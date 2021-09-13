Từ đây đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này khổ mấy cũng sẽ khởi sắc, từ giai đoạn này đến cuối năm tiền đầy túi tình đầy tim

12 con giáp tử vi 13/09/2021 18:15

Từ đây đến Rằm tháng 8, 3 con giáp may mắn này khổ mấy cũng sẽ khởi sắc, từ giai đoạn này đến cuối năm tiền đầy túi tình đầy tim.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ tài giỏi, độc lập, luôn biết sáng tạo và tự mình có khả năng tạo dựng cơ ngơi vững chắc, làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Người tuổi Ngọ rất thông minh, sáng suốt, làm việc gì cũng rất nhiệt huyết và đam mê. 

Tử vi học có nói, bước vào Rằm tháng 8 âm lịch tới đây, con giáp may mắn sẽ gặp được cơ hội ngàn năm có một, không chỉ giúp giàu có viên mãn mà cuộc sống tinh thần cũng hạnh phúc thăng hoa. Bất kể sau này có ra sao, người tuổi Ngọ vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ nhờ tiền đề có được từ năm nay.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn và biết nắm bắt thời cơ tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình đầy đủ nhưng họ có đủ bản lĩnh để tạo ra sự giàu có cho chính mình. 

Bước vào Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Trước đây khó khăn thế nào không biết nhưng cuối năm 2021 đến những năm sau, cuộc sống tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nếu may mắn có thể trở thành người quyền lực và giàu có, đặc biệt là sức ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, mỗi một năm trôi qua sẽ giàu có theo một cách riêng, được tận hưởng cuộc sống sung túc. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. So với những con giáp khác, tuổi Tuất là người khá kiên trì, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tìm kiếm cơ hội đổi đời. 

Bước vào Rằm tháng 8 âm lịch này, bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/9/2021, Thần Tài ghé nhà dạo chơi, 3 con giáp nhanh tay ra hứng LỘC, sự nghiệp lên vun vút

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/9/2021, Thần Tài ghé nhà dạo chơi, 3 con giáp nhanh tay ra hứng LỘC, sự nghiệp lên vun vút

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai, thứ Ba 14/9/2021, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghé thăm, mang đến nhiều cơ hội đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026