáng trở trên con đường cầu tài lộc của bạn nên tiền bạc tiêu tan thất thoát khá nhiều. Nếu lúc này bạn vẫn cứ cả tin và mù quáng làm theo lời người mà không kiểm chứng lại kĩ càng thì còn thiệt hại lớn hơn nữa.

Tuổi Thìn

Cục diện Thìn – Thìn Tự Hình là điềm báo những điều không mấy may mắn có thể xảy tới với người tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này. Bạn có xu hướng nói năng mà chẳng hề kiêng nể, dễ gây tổn thương, thậm chí phản cảm cho mọi người. Họa thị phi kéo đến cũng vì những lần bạn “vạ miệng” như vậy.

Bạn nên biết giữ miệng mình để tránh những rắc rối không đáng có. Chẳng ai đáng phải nghe những lời chê trách thiếu tế nhị của bạn cả. Đừng quá tự tin, cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn như vậy chứ! Con người ai cũng có thiếu sót, hãy nhìn vào những điều tích cực thay vì chăm chăm bới móc khuyết điểm bạn nhé.

Tuổi Tỵ

Hôm nay là một ngày may mắn rực rỡ với con giáp tuổi Tỵ. Thực Thần đem tới cho những chú Rắn không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Ngày này, tài lộc tự chạy vào túi bạn mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng mà không cần phải chạy ngược xuôi vất vả. Thành quả ngày hôm nay cũng là nhờ bản mệnh luôn chú ý giữ được uy tín và chất lượng sản phẩm, đây chính là cách nhanh nhất để bạn gây dựng thương hiệu cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới sự tác động tiêu cực của Thương Quan, người tuổi Ngọ sẽ khá đau đầu khi đối mặt với vận trình thăng trầm bất định. Nếu vẫn giữ thói quen làm việc thiếu khoa học, không tuân thủ kỉ luật thì bạn sẽ khó bề mà thăng tiến trong sự nghiệp. Dù có năng lực thực sự nhưng làm việc tùy tiện theo cảm hứng cũng có thể lấy mất những cơ hội thăng quan tiến chức của bạn đấy.

Bù lại, vận đào hoa của những chú Ngựa vô cùng khởi sắc. Người độc thân tỏa ra sức hút tự nhiên, quyến rũ và hấp dẫn ánh mắt của những người khác giới. Đứng trước nhiều lựa chọn, lời khuyên cho bạn là hãy để trái tim lên tiếng, đừng quá lý trí mà đánh mất cơ hội tình duyên của mình.

Tuổi Mùi

Cát tinh Chính Tài xuất hiện trong tử vi thứ Sáu của người tuổi Mùi báo hiệu niềm vui về tài lộc sẽ đến với bản mệnh trong hôm nay. Bạn đang có nguồn thu nhập ổn định vững vàng, từ đó có thể giúp con giáp này hóa giải được nhiều nỗi khó khăn tài chính không có cách nào giải quyết trước đó.

Chỉ hiềm nỗi công việc của con giáp này không ngừng nảy sinh rắc rối do ảnh hưởng của Tứ Hành Xung. Bản mệnh cần phải chú ý hơn đến tinh thần làm việc của mình, chớ đắc ý quá sớm, cũng chớ ngủ quên trên chiến thắng.

Tuổi Thân

Nhờ có Tam Hợp che chở nên vận trình của người tuổi Thân có nhiều điểm thuận lợi, công việc hanh thông, tài lộc cũng vượng sắc. Những lĩnh vực bạn muốn đầu tư, hợp tác đều có hướng phát triển tốt. Công việc thuận lợi nên thu nhập đều đặn.

Tình yêu của các cặp đôi như được chắp thêm đôi cánh, dù đã yêu lâu nhưng hai bạn vẫn thấy tình yêu tươi mới như thuở ban đầu. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để bạn hâm nóng tình cảm gia đình bằng việc xuống bếp nấu những món sở trường để cả nhà cùng thưởng thức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Quý nhân Lục Hợp xuất hiện báo hiệu những điềm lành sẽ đến với người tuổi Dậu trong hôm nay, nhất là về đường tài lộc. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với những cố gắng trong khoảng thời gian vừa rồi của mình. Người kinh doanh nắm bắt được thời cơ, thu về nguồn lợi đáng kể.

Lại thêm sự nâng đỡ của Chính Quan giúp cho công việc của những chú Gà tiến triển hết sức thuận lợi. Bạn phát huy được nhiều năng lực còn tiềm tàng của mình, đa tài đa nghệ giúp cho bản mệnh dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh và có khả năng ứng biến linh hoạt, giải quyết những mâu thuẫn trong công việc một cách nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Thìn Tuất Tương Xung là điềm báo tranh cãi, xung đột có thể xảy ra với người tuổi Tuất trong ngày này. Bạn dễ xích mích với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ, thậm chí nghiêm trọng hơn còn dẫn tới xô xát, ẩu đả, làm tổn thương thân thể, vướng vào vòng lao lý. Do đó, trong bất cứ tình huống nào cũng nên giữ một cái đầu lạnh để nhìn nhận rõ ràng vấn đề.

Thiên Tài nhập cục, tài vận của con giáp này hôm nay khá ổn định. Người làm kinh doanh nên nhạy bén nắm bắt cơ hội, không phải ai cũng may mắn nhìn thấy thời cơ kiếm tiền trước mắt như vậy đâu. Với những bạn làm công ăn lương, hãy tận dụng tốt khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để tăng thêm thu nhập nhé.

Tuổi Hợi

Thiên Ấn che chở để người tuổi Hợi có thể băng qua mọi sóng gió trong thứ Sáu này. Dù đối mặt với khó khăn nào bản mệnh cũng sẽ tìm ra cách để giải quyết được ổn thỏa. Cơ hội lần này cũng sẽ giúp cho bản mệnh tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình.

Có vẻ như càng khó khăn bạn lại càng dễ bứt phá giới hạn hơn, trở nên nổi trội trong tập thể. Nhờ vậy, con giáp này sẽ được cấp trên đánh giá cao bởi những nỗ lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.