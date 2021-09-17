3 con giáp nữ vừa thông minh tài giỏi lại là vợ đảm mẹ hiền, đem lộc tới cho cả nhà

12 con giáp tử vi 17/09/2021 18:00

3 con giáp may mắn nữ này vừa thông minh lại hiền lành, đúng chuẩn vợ đảm, mẹ hiền.

Phụ nữ tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão có đức hạnh vô cùng tốt. Trời sinh họ có số phú quý và đem theo nhiều phước lộc cho những người xung quanh. Đặc biệt sau khi kết hôn, sự nghiệp của chồng sẽ thành công vượt bậc, tình cảm vợ chồng hòa thuận, đồng lòng.

 

Không những vậy, phúc đức của con giáp may mắn còn kéo dài đến tận 3 đời sau vẫn không hết. Vì vậy, nếu gặp được quý cô tuổi này hãy biết trân trọng bằng mọi giá, nếu không sẽ hối hận về sau.

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Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ trước khi kết hôn sống vì bản thân bao nhiêu thì sau khi kết hôn lại vì chồng vì con hết mực. Họ luôn cố gắng chu toàn cả hai, vừa xây dựng sự nghiệp, vừa dành thời gian để vun đắp chăm lo cho chồng con từng chút một.

Đối với phụ nữ tuổi Ngọ, tiền không cần có nhiều nhưng tình cảm thì phải đong đầy. Sau 35 tuổi, đa số phụ nữ tuổi Ngọ nếu thành gia lập thất rồi thì đều sở hữu một gia đình ổn định, đủ đầy.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tuất

Người phụ nữ tuổi Tuất rất hòa đồng với người xung quanh, đây chính là nét quyến rũ hàng đầu, cũng là biểu hiện sự khôn ngoan của họ. Họ vốn là con giáp nữ vượng phu ích tử nhưng dù tài năng nhưng họ vẫn xem chồng con là nhất.

Nhờ đó mà gia đình hạnh phúc, nhà cửa luôn ấm êm, chan hòa, và đây là hậu phương vững chắc để đàn ông ra ngoài “chinh chiến” và thậm chí là làm những điều vĩ đại.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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