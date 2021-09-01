Tử vi thứ Năm, ngày 2/9/2021 của 12 con giáp: Tý - Tỵ đón LỘC về nhà đúng dịp nghỉ lễ, Mão - Tuất cẩn thận vận trình kém sắc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tý được Chính Tài nâng đỡ nên đón nhận rất nhiều vận may và cơ hội kiếm tiền. Con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình.

Người làm kinh doanh có một ngày nghỉ lễ buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, khách hàng tin tưởng nhờ uy tín sẵn có nên bản mệnh không cần phải quá vất vả vẫn thu được nguồn lợi dồi dào.

Cục diện Lục Hợp mang tới cho con giáp tuổi Sửu những mối quan hệ hài hòa trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bạn biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau, nhờ thế mà dễ dàng khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng khi tiếp xúc với bản thân mình, công việc nhờ vậy cũng suôn sẻ hơn.

Các mối quan hệ tình cảm riêng tư của bản mệnh cũng có tín hiệu đáng mừng. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến đã lâu để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy cho người ấy thấy rằng tình cảm của bạn là chân thành và bạn rất trân trọng mối quan hệ này.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cần hết sức thận trọng trong ngày thứ Năm này. Con giáp này cần phải thận trọng trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Bản mệnh có thể sẽ bị tiểu nhân Thiên Quan chọc phá, tìm cách vu oan.

Vì lẽ đó, ngày lễ này sẽ không phải thời điểm thích hợp để những chú Hổ tiến hành các hạng mục công việc quan trọng. Ngày này nên tránh tối đa các quyết định liều lĩnh nếu không muốn bị người gây hại, gây cản trở khiến việc lớn khó thành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tý Mão Tương Hình xuất hiện trong tử vi thứ Năm của người tuổi Mão khiến vận trình kém sắc, mưu sự khó thành. Lúc này, bạn nên phóng tầm mắt để có tầm nhìn xa trông rộng, chớ nên vì sai sót hiện tại mà nhụt chí, bỏ cuộc dễ dàng. Bên cạnh đó, hãy luôn nhớ giữ thái độ khiêm tốn, có như vậy mới nhận được sự tin cậy và yêu mến của mọi người.

Phương diện tình cảm có khởi sắc cũng an ủi những chú Mèo phần nào trong hôm nay. Gia đình hòa thuận, vợ chồng đồng lòng vun vén hạnh phúc gia đình và cùng nhau nuôi dạy con cái, do đó tình cảm gia đình luôn vô cùng hài hòa và thân thiết. Hãy dành ngày nghỉ lễ này để vun đắp tình cảm gia đình nhé!

Tuổi Thìn

Thứ Năm này, có Tam Hợp cục che chở nên vận trình của người tuổi Thìn vô cùng khởi sắc, may mắn cát tường, vạn sự như ý. Đường nhân duyên hanh thông rộng mở, tạo ra tinh thần hăng hái để bản mệnh nỗ lực theo đuổi mục tiêu của bản thân.

Ngày này, dù là người có đôi hay người đang trong gia đoạn tìm hiểu đều được nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu. Người có duyên sau bao trắc trở cũng tìm về được bên nhau. Thử thách đã vượt qua, hạnh phúc đang chờ đợi bản mệnh ở ngay phía cuối con đường.

Tuổi Tỵ

Với người tuổi Tỵ, Thiên Ấn xuất hiện là tín hiệu cho thấy công việc của bản mệnh đang có những điều thuận lợi nhất định. Những chú Rắn tìm ra được phương pháp hợp lý để giải quyết thế bế tắc trước đó, đương nhiên không thể không nhắc tới những người đồng nghiệp tốt bụng và cả cấp trên luôn tận tình chỉ dẫn bạn.

Vốn dĩ, năng lực của con giáp là điều chẳng cần phải bàn cãi. Nếu biết tận dụng thời cơ và các lợi thế sẵn có thì chắc chắn bản mệnh sẽ còn giành được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tý Ngọ Tương Xung kích thích khiến trạng thái tinh thần của người tuổi Ngọ bất ổn, dễ xảy ra tranh cãi kịch liệt với người xung quanh khi quan điểm trái chiều. Sự nóng nảy khiến bạn ăn nói thiếu suy nghĩ, dễ làm mất hòa khí.

