'Sổ đỏ' của Thần tài gọi tên 3 con giáp này, vơ vét hết lộc lá của thiên hạ về túi mình trong cuối tháng 9

12 con giáp tử vi 15/09/2021 18:00

Trời sinh phú quý, hết vận đen đến số đỏ, 3 con giáp may mắn này được hưởng nhiều lộc vào cuối tháng 9.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ mang trong mình sự chu đáo, tận tâm và ý nhị. Bản thân họ có sự thông minh, khéo léo trong các mối quan hệ công việc lẫn đời sống. Con giáp may mắn thân thiện, hiền lành và tràn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm trong mỗi việc bản thân họ làm.

Cuộc sống của bản mệnh bắt đầu lên đỉnh từ cuối tháng 9, vận may của họ kéo dài đến tận tháng 12 cuối năm. Trong khoảng thời gian này, phú quý đến cửa, con giáp tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội mới để chứng minh thực lực của mình, thu về cho mình nhiều tài lộc sung túc.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất giàu tài năng, rất thông minh và sáng tạo trong cuộc sống lẫn công việc. Họ là kiểu người nhạy bén với những thay đổi của thời cuộc, bởi vậy bản mệnh nắm bắt tốt cơ hội giúp họ bật lên trong cuộc sống.

Cuối tháng 9, mọi sự chăm chỉ trước đó của bản mệnh sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Điều này là nền tảng giúp họ gặt hái được nhiều thành tựu hơn vào cuối năm. Quý nhân đến cửa, không ngại gặt hái thành tựu, tuổi Tuất sẽ đạt được nhiều mục tiêu mới trong công việc của mình. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận đen qua đi, mọi cố gắng trước đó của người tuổi Mão được hồi đáp xứng đáng, họ nhận được nhiều tài lộc lẫn cơ hội mới trong công việc, tình duyên suôn sẻ, gia đạo êm ấm.

Sự năng động của bản mệnh không sôi nổi, ồn quá thái quá, ở họ vẫn tồn tại sự điềm đạm, chừng mực trước mọi phát sinh bất ngờ. Nhờ vào kinh nghiệm tích lũy được trong hành trình sự nghiệp của mình, họ có thể giải quyết tốt các vấn đề khó khăn trước mắt. Họ cống hiến hết mình cho công việc, sự nỗ lực của họ giúp họ thăng quan tiến chức, gặt hái được nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp của mình và ngày càng để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng cấp trên.

 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 16/9/2021, quý nhân từ phương xa đến gõ cửa nhà 3 con giáp, mang tài lộc tận tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 16/9/2021, quý nhân từ phương xa đến gõ cửa nhà 3 con giáp, mang tài lộc tận tay

Tử vi ngày mới cho biết, đúng ngày mai, 3 con giáp may mắn được quý nhân mang tài lộc đến tận nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026