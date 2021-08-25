Tử vi thứ Năm ngày 26/8/2021 của 12 con giáp: Tý - Sửu đón cục diện Tam Hợp, làm gì cũng suôn sẻ, Ngọ bị gây khó dễ

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Thực Thần xuất hiện trong ngày hôm nay báo hiệu vận trình của người tuổi Tý lên cao phơi phới. Lúc này có dự định nào đang ấp ủ thì nên tiến hành càng sớm càng tốt bạn nhé.

Đường tài lộc của những chú Chuột cũng tăng tiến ầm ầm, nhất là những người làm nghề kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc ào ạt đổ về nhà, bản mệnh chẳng phải lo phiền chuyện cơm áo gạo tiền.

Cục diện Tam Hợp giúp cho ngày hôm nay của người tuổi Sửu khá nhẹ nhàng khi mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Ngày này các mối quan hệ xã giao hài hòa, thuận lợi cho việc kí kết hợp đồng, tài lộc dồi dào, tình cảm tốt đẹp.

Lại thêm Thiên Ấn soi đường, con giáp này nếu làm về lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, nghề tự do,… sẽ có cơ hội thăng tiến. Lời khuyên cho bạn lúc này là hãy mạnh dạn giao lưu với đồng nghiệp nhiều hơn vì sẽ có những chuyện thú vị đến với bạn, giúp mọi người ngày càng gắn bó và vui vẻ trong hợp tác.

Tuổi Dần

Ngày Tỵ Dần Tương Hại, người tuổi Dần có thể dễ nổi nóng hơn bình thường nên khó tránh khỏi việc vợ chồng trục trặc, khẩu chiến liên miên. Không những cả hai đều cảm thấy ức chế mà mọi thành viên trong nhà cũng chẳng thoải mái, không khí gia đình nặng nề, ngột ngạt.

Bù lại, có Chính Tài tương trợ nên ngày hôm nay bản mệnh có tài lộc hành thông như bù lại những điều không vui trong chuyện tình cảm của những chú Hổ. Đó là kết quả xứng đáng dành cho bạn trong một thời gian dài khá vất vả vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được Thiên Tài che chở nên đường tài lộc khá vượng phát. Rất có khả năng con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính, đặc biệt là những ai làm nghề tay trái thì nguồn thu từ đó lại càng cao.

Dân làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc khi được cát thần này trợ lực. Tuy không tránh được những khó khăn ban đầu nhưng về cơ bản những chú Mèo đều có thể khắc phục được và mang được tiền bạc về nhà. Buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập khách hàng ra vào ngược xuôi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong hôm nay gặp được Chính Ấn nên sẽ dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh. Con giáp này biết cách để người khác phải ấn tượng về khả năng của mình, từ đó tạo lòng tin cho người xung quanh, nhờ thế mà thành công nối tiếp thành công.

Hỏa Thổ tương sinh, mối quan hệ của bạn và nửa kia giờ đang khá tốt, cả hai đang trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu. Người độc thân có thể trong một mối quan hệ trên mức bạn bè đầy tiềm năng với một người bên cạnh, hãy cứ để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên, đừng đốt cháy giai đoạn kẻo thất bại trong gang tấc bạn nhé.

Tuổi Tỵ

Với người tuổi Tỵ, Chính Quan độ mệnh giúp bạn cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn, bạn sẽ không gặp biến cố trong ngày hôm nay. Dù không quá nổi trội trong công việc nhưng nhìn chung, bạn vẫn có thể duy trì được tầm ảnh hưởng của mình trong tập thể.

Thời điểm này, những chú Rắn cũng có thể bắt tay vào những dự án mang tính chất sinh lời. Nhờ thói quen chăm chỉ tích lũy nên bạn không có gánh nặng kinh tế và có thể dùng chính khoản tiền đó để kiếm thêm lời lãi. Chính vì thế, bạn hãy mạnh dạn đầu tư hơn để mang về cho mình ít lợi nhuận trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Quan chính là nguyên nhân gây ra những điều không thuận, trục trặc với người tuổi Ngọ trong hôm nay. Bạn nên hành xử thận trọng để tránh những rắc rối không đáng có khi hung thần này án ngữ trong vận trình cả ngày của mình.

Trong công việc, bản mệnh có thể bị người khác gây khó dễ, hạch sách khiến hiệu suất công việc sụt giảm. Người làm công ăn lương tài chính eo hẹp, kinh doanh buôn bán cũng chững lại, chưa thấy dấu hiệu khởi sắc. Tiền có thu có chi, không túng thiếu nhưng cũng chẳng rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

Thiên Ấn xuất hiện trợ giúp thêm cho vận trình công danh của những chú Dê trong ngày thứ tư này. Tài năng được bộc lộ khi đương đầu với thách thức khiến cho bản mệnh thay đổi cách nhìn của cấp trên về mình. Bạn có thể được trao thêm nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân hơn nữa.

Tuổi Thân

Tỵ Thân Tương Phá báo hiệu những điều bất lợi có thể xảy ra với người tuổi Thân trong hôm nay. Vận trình sự nghiệp của con giáp này khó mà suôn sẻ như bình thường, gánh nặng đặt lên vai đòi hỏi bạn phải thật mạnh mẽ để chống đỡ mọi thứ.

Lại thêm Kiếp Tài cản trở, những chú Khỉ cũng cần cẩn trọng hơn với túi tiền của mình. Hung thần này xuất hiện đe dọa nghiêm trọng tới vận trình tài lộc của bản mệnh. Thiếu sáng suốt và tỉnh táo nhưng lại liều lĩnh, bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm khiến cho tiền bạc thất thoát, trôi tuột khỏi túi khoản không nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tỷ Kiên cũng sẽ trợ giúp cho những chú Gà trên vận trình tài lộc. Khác với những khi cần đến sự giúp đỡ của mọi người, hôm nay bản mệnh quyết đoán và nhìn nhận thời cơ một cách sắc bén, không để cho cơ hội kiếm tiền trôi tuột khỏi tay mình như những lần trước đó.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong phòng giã gạo, nơi xay bột, giường và phòng của thai phụ. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Tuổi Tuất

Chính Ấn ghé thăm mang tới cho người tuổi Tuất thêm sự tự tin để thoải mái thể hiện năng lực của mình mà không phải e dè ánh mắt của bất cứ ai. Con giáp này dám nghĩ dám làm, đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ độc đáo, khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ.

Chính những điều đó sẽ giúp bạn có cơ hội thăng quan tiến chức rõ ràng, đạt được những mục tiêu đề ra. Đến lúc đó vấn đề tài chính cũng không còn là nỗi lo với bạn nữa, tài lộc rủng rỉnh tha hồ chi tiêu theo ý thích.

Tuổi Hợi

Tỵ Hợi Tương Xung dễ làm phát sinh các cuộc tranh cãi tại nơi làm việc giữa người tuổi Hợi và đồng nghiệp. Không khí giữa cả hai sặc mùi thuốc súng, chỉ vài câu tranh luận cũng có dẫn tới đấu khẩu gắt gay khi không đạt được sự đồng thuận trong cách làm việc.

Thương Quan nhắc nhở con giáp này không được cẩu thả và tránh tiến hành các việc trọng đại vào thời điểm nhạy cảm này. Vận trình tài lộc có chút hao hụt hơn. Bạn không nên chi tiêu quá nhiều trong thời gian này mà ngược lại, hãy nỗ lực tích góp để đạt được thành quả lớn hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.