Vận trình tình cảm của con giáp này đi xuống. Các mối quan hệ mập mờ đan xen có thể khiến cho những chú Ngựa vướng phải vòng xoáy thị phi, vô tình gây ra những hiểu lầm không đáng có ngay khi chuyện tình của bạn vẫn đang nồng thắm. Hãy dùng ngày nghỉ này đề hàn gắn mối quan hệ nhé!

Tuổi Mùi

Ngày Tý Mùi Tương Hại nhắc nhở con giáp này cần tiết chế cảm xúc hơn. Bạn không thể muốn gì là nói nấy mà không suy nghĩ cẩn thận đến cảm nhận của người xung quanh. Có những lúc sự thẳng thắn quá mức của con giáp này khi nói ra ý kiến của mình, vô tình lại đắc tội với kẻ tiểu nhân lòng dạ nhỏ nhen. Chỉ những hiềm khích nhỏ cũng có thể tạo nên mâu thuẫn lớn.

Vận trình hôm nay của những chú Dê còn có thêm sự xuất hiện của Kiếp Tài là điềm phá tài hao tài sắp sửa xảy ra. Bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, tránh nghe lời xúi bẩy, thúc giục của kẻ xấu mà đổ tiền của vào nơi mình không có kinh nghiệm.

Tuổi Thân

Cục diện Tam Hợp xuất hiện khiến người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Với trí tuệ sáng suốt của mình, những chú Khỉ dễ gặt hái được nhiều thành tích khả quan trong công việc.

Thực Thần cũng mang tới những điều kiện thuận lợi để con giáp này gặt hái thành tựu con đường tài lộc, nhất là với những ai đang làm thêm hoặc làm các công việc tự do. Bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền kha khá vào đúng dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu phải thật khéo léo và tinh tế trong các mối quan hệ ngày hôm nay để tránh vô tình gây hấn với tiểu nhân mà tự hủy đi tiền đồ tươi sáng của mình. Cục diện Tý Dậu Tương Phá rình rập là điềm báo nguy cơ kẻ bụng dạ xấu xa xung quanh đang tìm cách để cản trở bạn đạt được những gì xứng đáng thuộc về bản thân.

May mắn là nửa kia luôn ở bên cạnh để sẻ chia với bạn mọi việc trong cuộc sống. Bạn thầm biết ơn vì người ấy luôn ủng hộ và đồng cảm với những gì bạn theo đuổi. Cả hai biết đặt mình vào vị trí của đối phương nên tình cảm khăng khít là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Tuất có thể là nguyên nhân gây ra sự xung đột ở nơi làm việc của con giáp này. Bản mệnh không đạt được sự thống nhất trong quan điểm và cách làm việc với đồng nghiệp nên mâu thuẫn cứ thế xảy ra khiến không khí nặng nề, bằng mặt không bằng lòng.

Dù là ngày ngũ hành xung khắc nhưng phương diện tình cảm của bản mệnh không có quá nhiều biến cố, nếu có mâu thuẫn phát sinh thì chỉ là do hai bạn quá bận rộn với công việc của mình mà không dành nhiều thời gian cho nhau. Chỉ cần bạn chủ động làm hòa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.

Tuổi Hợi

Thiên Tài che chở cho vận trình tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày 2/9/2021 này. Những người làm công ăn lương có một ngày tiền bạc đến bất ngờ. Nghề tay trái mang về khoản thu nhập tuy không quá lớn nhưng giúp ích bản mệnh khá nhiều khi chi trả cho những khoản phát sinh thường nhật.

Ngày Tý Hợi Tương Hội còn mang đến không ít may may mắn cho con giáp này trong công việc. Nhờ có trạng thái tinh thần tích cực, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã hội hài hòa, quý nhân tương trợ có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội tốt hiếm có.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.