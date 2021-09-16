Tử vi thứ Sáu, ngày 17/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Dần có Chính Tài nhập cuộc, phất lên bất ngờ, Mão - Ngọ bị lời tiêu cực bủa vây

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Dậu Tý Tương Phá báo hiệu tình hình tài chính của người tuổi Tý trong hôm nay không ổn định và nên tránh việc chi tiêu không kế hoạch. Vận trình tài lộc của con giáp này đang tăng tiến bỗng sa sút bất ngờ. Thu nhập của bạn bị ảnh hưởng nặng nề do kẻ tiểu nhân bày mưu sắp đặt và cướp đi những thứ bạn đang hướng tới.

Chẳng những vậy, tiểu nhân Thiên Quan còn gây ra không ít rắc rối cho công việc của bản mệnh Những hành động lời nói vô tình khiến bạn có thêm kẻ thù, kẻ tiểu nhân ghi thù tất trả, tìm mọi cơ hội để vùi dập bản mệnh xuống bùn sâu, khiến bạn làm gì cũng khó thành như mong đợi.

Cục diện Tam Hợp che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Sửu không có nhiều biến động. Dù cả hai đều bận rộn cho cuộc sống cá nhân và công việc, nhưng bạn và người ấy đều có đủ sự tinh tế để không làm đối phương cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng.

Thực Thần nhập cục còn mang tới cho con giáp này thêm tin vui về đường tài lộc. Bản mệnh có một ngày may mắn khi tiền bạc rủng rỉnh trong tay, nhất là người theo nghiệp làm ăn kinh doanh lại càng dễ phát tài phát lộc nhờ biết cập nhật xu hướng thị trường và nắm bắt thị hiếu của khách hàng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được Chính Ấn nâng đỡ nên sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi trong ngày hôm nay, nhất là những ai đang cố gắng để có được tiếng tăm, danh vọng như mục tiêu đã đặt ra. Các thử thách liên tục được đặt ra nhưng không vì thế mà bạn chùn bước.

Với may mắn hiện tại, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được con đường phù hợp với mình. Thời điểm này, không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bản mệnh trên con đường công danh sự nghiệp. Những chú Hổ nên dành nhiều thời gian để phát triển những phương hướng mới cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dậu Mão Tương Xung cảnh báo người tuổi Mão nên hết sức cẩn thận trong cách hành xử trong ngày hôm nay để tránh gây ra tranh cãi, hiềm khích không đáng với người xung quanh. Nhất là trong công việc, bạn có thể xảy ra mâu thuẫn không nhỏ với đồng nghiệp khiến tiến trình công việc bị ảnh hưởng.

Trong ngày này, đôi lúc bạn có thể cảm thấy khá vất vả với hàng loạt công việc đổ dồn nhưng cuối cùng mọi việc được xử lý ổn thỏa nhờ có Thiên Ấn trợ giúp. Có thể nói hôm nay là ngày làm việc tất bật, nhưng bù lại, bạn giải quyết được kha khá việc tồn đọng đã từ lâu nay.

Tuổi Thìn

Ngày có Lục Hợp tương trợ, người tuổi Thìn không có nỗi lo nào đáng kể khi mà mọi việc đang tiến triển hết sức suôn sẻ theo những gì bạn đã trù tính. Công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Bạn vô cùng vui mừng khi mà các quyết định của bản thân trong thời gian qua đều đang đi đúng quỹ đạo của nó.

Vận trình tình cảm của con giáp này hôm nay khá tốt. Vợ chồng thấu hiểu nhau, hài hòa trong từng lời nói cử chỉ. Nhờ vậy không khí gia đình luôn rất đầm ấm, ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Cục diện Tam Hợp cho thấy người tuổi Tỵ sẽ sẽ sớm nhận được tin vui về chuyện tình cảm. Bạn và người ấy dành cho nhau sự lãng mạn và ân cần tuyệt đối. Nếu cả hai có khoảng thời gian đủ lâu để bên cạnh nhau, hai bạn có thể tính tới chuyện về chung một nhà để có thể chính thức chăm sóc nhau mỗi ngày.

