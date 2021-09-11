Tử vi Chủ Nhật 12/9/2021 của 12 con giáp: Dần - Mùi đón cơn mưa tài lộc, Sửu - Tuất dễ vướng thị phi

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp thấy người tuổi Tý sẽ có một ngày thuận lợi dưới sự trợ giúp của Tam Hợp. Chỉ cần giữ vững quyết tâm và có một tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn, bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và tạo quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai.

Người tuổi Sửu cần chuẩn bị tinh thần gặp phải những điều không như ý do chịu tác động xấu của cục diện Tương Phá. Trong sự nghiệp, bạn chớ vội cảm thấy chán nản và thất vọng khi nhiều chuyện bỗng gặp trục trặc bất ngờ.

Để giảm bớt những tác động xấu, con giáp này cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Những kẻ nhiệt tình, hay nói lời bùi tai với bạn chưa chắc đã thật lòng muốn tốt cho bạn, vì thế tốt nhất chớ nên nhẹ dạ cả tin.

Tuổi Dần

Thực Thần ghé thăm, hôm nay là một ngày thu hoạch lớn lao đối với người tuổi Dần, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay.

Tuy nhiên, một số người nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định, chớ nên chần chừ hoặc nhút nhát vì cho rằng mình sẽ phải chịu thất bại. Cho dù bạn có vướng phải khó khăn đi chăng nữa, bạn vẫn còn nhiều người xung quanh giúp đỡ mà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách trơn tru. Vì lý do này, bản mệnh trở nên tự tin và quyết đoán hơn, bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

May mắn hơn, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Nếu có điều gì còn băn khoăn, bạn cần chia sẻ ngay để được giúp đỡ chứ không nên giấu trong lòng.

Tuổi Thìn

Do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm, cũng như không muốn hợp tác với người khác vì nghĩ rằng người ta sẽ mang đến rắc rối cho mình.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác tránh hợp tác với bạn, dù bạn có đạt được thành tích cao đi chăng nữa. Đừng vô tình tách mình ra khỏi tập thể như vậy.

Tuổi Tỵ

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có cơ hội phát tài nhờ nghề phụ hoặc nhờ may mắn của mình. Số tiền mà bạn có được đủ để bạn tiêu xài một cách thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn, tuy nhiên, tốt nhất là bạn chớ nên quá phung phí.

Trong quá trình chi tiêu, bạn chớ nên dành tiền cho những thứ xa hoa, phù phiếm, bởi nhiều khi những thứ ấy chỉ khiến bạn tốn tiền vô ích thôi. Hãy dùng tiền cho những việc hữu ích hơn, ví dụ như chăm sóc gia đình, phát triển bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Ngọ vốn nhiệt tình, cởi mở và phóng khoáng nên dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn tin tưởng rằng nếu gặp khó khăn, mình sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, do đó đôi bên không bao giờ nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Tuổi Mùi

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Mùi phát triển tốt trong sự nghiệp, cho dù bạn làm việc trong lĩnh vực nào đi chăng nữa. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, bạn nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao và trọng dụng từ cấp trên.

Chính Tài cho thấy nhờ bản tính cần cù, tiết kiệm mà cho dù có mức lương cao hay thấp, bạn cũng đã để dành được một khoản tiền kha khá cho mình. Bạn có thể dành khoản tiền ấy để đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng hữu ích.

Tuổi Thân

Do được Tam Hợp phù trợ nên người tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế, bạn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Đáng mừng hơn nữa là bạn đã biết cách phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với nửa kia của mình rồi từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những định hướng cho tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, Nhị Hợp khuyên bạn hãy hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin tưởng.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời chủ động giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu.

Tuổi Tuất

Cục diện Tương Xung đẩy người tuổi Tuất vướng phải nhiều vấn đề trong sự nghiệp. Nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên sợ hãi trốn tội, tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay để tránh thất thoát. Cho dù bạn có sốt sắng làm giàu đến đâu thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp.

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi còn độc thân cần phải chú ý đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Bạn nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp, không nên buông thả bản thân, cho dù xung quanh có nhiều “vệ tinh” đi chăng nữa.

Tỷ Kiên cho thấy bạn còn dễ vướng phải những mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc với đồng nghiệp. Mọi việc đều có thể giải quyết êm thấm, nhất là khi mọi người đều bình tĩnh, vì thế tốt nhất là bạn tránh nổi nóng, nói nặng lời với đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.