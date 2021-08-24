Nửa cuối 2021 bừng bừng lộc trời , 3 con giáp hút hết may mắn, tiền nhiều vô kể, cuộc sống thăng hoa khiến thiên hạ trầm trồ

12 con giáp tử vi 24/08/2021 18:00

Nửa cuối 2021, có 3 con giáp may mắn giàu nhất, phú quý nhất, thành công nhất. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý từ giờ đến cuối năm dồi dào, phúc khí sung túc. Người đi làm nhân cơ hội tốt này để thăng tiến trong công việc, tìm được quý nhân trợ giúp. Người kinh doanh tìm được hợp đồng béo bở, hoặc có đối tác tiềm năng hợp tác thuận lợi.

Không chỉ may mắn về tài lộc, sự nghiệp mà gia đạo của tuổi Tý trong nửa cuối năm nay sung túc, hạnh phúc. Người độc thân tìm được tình duyên như ý. Người có đôi càng thêm thấu hiểu, đồng hành lâu bền. Trong nửa năm 2021, tháng khó với tuổi Tý là tháng 10 âm lịch, may mắn nhất là tháng 8 và 12 âm lịch.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thời gian tới, người tuổi Dậu gặp nhiều điều tốt lành, tài lộc ngày một khấm khá. Nếu là nam sẽ được tăng lương, là nữ thì sự nghiệp thành công. Vận may tài lộc nở rộ, làm một hưởng mười, lộc lá dồi dào.

Tình duyên, gia đạo của con giáp may mắn trong thời gian này tốt đẹp. Người độc thân sẽ sớm vui vẻ với tình mới. Các mối quan hệ xung quanh con giáp này hòa thuận, gắn bó thân thiết. Họ còn dễ gặp quý nhân giúp đỡ nhiều chuyện tốt.

Nửa cuối 2021, tháng 9 âm lịch khá vất vả với tuổi Dậu, tháng 12 âm lịch là tốt nhất.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nửa cuối năm 2021, tuổi Tỵ gặp nhiều chuyện vui vẻ trong tình cảm, các mối quan hệ xung quanh hài hòa.

Theo tử vi 12 con giáp, đây là một trong 3 con giáp có thời gian hoàng kim rực rỡ nhất từ giờ đến cuối năm 2021. Tháng 8 âm lịch là thời điểm tuổi Tỵ gặp khó khăn. Tháng 7 và 12 âm lịch gặp nhiều tài lộc, may mắn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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