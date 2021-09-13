Tử vi thứ Ba, ngày 14/9/2021 của 12 con giáp: Thìn - Tỵ được quý nhân tương trợ, tài vận hanh thông, Thân - Mão cẩn thận họa giáng xuống đầu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ Tương Xung các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý trong ngày thứ Ba này chẳng mấy tốt đẹp. Một vài hiểu lầm nảy sinh khiến đôi bên khó tìm được tiếng nói chung.

Rất may là có Chính Ấn xuất hiện kịp thời, với tài trí của mình, con giáp này sớm khẳng định được năng lực của bản thân. Tuy nhiên, bản thân lại chẳng phải là người tham danh lợi vậy nên vận trình sự nghiệp của bạn vẫn chỉ luôn giữ ở mức ổn định chứ chưa có sự đột phá lớn nào.

Tương Hại giáng họa, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít biến cố trong ngày này. Trong công việc, bản mệnh không ngừng nỗ lực cống hiến nhưng lại chẳng được hưởng thành quả cuối cùng, kẻ tiểu nhân vì ganh ghét đố kỵ mà ngấm ngầm hãm hại bạn.

Tuy công việc không thuận ý nhưng may mắn có cát thần Chính Tài ở bên, bạn vẫn nhận được những khoản thu nhập tương xứng. Bạn còn lên kế hoạch quản lý tài chính rất chi tiết và sát sao, tránh để thất thoát tiền bạc vào những việc không cần thiết. Trong thời buổi khó khăn này, việc chi tiêu tiết kiệm sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong ngày thứ Ba này gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc khi được cục diện Bán Hợp trợ mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn có thể mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Vì vậy đừng bỏ qua hay từ chối những buổi gặp gỡ, hẹn hò, những mối làm quen được mọi người giới thiệu nhé. Biết đâu một trong số họ chính là người ấy mà bạn tìm kiếm bấy lâu này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão Ngọ Tương Phá, người tuổi Mão sẽ gặp không ít phiền phức trong ngày hôm này. Gia đình lục đục, anh chị em mâu thuẫn, có thể vì tranh chấp tài sản mà gây tổn hại cho nhau.

Lại thêm Kiếp Tài chiếu mệnh, bản mệnh cần hành xử hết sức cẩn trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân để rồi tiền mất tật mang, mất tiền mất cả chức vị quyền lợi. Lòng tin đặt nhầm chỗ cộng thêm sự liều lĩnh của bạn có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Tuổi Thìn

Được Thiên Tài độ mệnh, người tuổi Thìn sẽ đón không ít tin vui liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ Ba này. Bạn có thể nhận được các khoản lương thưởng từ nghề tay trái, cơ hội phát tài nhanh cũng có đến khi khả năng trúng thưởng trúng số là rất cao.

Hỏa Thổ tương sinh, sức khỏe của bản mệnh đang có những biến chuyển hết sức khả quan. Đây là kết quả của việc tuân thủ nghiệm ngặt chế độ ăn uống nghỉ ngơi và tập luyện một cách khoa học và điều độ.

Tuổi Tỵ

Tỵ Ngọ Tương Hội, công việc của người tuổi Tỵ đang trên đà thăng tiến vô cùng thuận lợi. Bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp bất cứ vướng mắc nào. Cấp trên có thể thấy rõ tiềm năng của bạn, trao cho bạn cơ hội để được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thực Thần ghé thăm, con giáp này chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Nhất là với những người làm nghề tự do, người làm kinh doanh sẽ thấy rõ cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Nếu bỏ qua chúng, chắc chắn bạn sẽ thấy hối tiếc lắm đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Ngọ Ngọ Tự Hình ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Những vướng mắc trong cuộc sống khiến bạn trở nên buồn bực phiền muộn khó lý giải. Tuy nhiên, với lòng tự tôn, bạn chẳng muốn chia sẻ những khó khăn của mình cho ai khác, cứ thế một mình gặm nhấm nỗi ưu tư.

Thương Quan ngáng trở vận trình, con giáp này dễ vì hành động thiếu cẩn trọng mà khiến công việc bị đổ bể. Bản thân là người thông minh hoạt bát nhưng lại có phần hơi hiếu thắng, đây chính là điểm yếu lớn nhất của con giáp này. Những quyết định mang đầy cảm tính sẽ khiến bạn mắc phải những sai lầm khó tránh.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi được quý nhân Tam Hội giúp sức nên vận trình công danh sự nghiệp thăng hoa phơi phới. Bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không vấp phải trở ngại nào quá lớn. Cấp trên tin tưởng sẽ giao thêm nhiều trọng trách lớn lao hơn cho bạn trong thời gian tới.

Chính Tài xuất hiện, tài vận ổn định, con giáp này chẳng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc trong ngày thứ ba này. Khoản thu nhập từ công việc chính đủ lớn để bạn trang trải cuộc sống và thực hiện các dự định đã ấp ủ từ lâu.

Tuổi Thân

Thiên Quan án ngữ, con giáp tuổi Thân cần đề phòng kẻ xấu bụng tung chiêu hạ bệ uy tín của bạn trong ngày này. Kẻ tiểu nhân trong tối, bạn ngoài sáng, cách tốt nhất để tránh hiểm họa này là không ngừng hoàn thiện bản thân, tránh để lộ sơ hở hay yếu điểm ở bất kỳ khía cạnh nào.

Hỏa khắc Kim, chuyện tình cảm của các cặp đôi vẫn chưa thể đi đến kết quả cuối cùng. Cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho sự ràng buộc, cho những trách nghiệm và nghĩa vụ mà mình phải gánh vác trong tương lai. Người độc thân e dè, khó tiếp cận hơn trong ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Được Chính Quan trợ mệnh, người tuổi Dậu trong ngày thứ Ba này làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Dù có gặp bất cứ trở ngại gì, con giáp này cũng sẽ nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý.

Ngũ hành Hỏa Kim xung khắc, người độc thân vẫn chưa tìm thấy một nửa ưng ý cho mình. Bạn vẫn giữ khư khư hình bóng trong quá khứ, để rồi chẳng thể nào thoát ra và sống cho riêng mình được.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất được Bán Hợp chiếu cố, vận trình công danh sự nghiệp thuận đà thăng tiến. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn mang đến cho con giáp này những tin vui hợp tác đầy triển vọng. Bản mệnh có thể trông chờ vào “canh bạc” này để thay đổi vận mệnh.

Thiên Tài ghé thăm, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu, bạn chẳng còn phải lo nghĩ nhiều nữa. Những khoản tiền này xuất phát từ sự nỗ lực của chính bạn trong suốt thời gian qua. Nhớ kỹ việc lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và rõ ràng, tránh để rơi vào tình trạng tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau.

Tuổi Hợi

Hôm nay tuổi Hợi có thể thỏa sức sáng tạo khi có Thiên Ấn ở bên giúp sức. Những ý tưởng đầy táo bạo của bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Hãy nhanh chóng bắt tay và triển khai thực hiện chúng ngay đi thôi.

Ngũ hành Thủy Hỏa xung khắc, tình cảm gia đình gặp nhiều rối ren, mối quan hệ phức tạp giữa bạn và người ấy dần trở thành vật cản khiến hai người chẳng thể đến được với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.