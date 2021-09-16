Sau Tết Trung thu, 4 con giáp tài lộc hanh thông, vận may tới tay, cả đời sung túc

Có sự “được mùa” này là do người tuổi Hợi nhận được sự tài trợ về tài chính trong tháng này, giúp họ có được một khoản tài sản ổn định.

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ sau Trung Thu, tài sản của những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi có sự thay đổi lớn. Ngân khố của họ không ngừng được dâng đầy.

Những người sinh năm Thìn vốn sinh ra đã khác người. Họ không chỉ nổi bật về trí tuệ mà họ còn sở hữu lòng dũng cảm phi thường.

Bản mệnh tiếp tục gặt hái được tài lộc, của cải tiếp tục đầy lên, tiền bạc không còn là gánh nặng. Thời gian này, con giáp may mắn sẵn sàng đón nhận nhưng cơ hội mới giúp họ gặp thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Sự may mắn này có thể mang lại cho con giáp tuổi Hợi tiếp tục gia tăng tiền tiết kiệm của mình.

Dù có trí tuệ minh mẫn hơn người nhưng hầu hết những con giáp tuổi Thìn vẫn phải trải qua những trở ngại trong công việc, sự nghiệp ngưng trệ, thường xuyên gặp vấp váp, cản trở trong những năm đầu đời, tuổi trẻ.

Tuy nhiên, sau Trung Thu vận số của con giáp tuổi Thìn phát triển đột biến, sao may mắn “bao phủ” cuộc sống của họ, giúp họ có thể thành danh trong một sớm một chiều. Từ đây, vận số của người tuổi Thìn cũng bắt đầu thay đổi, may mắn nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người sắc sảo và linh hoạt, thanh lịch, tốt tính tự nhiên, thích cuộc sống tập thể.

Con giáp tuổi Mão không có tâm trạng và sức lực để chấp nhặt, bao đồng những chuyện lặt vặt, vô nghĩa. Sắp tới, họ được Thần Tài hỗ động, công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Dù con giáp tuổi Mão cũng sẽ phải trải qua vất vả nhưng kết quả là những trái ngọt lành, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Từ Tết Trung Thu trở đi, tài lộc của bản mệnh ngày càng vượng, nhiều dự án tiến triển thuận lợi. Những sự kiện vui vẻ trong công việc nối tiếp nhau, con giáp tuổi Mão có thể được thăng chức và tăng lương, thu nhập vượt xa những gì họ mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Do có sao xấu vây quanh cung tài lộc nên nhiều người khó bắt được vận may, lại không được quý nhân giúp đỡ. Họ thường bị quấy rầy bởi những kẻ nhỏ nhen, ghen ăn tức ở, khiến cho mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Từ Tết Trung thu trở đi, con giáp tuổi Ngọ đã được chiếu sáng bởi những ngôi sao may mắn. Đây là lúc thời cơ đến, vận may về. Những nỗ lực trước đó của bản mệnh cuối cũng cũng gặt hái được những thành quả rực rỡ, dành được những phần thưởng xứng đáng.

Vận may cùng giúp tài lộc vượng vận, sóng gió qua đi, cuộc sống của người tuổi Ngọ tiến về phía trước với sự viên mãn, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.