Trái ngược với những may mắn trong chuyện tình cảm, Kiếp Tài giáng họa cản trở không nhỏ tới việc kiếm tiền của những chú Rắn. Họa mất tiền ở thời điểm này rất rõ, bạn chi tiêu nhiều khoản không rõ ràng, lúc nhớ lúc quên lại rất dễ bị người khác lừa gạt mà mất tài sản. Bản mệnh cần cân bằng thu chi, kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực do Tỷ Kiên gây ra khiến bạn chẳng còn đủ tỉnh táo để tính toán bất cứ việc gì vào lúc này nữa. Cái tôi cá nhân quá lớn khiến bạn trở nên bảo thủ và cứng nhắc, không chịu tiếp thu ý kiến từ những người khác, cũng không chịu sửa đổi bản thân dù mắc phải sai lầm.

Dù mối quan hệ tình cảm hiện tại của hai bạn không có mâu thuẫn nhưng cũng không thật sự mặn mà. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội nên duyên, bạn khó tính trong việc lựa chọn đối tượng, hầu như ai trong mắt bạn cũng mất điểm này điểm kia. Đó là do duyên chưa tới, đừng quá vội vàng.

Tuổi Mùi

Hôm nay, người tuổi Mùi sẽ được Thực Thần chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền hiếm có khi mà xung quanh còn chưa ai nhìn thấy được. Bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì phát tài chẳng có gì khó.

Nếu bản mệnh đang có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh thì có thể cân nhắc tiến hành bước đầu trong ngày hôm nay để lấy vận may khi khởi đầu. Cát thần này sẽ giúp cho bản mệnh có những bước khởi đầu thuận lợi, tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân

Nhờ có cát thần Chính Tài trợ mệnh, nguồn tài chính vững vàng giúp cho vận trình hôm nay của người tuổi Thân trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn có kế hoạch chi tiêu hợp lý, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái với mức thu nhập hiện tại của mình.

Tuy nhiên, đừng quên kế hoạch tiết kiệm đấy nhé. Đó sẽ là nguồn đảm bảo chắc chắn cho tương lai và tuổi già của bạn. Bạn cũng có thể dành tiền đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở mỗi ngày, tiền bạc phải luôn được luân chuyển thì mới ngày càng tăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể trở nên khá nóng nảy và hiếu thắng do ảnh hưởng của cục diện Dậu - Dậu Tự Hình gây ra. Bạn ăn nói không kiêng nể, nghĩ gì là nói nấy nên rất dễ đắc tội người khác. Có vài người còn cảm thấy bạn không tôn trọng họ nên sẽ tìm cách để xỏ xiên và hạ bệ bạn trước đám đông.

Bù lại, may mắn là nhờ Thiên Tài nâng đỡ mà đường tài lộc của con giáp này hôm nay khá ổn định. Các dòng tiền đang lần lượt đổ về nhờ vào việc thời gian qua bạn rất chăm chỉ để kiếm tiền. Hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ rằng tiền bạc kiếm ra không hề dễ dàng vì thế luôn có kế hoạch chi tiêu rất khoa học.

Tuổi Tuất

Dậu Tuất Tương Hại là nguyên nhân chính khiến con giáp tuổi Tuất dễ nóng nảy, gắt gỏng với đồng nghiệp, đối tác, ảnh hưởng đến mối quan hệ xã giao và hiệu quả công việc.

Bạn cần biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Ai cũng có những lúc cảm xúc lên xuống thất thường nhưng khi ở nơi làm việc, chúng ta phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình bằng cách không mang tình cảm cá nhân vào trong công việc để tránh những sai lầm và rắc rối không đáng có.

Tuổi Hợi

Chính Quan nhập cục báo hiệu công việc hôm nay của người tuổi Hợi khá thuận lợi. Hôm nay, mệnh chủ tìm ra được động lực phấn đấu cho mình. Trong một ngày như này, bạn không muốn để hoài phí bất cứ giây phút quý giá nào để theo đuổi mục tiêu.

Có nhiều cơ hội bày ra trước mắt, cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân trao cho con giáp này những bước đường tương lai rộng mở thênh thang, có thể làm được những điều mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.