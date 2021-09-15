Tử vi thứ Năm, ngày 16/9/2021 của 12 con giáp: Tý - Dậu 'rước' quý nhân về nhà, Sửu - Mùi nóng nảy dễ gặp họa

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý có năng suất làm việc rất cao. Tam Hợp trợ lực, bạn không ngại ngần khi đối diện với khó khăn, thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng hăm hở và quyết tâm hơn.

Những công việc bạn phụ trách nhận được sự đánh giá tích cực đến từ cấp trên, và bạn hoàn toàn có quyền đặt nhiều hi vọng hơn vào thời gian tới. Tuy nhiên, dù thành công đến đâu đi nữa, bạn cũng đừng nên quá mức kiêu ngạo, dễ để xảy ra lỗi lầm đáng tiếc.

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Sửu có thể bị kẻ khác lợi dụng hoặc chiếm mất công lao dưới tác động xấu của Thương Quan. Khi đối diện với tình trạng này, bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra hướng giải quyết chính xác, không nên để sự nóng nảy chi phối hành động.

Người làm ăn kinh doanh chớ nên vội vàng đầu tư trong ngày hôm nay mà hãy chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn, bởi chưa chắc khoản tiền mà bạn dùng để đầu tư đã đem lại được lợi nhuận như ý muốn.

Tuổi Dần

Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần sẽ phải làm việc vô cùng vất vả trong ngày hôm nay, tiếc rằng không có ai chủ động giúp đỡ bạn. Hãy suy nghĩ tích cực hơn và tự nhắc nhở bản thân rằng thử thách hôm nay là điều bạn bắt buộc phải vượt qua nếu muốn phát triển.

Để tăng hiệu quả làm việc, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên xao nhãng nghĩ đến những chuyện khác, khiến mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Khi có người khác góp ý, bạn cũng nên chú ý tiếp thu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão nên bình tĩnh nếu không chính bạn sẽ phá hủy thành quả của mình. Hãy quan tâm hơn tới chi tiết nhỏ vì chúng ngầm báo hiệu cho bạn biết cần làm gì để điều chỉnh.

Hôm nay ưu tiên hàng đầu của tuổi Mão chính là tập trung vào sự nghiệp. Tài năng và những đóng góp của bạn trong công việc sẽ sớm được công nhận thông qua những thành quả mà bạn gặt hái được.

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp giúp sức mà công việc của người tuổi Thìn tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế. Dường như bạn đang quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Hãy cởi mở với mọi người hơn bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót của bản thân và tìm cách khắc phục.

Tuổi Tỵ

Nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay. Bạn nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp.

Trong cuộc sống, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng biết ơn bạn vì điều đó. Vì thế, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy cứ vô tư, đừng so đo thiệt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào bằng tình thân được.

Kiếp Tài cho thấy bản mệnh nên chú ý trong cách nói năng, cư xử với đồng nghiệp. Dù bất mãn với ai, bạn cũng không nên cố tình khiến đối phương tổn thương bằng cách dùng những lời quá mạnh bạo.

Tuổi Mùi

Thương Quan tác động, cái tính nóng nảy, thiếu kiềm chế có thể đẩy người tuổi Mùi vướng phải nhiều rắc rối, Vì bảo vệ ý kiến cá nhân, bạn có thể vô tình hoặc cố ý đắc tội với lãnh đạo hoặc gây ảnh hưởng đến hòa khí với đồng nghiệp.

Ngày hôm nay, tốt nhất bạn nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe ý kiến của người khác. Có thể người khác sẽ nhận ra những điều chưa hợp lý trong suy nghĩ của bạn, bởi nhiều khi người ngoài cuộc tỉnh táo hơn bạn nghĩ nhiều.

Tuổi Thân

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Thân làm ăn khá nhờ các công việc tay trái. Bạn luôn là một người năng động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, vậy nên bên cạnh nguồn thu chính thì nguồn thu phụ của bạn cũng khá ổn định.

Ngoài ra, một số người cũng có thể nhận được một khoản tiền lớn nhờ vào may mắn của mình. Tuy nhiên, bạn cũng biết rằng “tay làm hàm nhai” mới có thể giúp bạn có một cuộc sống ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Bản mệnh rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Bạn cũng sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người xung quanh.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được qúy nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể tiếp thu được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ.

Tuổi Tuất

Thực Thần ghé thăm, những người tuổi Tuất làm công việc tự do có cơ hội làm ăn tốt trong ngày hôm nay. Có thể mọi người đều nhận ra rằng bạn là người đáng tin cậy, và khách hàng sẽ đến với bạn đông đảo và thường xuyên hơn.

Với người làm công ăn lương thì thời điểm này, có thể bạn chưa nhận được một khoản tiền thưởng nào. Nhưng hãy cứ yên tâm đi, bởi chỉ cần bạn làm hết sức mình thì cấp trên chắc chắn sẽ công nhận và trọng dụng.

Tuổi Hợi

Tương Hại giáng họa khiến người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy của họ.

Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với mọi người xung quanh trước.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.