Tử vi Chủ Nhật 19/9/2021 của 12 con giáp: Tý - Dần được Thần Tài nâng đỡ, Thìn - Thân gặp vận đen, không mấy yên ổn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển thuận lợi ngoài dự đoán. Thậm chí bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và quý nhân sẽ giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề còn tồn tại trước mắt.

Bản mệnh cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp nếu nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hãy tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Tỷ Kiên cho thấy người tuổi Sửu vốn có phong cách làm việc độc lập, một khi xác định được mục tiêu là sẽ thực hiện cho kỳ được mới thôi. Tuy nhiên, chính vì thế mà bạn dễ rơi vào cảnh tự cô lập bản thân với bạn bè, đồng nghiệp.

Hãy cởi mở hơn với mọi người, bởi khi gặp khó khăn, bạn mới nhận ra rằng các mối quan hệ quan trọng với mình như thế nào. Khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu được nhiều người chung tay góp sức.

Tuổi Dần

Cục diện Tương Phá tác động lớn đến phương diện tình cảm của người tuổi Dần. Đặc biệt, những người đã lập gia đình cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn, nếu không tình cảm đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt, hai người chỉ ở với nhau vì trách nhiệm.

May mắn, bạn lại đang có những bước tiến vững chắc trên phương diện sự nghiệp. Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận giúp bạn dễ dàng ghi điểm với cấp trên. Hãy chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bạn sẽ dần dần thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, tác động của Tam Hợp lại khiến bạn trở nên quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc. Điều này khiến bạn dễ cảm thấy chán nản, thậm chí là muốn từ bỏ nếu công việc gặp khó khăn.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp là do bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính. Vì thế mà chắc chắn, bạn cũng sẽ được mọi người sẵn sàng giúp đỡ nếu gặp khó khăn.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Thìn có thể vướng phải rắc rối, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy tự đánh giá lại bản thân mình trước khi lên án người khác, có thể bạn cũng đang mắc những lỗi sai mà bạn không nhận ra đấy.

Trong công việc, bạn là người nhiệt tình, thẳng thắn nhưng lại luôn thích làm theo ý mình mà không để tâm đến cảm nhận của người khác. Đây chính là nguyên nhân chính gây nên những rắc rối mà bạn thường gặp phải đấy.

Tuổi Tỵ

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình. Bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình một cách vô ý vì cách hành xử thiếu chừng mực.

Bạn cũng có thể sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Để đi tới thành công, bạn cần phải có lòng kiên nhẫn và có một lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng mong thành công đến với mình ngay lập tức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thủy khắc Hỏa cho thấy người tuổi Ngọ rất dễ chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng không tránh khỏi những khi lục đục, nhưng điều cần làm lúc này không phải là hơn thua bằng lời nói, mà là trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của nhau.

Một khi rắc rối nảy sinh, dù là ai đúng ai sai, bản mệnh cũng nên chủ động làm hoà. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng, ảnh hưởng đến tất cả các thành viên mà thôi.

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên khuyên tuổi Mùi phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày hôm nay. Chỉ cần lơ là, thiếu tập trung một chút thôi là bạn dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Những kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện để tranh tài, đoạt lợi với bạn.

Song có thể giữ vững quan điểm và chính kiến của mình thì bạn không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Bạn hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua những trắc trở xuất hiện trong ngày hôm nay. Những vấn đề bạn gặp phải chỉ như một thử thách để bạn khẳng định bản thân mà thôi.

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày không mấy yên ổn. Kẻ tiểu nhân có thể khiến bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không đáng có, những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn.

Khi rơi vào tình huống ấy, bản mệnh đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi. Hãy chứng minh bản thân mình bằng những hành động cụ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kim sinh Thủy, mối nhân duyên của người tuổi Dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng. Con giáp này hãy cho đôi bên cơ hội để tiếp xúc, trò chuyện nhiều hơn.

Thực Thần nâng đỡ giúp việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Còn với những người làm công ăn lương, tiếp tục cố gắng rồi bạn sẽ nhận được thành quả lao động xứng đáng.

Tuổi Tuất

Kiếp Tài ngáng trở con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn có thể phải chịu ánh mắt nghi ngờ, gièm pha của mọi người xung quanh, có thể những kẻ xấu bụng đang tìm mọi cách để hạ bệ bạn.

Dù tình huống đối mặt có tồi tệ thế nào, bạn cũng chớ nên hành động thiếu lý trí, vì như vậy chỉ khiến cho những kẻ tiểu nhân thêm phần đắc ý mà thôi. Hãy rèn luyện sự kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ khẳng định bản thân mình.

Tuổi Hợi

Do những ảnh hưởng xấu của cục diện Tự Hình, người tuổi Hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Tuy nhiên, dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt, bạn cũng nên học cách đối diện với sự thật và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Mệnh chủ là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.