Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/9/2021, Chính Tài nhập cuộc, đem đến cơ hội phất lên vùn vụt cho 3 con giáp may mắn

12 con giáp tử vi 16/09/2021 10:48

Tử vi ngày mới cho biết, đúng ngày mai, thứ Sáu 17/9/2021, 3 con giáp may mắn được hỗ trợ hết mình, cơ hội trong tầm tay, cố gắng nắm bắt ắt sẽ giàu to.

Tuổi Sửu

Cục diện Tam Hợp che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Sửu không có nhiều biến động. Dù cả hai đều bận rộn cho cuộc sống cá nhân và công việc, nhưng bạn và người ấy đều có đủ sự tinh tế để không làm đối phương cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng.

Thực Thần nhập cục còn mang tới cho con giáp này thêm tin vui về đường tài lộc. Bản mệnh có một ngày may mắn khi tiền bạc rủng rỉnh trong tay, nhất là người theo nghiệp làm ăn kinh doanh lại càng dễ phát tài phát lộc nhờ biết cập nhật xu hướng thị trường và nắm bắt thị hiếu của khách hàng. Chúc mừng con giáp may mắn vì cuộc sống sắp bước sang một trang mới nhé!

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được Chính Ấn nâng đỡ nên sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi trong ngày hôm nay, nhất là những ai đang cố gắng để có được tiếng tăm, danh vọng như mục tiêu đã đặt ra. Các thử thách liên tục được đặt ra nhưng không vì thế mà bạn chùn bước.

Với may mắn hiện tại, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được con đường phù hợp với mình. Thời điểm này, không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bản mệnh trên con đường công danh sự nghiệp. Những chú Hổ nên dành nhiều thời gian để phát triển những phương hướng mới cho bản thân. Từ đó tạo tiền đề để nắm lấy cơ hội đổi đời trong phút chốc nhé!

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ có cát thần Chính Tài trợ mệnh, nguồn tài chính vững vàng giúp cho vận trình hôm nay của người tuổi Thân trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn có kế hoạch chi tiêu hợp lý, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái với mức thu nhập hiện tại của mình.

Tuy nhiên, đừng quên kế hoạch tiết kiệm đấy nhé. Đó sẽ là nguồn đảm bảo chắc chắn cho tương lai và tuổi già của bạn. Bạn cũng có thể dành tiền đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở mỗi ngày, tiền bạc phải luôn được luân chuyển thì mới ngày càng tăng tiến. Hãy cân nhắc chi tiêu thật hợp lý để có thể hiện thực hóa ước mơ làm giàu trong tương lai gần nhé Thân!

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu, ngày 17/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Dần có Chính Tài nhập cuộc, phất lên bất ngờ, Mão - Ngọ bị lời tiêu cực bủa vây

Tử vi thứ Sáu, ngày 17/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Dần có Chính Tài nhập cuộc, phất lên bất ngờ, Mão - Ngọ bị lời tiêu cực bủa vây

Tử vi ngày mới, thứ Sáu ngày 17/9/2021 của 12 con giáp cho biết, Sửu - Dần có Chính Tài nhập cuộc, phất lên bất ngờ, Mão - Ngọ bị lời tiêu cực bủa vây. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026