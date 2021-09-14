Khó khăn vất vả sắp qua, 3 con giáp này nhận lộc lớn từ trời xanh, phát tài chẳng mấy chốc trong những tháng cuối năm

12 con giáp tử vi 14/09/2021 18:15

Vài tháng cuối năm là lúc cuộc sống của 3 con giáp may mắn này có nhiều khởi sắc so với thời gian đầu năm.

Tuổi Tỵ

Ba năm Hợi, Tý, Sửu là thử thách rất lớn đối với cuộc đời người tuổi Tỵ khi họ phải đối diện với nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời. Trong từng ấy thời gian, họ đã phải nỗ lực rất nhiều, nhưng không phải lúc nào trời xanh cũng đáp lại tấm chân tình của họ.

Thời gian khổ cực đã qua, những tháng cuối năm tài lộc của họ nở rộ, công việc bùng nổ nhiều ý tưởng mới và ngày càng có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Miễn là con giáp may mắn sẵn sàng làm việc chăm chỉ, kiên định ý chí trong tim thì bạn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mệnh tàng y lộc, được hưởng nhiều phúc phần, nhất là càng trở về hậu vận. Bản mệnh tâm trực công bằng, nói năng sắc sảo và luôn vượt trội về chỉ số IQ. 

Trong nửa cuối năm, người tuổi Dậu có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, những việc trái với ý muốn của họ sẽ khó xảy ra, còn lại đa phần là những việc tương đối suôn sẻ. Không những sự nghiệp được được quý nhân giúp đỡ nên công việc phát triển thuận lợi mà trong đời sống tình cảm cũng thăng hoa nhiều.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất biết đối nhân xử thế, cuộc đời họ cũng được hưởng nhiều tài lộc. Bản mệnh bị sao hung tinh chiếu trong ba năm Hợi, Tý, Sửu nên tài lộc thăng trầm, dễ hao hụt và một số người gặp phải vận trình tổng thể không thuận lợi, cuộc đời có phần bết bát. 

Trong nửa cuối năm, bản mệnh có thể đạt được “may mắn tí hon” trước khi bước sang năm 2022 tài lộc tấn tới. Chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội, bạn sẽ có thể thăng tiến từng bước, chẳng mấy chốc mà kiếm được nhiều tiền, vun vén gia đình. Hơn nữa, nữ tuổi Sửu là mẫu người vượng phu ích tử, hiền lương trì gia, sớm sẽ có tổ ấm hạnh phúc cho mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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