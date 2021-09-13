Đúng ngày mai, thứ Ba 14/9/2021, Thần Tài ghé nhà dạo chơi, 3 con giáp nhanh tay ra hứng LỘC, sự nghiệp lên vun vút

12 con giáp tử vi 13/09/2021 10:11

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai, thứ Ba 14/9/2021, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghé thăm, mang đến nhiều cơ hội đổi đời.

Tuổi Thìn

Được Thiên Tài độ mệnh, người tuổi Thìn sẽ đón không ít tin vui liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ Ba này. Bạn có thể nhận được các khoản lương thưởng từ nghề tay trái, cơ hội phát tài nhanh cũng có đến khi khả năng trúng thưởng trúng số là rất cao.

Hỏa Thổ tương sinh, sức khỏe của bản mệnh đang có những biến chuyển hết sức khả quan. Đây là kết quả của việc tuân thủ nghiệm ngặt chế độ ăn uống nghỉ ngơi và tập luyện một cách khoa học và điều độ. Hãy sử dụng khoảng thời gian tràn trề sức sống để có thêm nhiều kế hoạch thông minh, giúp cho cuộc sống trở nên vô cùng vượng phát.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ Ngọ Tương Hội, công việc của người tuổi Tỵ đang trên đà thăng tiến vô cùng thuận lợi. Bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp bất cứ vướng mắc nào. Cấp trên có thể thấy rõ tiềm năng của bạn, trao cho bạn cơ hội để được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thực Thần ghé thăm, con giáp này chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Nhất là với những người làm nghề tự do, người làm kinh doanh sẽ thấy rõ cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Nếu bỏ qua chúng, chắc chắn bạn sẽ thấy hối tiếc lắm đó. Chúc mừng con giáp may mắn vì sắp có một ngày ngập tràn trong hạnh phúc nhé!

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi được quý nhân Tam Hội giúp sức nên vận trình công danh sự nghiệp thăng hoa phơi phới. Bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không vấp phải trở ngại nào quá lớn. Cấp trên tin tưởng sẽ giao thêm nhiều trọng trách lớn lao hơn cho bạn trong thời gian tới.

Chính Tài xuất hiện, tài vận ổn định, con giáp này chẳng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc trong ngày thứ ba này. Khoản thu nhập từ công việc chính đủ lớn để bạn trang trải cuộc sống và thực hiện các dự định đã ấp ủ từ lâu.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba, ngày 14/9/2021 của 12 con giáp: Thìn - Tỵ được quý nhân tương trợ, tài vận hanh thông, Thân - Mão cẩn thận họa giáng xuống đầu

Tử vi thứ Ba, ngày 14/9/2021 của 12 con giáp: Thìn - Tỵ được quý nhân tương trợ, tài vận hanh thông, Thân - Mão cẩn thận họa giáng xuống đầu

Theo tử vi ngày mới, thứ Ba 14/9/2021 của 12 con giáp cho biết, Thìn - Tỵ được quý nhân tương trợ, tài vận hanh thông, Thân - Mão cẩn thận họa giáng xuống đầu. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Ba

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026