3 con giáp bị sao xấu chiếu mệnh, gặp vận hạn, tai ương trong 45 ngày tới, chớ dại làm ăn lớn kẻo mất trắng

12 con giáp tử vi 23/08/2021 18:19

Trong 45 ngày tới 3 con giáp này gặp nhiều tai ương xui xẻo, nên tránh xa những lời xu nịnh kẻo mất mát tiền bạc .

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Thân tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân theo nghiệp kinh doanh thời gian này sẽ bị thua lỗ hoặc bị bạn bè lợi dụng, chơi xấu. Hãy tỉnh táo hơn khi đầu tư, 45 ngày tới đây nhất định không nên hùn vốn vào bất cứ dự án nào.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bình thường là người cẩn thận nhưng cũng không tránh khỏi những lúc mất kiểm soát. Thời gian 45 ngày tới đây, bạn vướng họa vạ miệng nên thận trọng những lời ăn tiếng nói của mình. Trong thời gian này những lời không nên nói lại nói ra hết khiến cho người ấy cảm thấy tình bạn này không còn tri kỉ như xưa. Mất một người bạn và mất luôn cả mối quan hệ ăn tốt, đó là hậu quả của việc không biết giữ bí mật.

Trong thời gian này tuổi con giáp cũng nên thận trọng trong tình duyên bởi tình cảm đi xuống. Người ấy và bạn có rào cản lớn đó là gia đình. Sau nhiều tháng ngày kiên trì thì cuối cùng hai người cũng cạn kiệt sức lực mà chia tay.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Năm Tân Sửu 2021, người tuổi Dần dễ gây họa đúng sai, nhất là trong 45 ngày tới đây. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này phải hết thận trọng. Trong công việc phải siêng năng, tận tâm, không nên nghỉ việc đi đường tắt rồi lại rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Ngoài ra, tuổi Dần cũng không nên lo chuyện bao đồng, can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác hoặc ngồi lê đôi mách chốn công sở.

Trong thời gian này, những người tuổi Dần bị tổn hại Tài tinh thần nên sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề hơn. Tuổi Dần cần chú ý đến chế độ ăn uống sinh hoạt, ngày ăn đủ 3 bữa đúng giờ, hạn chế ăn vặt và những đồ ăn không tốt, chú ý vệ sinh ăn uống và nên tích cực vận động để nâng cao sức đề kháng.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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